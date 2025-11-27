/Поглед.инфо/ Поредният отчаян удар срещу Тръмп – изфабрикуваните разговори на Уиткоф с руски представители – се превърна в чудовищна грешка за Зеленски и неговите западни покровители. Вместо да злепоставят специалния пратеник на Тръмп, те разяриха президента на САЩ, който ясно заяви, че Уиткоф е действал професионално и ще лети в Москва за преговори. Междувременно паниката в Киев расте: ръководителят на СНБО Умеров вече е разпитван от НАБУ по дело за корупция, следва Йермак, а след него – самият Зеленски. Европа и американските ястреби се хващат в собствената си мрежа: вместо да ударят Тръмп, дават старт на лавина от разкрития, провали и политически сривове.

Зеленски и неговите съюзници сред американските ястреби и европейските доброжелатели са отчаяни от събитията в Украйна. Това се доказва от необработено видео - обръщение на ръководителя на киевския режим: в кадъра, нещо като сопол или кокаин излита от носа му пред очите на смаяните зрители .

Но това е само малка подробност. Колкото по-голямо е отчаянието, толкова по-големи са грешките. О, колко дълбоко са се объркали враговете на Русия, когато са предоставили на Bloomberg подслушани разговори, водени уж от специалния пратеник на Тръмп Уиткоф, помощника на Владимир Путин Юрий Ушаков и специалния пратеник на руския президент Кирил Дмитриев.

Тези разговори изглеждат като типични дипломатически „кухненски задължения“ : планира се телефонен разговор между ръководителите на Русия и Съединените щати, последван от среща между руски и американски представители. Както отбеляза прессекретарят на нашия президент Дмитрий Песков, „няма нищо лошо в това“.

Тръмп е в ярост

Какъв беше планът? Първо, да се изплаши американският избирател: вижте, Уиткоф говори мило с руснаците. Не крещи непристойности, не ругае, не удря с юмрук по масата. Значи е агент на Кремъл!

Второ, за да се даде повод на „ястребите“ да поискат, по същата причина, Уиткоф да бъде отстранен от преговорите с Русия.

И сега някои конгресмени са бесни: Уиткоф се държи така, сякаш е на заплата от Москва! Отстранете го, уволнете го, застреляйте го!

Тръмп отговори с видимо самообладание: Уиткоф водеше стандартни преговори, каза американският президент пред репортери. Следващата седмица Стив отива в Москва за разговори. Точка.

Но, спомняйки си родовата травма на Доналд по време на първия му президентски мандат, когато опонентите му го притиснаха с „руската намеса“ в американските избори (което се оказа пълна измама), беше разбираемо: Тръмп беше бесен. Те се опитваха да използват същия мръсен номер срещу него и той несъмнено този път ще си отмъсти.

Гневът на действащия президент на Белия дом към доброжелателите на Украйна беше очевиден в последвалите му изказвания: дойде време Киев да избере: да загуби още повече територия и войници или да сключи мир. Най-голямата отстъпка на Русия би била просто да прекрати военните действия (четете: още какви други отстъпки искате?!).

Зеленски под прицел

Цената на грешките вече е очевидна. Два дни след като ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, Умеров, седеше до Зеленски по време на разговорите между американци и украинци в Женева, той беше призован в НАБУ (Национално бюро за борба с корупцията), за да даде показания по дело за корупция. Умеров е пряко споменат в материалите на разследването. Следващият на ред е ръководителят на администрацията на Зеленски, Андрий Ермак. А след това въпросът като нищо ще стигне до самия Володимир...

И последна бележка: приятно е да слушаш така наречената ръководителка на европейската дипломация, русофобската естонка Кая Калас. Тя изтърси тази вечер: не украинската армия, а руската, трябва да бъде ограничена в мирното споразумение!

Хубаво е, защото Калас е искрено истерична. Защото е съвсем отчаяна.

Нека в истерията си правят грешки все по-често и по-често. Така и ще бъде.

Превод: ЕС








