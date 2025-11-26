/Поглед.инфо/ България и Китай имат дългогодишни приятелски отношения, развивани традиционно чрез дипломатически канали, но потенциалът за сътрудничество далеч не е изчерпан.

Именно с цел доразвиване на потенциала за обмен и сътрудничество в края на ноември 2025 г. страната ни посети многопрофилна китайска делегация, включваща представители на университети, граждански организации, културни институции, неправителствени структури, бизнес асоциации и младежки федерации, т.е. организации, фокусирани върху изграждането на устойчиви връзки, основани на общи интереси, ценности и конкретни, бързо осъществими проекти, а не само на протоколни жестовемежду “обичайните заподозрени.”

Целта на визитата: преминаване от декларативни намерения и меморандуми към реални, практически и иновативни форми на партньорство.

Истинските икономически успехи се раждат там, където има дълбоки, разнообразни и работещи двустранни връзки. А те най-често се развиват „отдолу нагоре“ – чрез НПО сектора, образователен обмен, културни платформи и професионални общности. Ето защо визитата на делегация от подобен състав е важен сигнал: обменът между България и Китай може да бъде оптимизиран, задълбочен и разширен в нови сфери – като образование, социални иновации и културен обмен.

Една от най-интересните линии на бъдещо партньорство идва от Wenzhou-Kean University (WKU) – едно от само три китайско-американски висши учебни заведения в Китай. Университетът е известен като „инкубатор“ на международни инициативи, има практическа насоченост, авторитетно международно академично присъствия и водеща роля в проекти, които създават мостове между образование, бизнес иновации и културна дипломация.

По-рано тази година Центърът по Бизнес и Право на WKU координира дарение на модел на традиционен покрит дървен мост от региона Taishun за Българската Академия на Науките – символичен жест, който отвори врата към серия от семинари, обучения и професионални срещи между български и китайски юристи, предприемачи и ученици.

Паралелно с това Центърът за Международно Обучение по Китайски Език и Култура на WKU и Федерацията Wenzhou Blazing Youth инициираха обмен на кадри и добри практики с български училища и образователни институции, като това партньорство беше формализирано чрез тристранно споразумение между WKU, Федерацията и ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“.

В рамките на визитата представители на делегацията изнесоха открити лекции за развитието на AI технологиите в Китай, както и за малко познатата в България, но динамична и значима дейност на китайските неправителствени и благотворителни организации.

Ето два разказа от членове на делегацията, които за първи път посещават България:

Liu Wei, фотограф, Heika Studio и Федерация Wenzhou Blazing Youth:

„Като фотограф за мен беше чест да използвам обектива си, за да запечатам тази китайско-българска инициатива за граждански обмен. Донесохме изображения и сувенири от прочутите покрити мостове на Taishun в България, а местните хора ги приеха с огромно любопитство и симпатия – мнозина споделиха, че мечтаят да ги видят на живо.“

Lin Weiwei, Федерация Wenzhou Blazing Youth: „Технологията може мигновено да прескочи планини и морета – и да ни сближи. Това е първото ми посещение в България. В рамките на инициативата „Свързани сърца по Пътя на коприната“ се срещнахме с множество институции. Най-запомнящо беше открият ми урок ми в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“., където ученици от 8. до 12. клас гледаха с блеснали очи подготвени от нас видеа, включително специално подготвен българско-китайски AI клип ‘Една мечта пресича планини и морета’. Всеки път, когато залата избухваше в аплодисменти, усещах как технологията премахва разстоянията и изгражда нови мостове между нашите държави.“

Д-р Нора Сяо, член на консултативния съвет на Центъра по Бизнес и Право на WKU и на Асоциацията на Китаистите в България коментира, че е нужна визия за по-гъвкаво, модерно и устойчиво сътрудничество между България и Китай. Обменът на информация и идеи води до смислени, органични иновации и нови партньорства, а те имат реален икономически потенциал.

Посещението на делегация от такъв тип дава надежда, че 76 години след създаването на дипломатически отношение, България и Китай навлизат в нов етап на сътрудничество — по-практичен, по-иновативен и по-ориентиран към реални резултати.