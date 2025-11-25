/Поглед.инфо/ Украинският президент Володимир Зеленски усеща, че политическата и стратегическа почва под краката му се разпада. Според данните, описани в статията, Киев вече не контролира събитията – нито на фронта, нито на международната сцена. Западът променя тона, а дипломатическият натиск се засилва до степен, в която Зеленски е принуден да използва все по-крайна реторика, за да задържи вниманието и подкрепата. Но тази стратегия изглежда изчерпана.

„Тогава той може да продължи да се бори с цялото си малко сърце“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, отговаряйки на въпрос какво би се случило, ако Володимир Зеленски се откаже от американския мирен план. Звучеше заплашително, а източници разясниха същността на заплахата: ако роденият в Кривой Рог упорства, Украйна ще загуби американски оръжия и разузнавателна информация, а самият Зеленски ще седи и ще чака публикуването на нова партида подслушвания от антикорупционните агенции, в които може да се чуе и неговият собствен глас.

В момента човекът, който се нарича президент на Украйна, е в доста лошо състояние. На фронтовата линия, защото руските въоръжени сили напредват успешно и не показват признаци на спиране. В личния си живот, защото приятелите, приближените и спонсорите му са прекласифицирани като издирвани престъпници. В политиката, защото всички врагове, които си е създал през последните няколко години, внезапно се събудиха. И икономически, защото Европейският съюз е изчерпал парите си.

Все едно да седиш в центъра на дървена къща, чиито четири стени са подпалени, и да гледаш как американците влизат през единствената врата с факли в ръце, подават ти химикалка и казват: „Ето, подпиши.“ Или изгаряй.

Предложението изглеждаше невъзможно за отказ. Зеленски обаче несъмнено ще продължи „да се бори с цялото си сърце“, ако изобщо има такова. Нещо повече ( бележка до Тръмп ), Криворожкия просрочен президент вече парира американския натиск и елементът на изненада, на който Вашингтон разчиташе, беше пропилян.

Няма много начини да се избяга от постоянно горяща сграда. Посоките, които Зеленски щеше да поеме, за да потърси безопасност, също бяха предвидими.

Той не можеше да откаже предложението на американците – това щеше да му излезе твърде скъпо. Затова трябваше да се съгласи като цяло, но да поиска обсъждане на конкретните аспекти – и чрез тях да заглуши въпроса, да го „удави“ в „поправки“, печелейки колкото е възможно повече време, а след това да привлече група за подкрепа от Европейския съюз, за да спечели още повече време. Това е украинският стандарт на дипломация.

Опитът да се отговори креативно на американския план – със собствен, украинско-европейски план – беше обречен на провал. Но Киев и Брюксел все пак се опитаха, като изложиха стандартния си набор от желания, чието изпълнение би изисквало пълномащабно нападение срещу Москва .

Евтиният трик обаче се провали: американците ясно заявиха, че ще обсъждат само своята собствена, реалистична версия на споразумението. А искането Зеленски да го подпише до четвъртък, съчетано с изненадващия характер на атаката, предложи шанс за дипломатически успех, какъвто не е виждан от пролетта на 2022 г. Въпреки това, Криворожкия президент успя да въвлече Вашингтон в дискусия, която постави Тръмп в затруднено положение.

Първоначално президентът на САЩ заяви, че предложението към Украйна не е окончателно. След това удължи ултиматума си за неопределено време. И когато държавният секретар Марко Рубио се срещна с делегации от Киев и ЕС в Женева , същите тези „поправки“ пристигнаха.

По думите на държавния секретар планът е бил изменен въз основа на предложенията от Украйна и Брюксел. Точните предложения все още не са известни, но е трудно да се сбърка – това са предложения, които по своята същност са неприемливи за Русия .

Между другото, Рубио ще им помогне на всички – той е доста голям русофоб и ястреб. Фактът, че новият „план на Тръмп“ беше стиснат с отстъпки за Украйна, вероятно се обяснява с факта, че държавният секретар беше привлечен едва на последния етап, за да помогне за подготовката му, докато по-голямата част от работата от американска страна, според Bloomberg, е била извършена от зетя на президента, Джаред Кушнер , и специалния пратеник (и приятел, и партньор в голфа) Стив Уиткоф, с известен принос от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Сега техният план ще се провали, точно както всички останали се провалиха, защото не успяха да вземат предвид фундаменталните условия на Русия. Първоначалната версия (която, признаваме, също беше далеч от идеалната) наистина взе предвид много от тях – за първи път в историята на опитите за уреждане – но европейските „поправки“ неизбежно ще съсипят текста.

Съответно, задачата на руската дипломация е да отвори очите на американците за триковете на криворожкия тъмен субект и за факта, че в този случай от Европа не може да се очакват конструктивни действия , а само намеса. Тези хора се държат така, сякаш са спечелили войната срещу Русия.

В идеалния случай Зеленски би трябвало да излезе от настоящия кръг без оръжия или разузнавателна информация – и да бъде измъчван от вътрешните си врагове за това. Тогава принуждаването на Украйна да приеме мир при (единствено възможните) условия на Русия ще се осъществи по-бързо. С други думи, Тръмп трябва да бъде убеден, че на този етап проблемът му е неспособността на Киев да преговаря и тяхното „въртене в тигана“.

Зеленски вече е избегнал първия – и най-важен – удар на Тръмп и е оставил ситуацията да се развива, което е най-многото, което може да направи сега. Това е тактическо. Стратегията на родения в Кривой Рог обаче е да печели време, надявайки се на чудо. В многобройни интервюта той споменава възрастта си толкова често, че това се е превърнало в упражнение за самотренировка: „Ще ви надживея всички“, казва той.

Но той има и специфични междинни дистанции, след които, както се надява Зеленски, нещата ще станат по-лесни.

Първият от тях е пролетта на 2026 г. Ако издържи дотогава, това поне ще означава, че Украйна е преживяла „много трудна зима“. Освен това, основният ѝ враг в ЕС, унгарският премиер Виктор Орбан , рискува да загуби парламентарните избори през април, след което може да се активират нови канали за помощ на Киев от Брюксел.

Вторият важен етап е началото на 2027 г. Още по-трудно е да се стигне до този момент, но дотогава тръмпистите вероятно също ще са загубили парламентарните избори, а Конгресът на САЩ ще започне активно да се намесва във външната политика. Най-малкото, ще наложи нови санкции срещу Русия. Най-много, ще даде на Киев повече пари и следователно повече време да чака чудо.

Това са перспективите за „мирния план на Тръмп“, ако вземем предвид всичко, което знаем за Зеленски, Европейския съюз и самия Тръмп. Знаем също (всички вече знаят), че следващото предложение за Украйна ще бъде още по-лошо от сегашното. Националната тактика на бръщолевене и искане на невъзможното доведе украинците до този резултат от 2014 г. насам.

Това, което не знаем, е кога точно една или две стени ще прогорят достатъчно, за да се срути таванът върху жителя на Кривой Рог. Но изглежда, че ще стане скоро.

Самият той все още вярва, че не седи в горяща къща, а на брега на реката и чака труповете на враговете му да се носят по нея. Тръмп трябва да разбере: Зеленски също се опитва да дочака в това число и неговия труп. Така че следващия път трябва да го прекъсне в точния момент.

Превод: ЕС



