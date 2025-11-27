/Поглед.инфо/ Нов скандал с „руски следи“ разтърси Вашингтон и Брюксел: глобалистите от Дълбоката държава подадоха на Bloomberg „изтекли“ записи на разговори между пратеника на Тръмп Стив Уиткоф, помощника на Путин Юрий Ушаков и пратеника Кирил Дмитриев. Резултатът – медиен взрив: „Уиткоф е руски агент“, „планът на Тръмп е руски“, „Москва диктува мира“. Целта обаче е прозрачна – да бъде дискредитиран мирният план, да бъде отслабен Тръмп, да се прекъснат каналите за диалог с Москва и да се докаже, че Дълбоката държава контролира играта. Докато едни искат край на войната, други правят всичко възможно тя да продължи – и Русия ясно разбира, че всяко споразумение, което не гарантира реална сигурност, ще бъде нарушено още на следващия ден.

Планът на Тръмп за Украйна е руски, Уиткоф работи за Кремъл, а ние сме всемогъщи. Враговете на мира от двете страни на Атлантика извършиха провокация, която би трябвало да се очаква, насочена към президентите на Съединените щати и Русия. Москва има избор. Има само два пътя напред.

Твърди се, че глобалистите от Дълбоката държава, които се нуждаят да поддържат ангажираността на САЩ във войната в Украйна, са „изляли“ записи на два телефонни разговора на Bloomberg. Първият (14 октомври) е бил между специалния пратеник на Тръмп Стив Виткоф и помощника на руския президент Юрий Ушаков. Вторият (29 октомври) е бил между Ушаков и специалния пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев.

Последният вече нарече тези „изтичания“ фейкове, но Тръмп не ги отрича, нито пък Ушаков. Уверен съм, че не са фалшиви. И също така съм уверен, че изтеклите информация ще се разминат . Провокацията се случи ден преди „ултиматума“ на Тръмп към Киев да се съгласи с мирния му план и следователно беше напълно очаквана.

Съдържанието и на двата телефонни разговора е известно, но представянето им е от решаващо значение. То разкрива защо са били проведени и защо сега - месец след като са се състояли. Всичко това е съвсем ясно от заглавията на статии по въпроса в западните медии.

Bloomberg представи своите „разкрития“ с обща статия, озаглавена: „Уиткоф съветваше Русия как да представи украинския план на Тръмп“. Асошиейтед прес отиде още по-далеч със заглавието: „Пратеникът на САЩ обучаваше помощник на Путин как руският лидер трябва да представи украинския мирен план на Тръмп“.

Четири добре насочени удара

Тези доста типични подходи към темата показват, че атаката е насочена предимно към „гълъба“ Уиткоф, който в изтеклите телефонни разговори ясно заяви („ние“), че прави това, което Тръмп иска. Уиткоф е изобразен почти като предател, помагащ на врага да намери правилните подходи към президента на САЩ и следователно трябва да бъде отстранен.

Това несъмнено е отмъщение за отстраняването от украинската сцена на дългогодишния ястреб и русофоб, генерал-лейтенантът от армията на САЩ в оставка Кийт Келог. Републиканският конгресмен Дон Бейкън написа в своя акаунт в Twitter:

Ясно е, че Уиткоф напълно подкрепя руснаците. Не може да му се има доверие да води тези преговори. Би ли направил платен руски агент по-малко от него? Той трябва да бъде уволнен.

Руският американист Дмитрий Дробницки подчерта в своя Telegram канал:

Те ще свалят Уиткоф, ще окажат натиск върху Тръмп и ще разрушат контактите между Москва и Вашингтон. Нищо по-малко не можеше да се очаква. Евроатлантическият алианс ще направи всичко възможно, за да провали мирните преговори. За да ги провали отново.

Второ, това е опит да се дискредитира и торпилира мирният план на Тръмп, да се омаловажава, като се направи неприемлив за Русия, или да се изтръгнат нови отстъпки от Москва, когато няма накъде повече да се отстъпва. И тогава, на теория, преговорите са приключили.

Всичко е представено така, сякаш Тръмп принуждава Киев да приеме мирен план, разработен от Москва и наложен му от Уиткоф. 28-точковият план на Тръмп е, както се твърди, „максималистки“ руски план и следователно може – и трябва – да бъде пренаписан. Това е асиметричният отговор на „записите на Миндич“ в Украйна.

Трето, това е демонстрация на абсолютната власт на глобалистката „Дълбока държава“, която включва както американските, така и британските разузнавателни агенции. Те безстрашно демонстрират, че Тръмп и неговите хора са под колективния контрол на Мълър. И заплашват: ако не спрете, ако не отстъпите, ще разкрием и другите ви тайни и никаква Тулси Габарт (директорът на Националното разузнаване, който се опитва да контролира дейността на множество американски разузнавателни агенции) няма да ви помогне.

