/Поглед.инфо/ С тези думи българският вицепремиер Атанас Зафиров приветства участниците в съвместния българо-китайски научен форум, който се проведе в София. Събитието е организирано от Китайската медийна група и Българската академия на науките и е под надслов: „Предимствата на новите технологии и иновативни практики в съвременното икономическо сътрудничество. Добри практики и опит в партньорството между България и Китай”.

Във форума взеха участие вицепремиера на Република България, Атанас Зафиров, председателят на Групата за приятелство България-Китай към НС Мая Димитрова, председателят на 42-то Народно събрание Михаил Миков, заместник-министрите на образованието и на регионалното развитие и благоустройството, зам. директорът на ССА и представител на министъра на земеделието и храните проф. д-р Илияна Начева, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

Събитието беше открито от председателят на Българска академия на науките (БАН), чл.кор. Евелина Славчева с думите: „Чест и удоволствие е за мен да открие това събитие, посветено на ролята на иновациите и технологиите в отношенията между България и Китай, в епоха, когато технологичните процеси протичат с впечатляваща скорост”. „Науката и иновациите са крайъгълният камък за устойчивото развитие, те са силата за намирането на нови, работещи решения за глобалните предизвикателства”, подчерта още председателят на БАН.

С изключително внимание всички присъстващи изслушаха видеоприветствието на Директора на Китайската медийна група Ся Фанлей. В него тя се спира на ролята и значението на БАН – най старата световно известна и престижна българска научна институция, създадена преди 156 години. „Българската академия на науките днес е водещият научен, духовен и експертен център на България. В нейните институти се осъществяват изследвания, обучения и дейности от национално и международно значение. Със своите 44 института и множество научни лаборатории, БАН провежда политика за развитие на науката и иновациите като основни фактори за икономически напредък.” На перфектен български език, от който останаха учудени всички присъстващи на съвместния форум, Ся Фанлей каза още: „Със съвременното и модерно управление на първата жена-председател в историята на БАН, тази престижна научна институция продължава да работи с отдаденост и в полза на обществото и държавата. Пожелавам успех лично на професор Славчева, както и на съвместния научен форум между Китайската медийна група и БАН и съм убедена, че той ще допринесе за научното сътрудничество между нашите страни. Председателят ни Си Дзинпин подчертава, че „Технологичната иновация довежда нови индустриални отрасли, нови модели и нови двигатели за развитие, което е ключов фактор за развитието на новото и качественото производство.“ Надявам се, че днешната дискусия за технологично развитие и иновация да спомогне за по-добрата информираност на хората от Китай и България за нашите общи проекти в науката, както и да създаде добра практика за бъдещо сътрудничество”, каза още директорът на Българската редакция на КМГ.

Поради факта, че по същото време, в същия ден в България пристигна високопоставена китайска делегация от парламентаристи, водена от зам. председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народите Сяо Дзие, Н. Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на КНР в България, която бе домакин на събитие по този повод, не присъства на съвместния форум между КМГ и БАН. Но тя изпрати специално приветствено писмо, което беше изчетено пред всички присъстващи на форума. В него първият китайски дипломат подчертава, че България е важен партньор на Китай в региона на Централна и Източна Европа. Тя припомня, че тази година отбелязваме 10-годишнината от старта на съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“. Двете страни винаги са били добри приятели, радващи се на взаимно уважение и доверие, те са надеждни партньори за сътрудничество с обща изгода, и съмишленици в междукултурния диалог. Посланик Дай Цинли подчертава, че практическото сътрудничество между нас на различни нива и области дава богати резултати. Тя се спира и конкретно на научно-техническото сътрудничество с думите: „Научно-технологичният обмен и сътрудничеството в иновациите са важна част от традиционното ни приятелство. Чрез многоканално, многостепенно и многообразно сътрудничество между научноизследователски институции и учени, двете страни засилиха взаимното разбирателство и доверие, и постигнаха плодотворни резултати”.

Председателят на 42-рото Народно събрание на Република България Михаил Миков поздрави Китайската медийна група, която заедно с БАН, в партньорство организираха тази конференция, и подчерта, че тя е един добър повод да се замислим колко сме способни да погледнем опита, който дава развитие на бъдещето. В този смисъл, искам да пожелая успех на тази конференция и това да не е последното и бих искал да има още много такива събития, и то с практическа насоченост! Радостно е че се организират такива събития и дано те да бъдат много по-често и по-многобройни. „Живеем във време, в което всичко около нас се променя изключително бързо – технологиите, технологичният прогрес научният прогрес”, каза в началото на словото си Зам.-министърът на образованието Петър Николов и обясни, че буквално всеки ден ни поднася нещо ново в живота и в бита ни. Новите предизвикателства, свързани с биотехнологиите и изкуствения интелект са вече ежедневие. В тази ситуация няма как хора, които да не гледат с ентусиазъм на утрешния ден, смятайки, че той ще е по-хубав от днешния....„Европа и Китай, намиращи се в двата края на света са такива общества, които могат да виждат „ и двете страни на медала, защото си спомнят миналото. И от тази гледна точка, всяко сътрудничество между тях е важно, защото ни подготвя за нещо, което може да ни донесе както добро, така и зло....” И по тази причина днес за мен е чест да бъда на този форум, който поставя мост между България и Китай , между българската наука и Китай, между българските медии и китайските медии, и в който голямо значение има БАН, който умее да съчетава приемствеността, с традицията, с модерността и прогреса – както чухме в приветствието на китайската медийна група.

