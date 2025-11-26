/Поглед.инфо/ Най-новият китайски свръхпроводящ квантов компютър „Тиенйен-287“ (Tianyan-287), за който се твърди, че може да обработва специфични проблеми 450 милиона пъти по-бързо от водещия суперкомпютър в света, ще предоставя услуги за изследователи и бизнеса от целия свят.

Разположен в индустриалния парк за големи данни на „Чайна телеком“ (China Telecom Anhui) в град Хъфей, провинция Анхуей, „Тиенйен-287“ е разработен от съвместен екип на China Telecom Quantum Group (CTQG) и QuantumCTek и използва същия модел чип, който захранва независимо разработения прототип на свръхпроводящия квантов компютър „Дзучунджъ 3.0“ (Zuchongzhi 3.0), се казва в информация по повода на CTQG. Прототипът на квантовия компютър е поставил нов световен рекорд за квантово изчислително предимство в свръхпроводящите системи, пък съобщи CCTV.

Поради изключително мощните си изчислителни възможности, на „Тиенйен-287“ са необходими само 10 минути, за да се справи с определени специализирани задачи, които биха отнели на най-бързия суперкомпютър в света приблизително 16 000 години, се казва още в репортажа на телевизията.

Компютърът ще бъде свързан с облачната платформа за квантови изчисления на CTQG, което ще го направи достъпен за потребители по целия свят. Екипът вече е изградил интегрирана платформа за изчислителни услуги, която може да поддържа широк спектър от области, включително прогнози за времето, биохимия и финтех.