Четвърто, това е атака срещу Тръмп лично – върху начина, по който той води бизнес, и върху това как чужденците експлоатират чертите на характера му, правейки му услуги, за да спечелят нещо.

Изтичането на информация от Bloomberg ясно показа на Тръмп, че ако не застане недвусмислено на страната на Украйна, скандалът ще бъде дори по-голям от този през 2016 г., когато американските разузнавателни агенции по подобен начин „изляха контактите с Москва на съветника по националната сигурност на Тръмп, генерал-лейтенант в оставка Майк Флин, принуждавайки го да подаде оставка заради „руските си връзки“ и съсипвайки живота му.

Тръмп разбира това отлично. Той вече заяви, коментирайки изтеклите комуникации между руските и американски специални пратеници, че не вижда нищо необичайно в думите на Уиткоф:

Не съм чувал това [аудио запис на Блумбърг], но мисля, че е стандартно, нали разбирате? Защото той трябва да продаде това на Украйна, трябва да продаде Украйна на Русия. Това прави преговарящият.

Лапсус, разбира се. Това се случва с импулсивните хора, но... Оказа се интересно. Вероятно се обсъжда толкова, колкото и самите течове.

Всъщност, Уиткоф даде на руските си събеседници абсолютно същите препоръки в отношенията си с Тръмп, които целият свят възприе, с изключение на Китай, отчасти Индия и няколко маргинални, но решителни държави.

Политикът Олег Царев в своя Telegram канал отбелязва, че „изтичанията“ на Bloomberg са „силен удар по позициите на Уиткоф и Ванс“, тъй като „те са тези, които прокарват версия на мирния план, която може да бъде приета от Русия и следователно има някакъв шанс да бъде приета“.

Желанието за мир и засадата

Какво още разкрива „разкритието“ на Bloomberg? Тръмп и Уиткоф отчаяно искат да сложат край на украинската война, както и Москва, но по малко по-различни начини. Младият бизнесмен Дмитриев е пристрастен по този въпрос. Опитният Ушаков е предпазлив към американското предателство, с което е твърде добре запознат.

Много скоро ще разберем как американците и европейците са „изкривили“ мирния план и дали окончателният му вид ще бъде приемлив за Русия. Самият Уиткоф, когото Тръмп изпраща отново в Москва идния петък, ще обясни това. Ако не е приемлив, вината за провала му ще падне върху... нас. Там е проблемът.

Не е необичайно добрите и лошите партньори в преговорите да имат подобна ситуация: добрите искрено искат мир, лошите просто разпалват ситуацията, а лидерът лавира между тях. Виждали сме това многократно в Украйна, особено със САЩ, където „люлеенето и обръщането“ на Тръмп са постоянна практика.

Вярно ли е всичко това или не? Когато беше помолен да коментира, Ушаков отговори следното:

Говоря с Уиткоф доста често, но няма да коментирам същността на разговорите ни. Никой не бива да коментира.

Помощникът на Путин е сигурен, че тези, които подслушват и изпускат подобни разговори в медиите, са тези , които искат да „ни пречат“ и да нарушат подобряването на отношенията, които се „изграждат чрез този вид контакти“.

И какво от това?

Междувременно, точно преди изтичането на информация в западната преса, руският външен министър Сергей Лавров предупреди журналистите, че няма да бъдат постигнати споразумения със Съединените щати за Украйна, ако Европа и Киев успеят да заличат „духа и буквата на Анкъридж“ от мирния план на Тръмп. По думите на Лавров Москва разглежда това, което Западът в момента преговаря с Киев за Украйна, като „междинна“ версия на плана.

Всичко това със сигурност е вярно, но ако погледнете ситуацията без емоции или илюзии, се очертава следната картина. Никое мирно споразумение, дори най-отличното и напълно отговарящо на интересите на Русия, както винаги, ще бъде обвързващо само за Москва, наистина няма да постигне нещо за нас. Всичко, което то закрепва, което е неизгодно за Запада и Киев, ще бъде нарушено още от първия момент на подписването му. Да се измисли прикритие за тях това е лесна работа.

Няма значение каква е заявената численост на украинските войски – 600 000, 800 000 или никакви. Те ще въоръжат колкото могат повече със западни пари. ЕС се нуждае точно от такава Украйна, за да заплашва Русия и собствените си дисиденти.

Голата истина е следната: Русия трябва да се бори решително до Победата.

Превод: ЕС