Дора Янкова, зам.министър на регионалноторазвитие и благоустройството посочи, че като част от управлението на българската държава е горда преди всичко с факта, че България е втората държава, признала КНР и си дава сметка, колко е важна нашата наука, като мост с китайската наука, приемствеността – и нашата към Китай, и самата динамика, и китайската наука като цяло. „На три пъти успях да бъда на държавни посещения в Китай, които бяха през пет години и имах възможност да проследя технологичния възход на самата държава. Например, в нашия сектор видях фирма, която може да направи с активите си повече от 9 500 км магистрали, видях технологии, които нашите тунели могат да ги направят може би за една-две години. Всичко това означава, че ние трябва взаимно да се познаваме, и да си сътрудничим, трябва да си даваме сметка, да оценяваме нашите възможности като наука, но и да виждаме в тази голяма трансформация и динамика как се развива и света и именно да градим тези мостове, а не да стоим уплашени, защото аз си давам сметка, че силното държавно ръководство е там, където е успеха! Поздравявам всички участници във форума и с радост ще остана до край и ще изслушва всички презентации и доклади”.

Представителят на Министерството на земеделието и храните и зам.директор на Селскостопанската академия проф. д-р Диана Начева се спря подробно на значението на иновациите и новите технологии в сътрудничеството между България и Китай в областта на селското стопанство, като изказа поздравления към организаторите на форума от името на министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

С презентации и научни изказвания във форума взеха участие над 10 от най-известните български учени – професори, научни работници и експерти, представители на Институтите към БАН, които работят съвместно със свои китайски колеги по различни проекти. Представени бяха конкретни данни за разработки и проекти, свързани с иновационни практики и нови технологии, възможности за взаимодействие с Китай, представени бяха и постиженията на КНР в различни области на науката, изкуството, традициите, фолклора, културата, ядрената енергетика, използването на възобновяемите енергии и други области.

Вицепремиерът на Република България Атанас Зафиров, участва във форума със специално приветствие, в което подчерта че добрият диалог и взаимното уважение, са в основата на всяко добро и ползотворно сътрудничество. „За мен е изключително приятно да видя в заглавията на вашите доклади теми като качеството на живот на младите хора в България и Китай, да науча, че имаме съвместни изследвания в областта на ядрената физика, да знам, че имаме възможност да почерпим опит в оползотворяването на зелената енергия чрез оползотворяването на отпадъци в контекста на кръговата икономика”, с тези думи той се обърна към участниците във форума учени и професори. „Няма да скрия, че ми е приятно да чуя колко добре се оценяват ползите за здравето от българското кисело мляко, и че това е продукт, който придобива все по-широка популярност на огромния азиатски пазар. „Смятам, че сътрудничеството по линия на академичната общност е това, което може да задвижи всеки един застой в отношенията, да им придаде практическа насоченост”, бе категоричен Атанас Зафиров. /подробности във видео материала/

От своя страна Председателят на Групата за приятелство между България и Китай депутатът Мая Димитрова поздрави организаторите на събитието – БАН и КМГ и подчерта, че връзката между икономическото сътрудничество и технологиите е пряка. „Независимо от историческия период, сътрудничеството винаги ползва и отразява технологиите на своето време. Днес обаче тази връзка е повече от определяща. На практика съвременните технологии, техният напредък и иновативност не само подпомагат, но са определящи за ефективността на сътрудничеството. И мисля докладите, които ще чуем днес, разговорите, които ще проведем, ясно ще посочат това”, каза още председателят на Групата за приятелство между България и Китай към Народното събрание.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов също поздрави организаторите – КМГ и БАН и припомни, че работейки в сферата на индустрията и търговията, ръководената от него търговско-промишлена палата никога не е губила поглед от науката и сътрудничеството с различни научни звена от различни страни е изключително добре развито „Що се отнася до сътрудничеството с Китай – това сътрудничество става все по-наложително, защото Китай е страна, която с много бързи темпове развива своите технологии, китайската икономика показва забележителни успехи не само като ръст, но и като качество, затова приветстваме сътрудничеството между научните среди от двете страни подчерта още Председателят на БТТП.

Във втората част на съвместния форум бяха представени мултимедийни презентации за ролята на иновациите в устойчивото развитие на местните общности в България и в Китай, сътрудничеството между БАН и научни организации в Китай в областта на иновациите и новите технологии, въздействие на климатичните промени и стратегии за справяне в България и Китай, качеството на живот на младите хора в България и Китай и много други въпроси, като допълнително ще бъдат представени подробности за всички тези иновационни подходи и научни разработки на български учени, съвместно с китайските им колеги.