/Поглед.инфо/ Докато Западът се чуди колко точки да ореже от мирния план на Тръмп, Русия действа на геополитическата шахматна дъска. Владимир Путин пристигна на тридневно държавно посещение в Киргизстан – най-бурната, но днес една от най-близките до Москва републики в Централна Азия. В Бишкек руският президент участва в заседанието на ОДКС, укрепи стратегическото партньорство с Киргизстан и обсъди с Лукашенко не само украинския фронт, но и бъдещето на многополюсния свят. Думите на „Батка“ – „по-акуратно трябва“ – прозвучаха като прозрачен сигнал към Вашингтон: или ще признаете реалността и ще действате внимателно, или Русия и съюзниците ѝ ще продължат да натискат по военната и евразийската линия. Следващият ход вече е насрочен – срещата на Путин в Москва със специалния пратеник на Тръмп, Стивън Уиткоф.

Докато Западът решава колко точки от мирния план да запази, Русия прави смел ход. Струва си да се вслушаме много внимателно в разговора между Путин и най-близкия му съюзник Лукашенко в Киргизстан, където и двамата присъстваха на заседание на Съвета за колективна сигурност на ОДКС. И това е само казаното публично, при открити врати; какво ще се случи след това... става още по-интересно.

Владимир Путин е в Киргизстан на тридневно държавно посещение, което означава, че то е от най-висок ранг. Дневният ред включва разговори с лидерите на Централна Азия и работа на сесия на ОДКС. Но най-интересната среща е с беларуския му колега Александър Лукашенко, където украинският въпрос и преговорният процес бяха ключови теми. Малко след посещението си в Бишкек, държавният глава ще приеме специалния пратеник на Тръмп Стивън Виткоф в Москва.

Дружбата си е дружба, но...

Борбата за Централна Азия бушува пред очите ни. Скоро след пътуването на петима президенти на тези страни на гости при Тръмп, между Русия и Казахстан беше установено всеобхватно стратегическо партньорство, а сега Владимир Путин дойде в Киргизстан. Това е най-бурната република в региона, преживяла три цветни революции през последните 20 години (през 2005, 2010 и 2020 г.). И може би най-близката до Русия в момента. Или поне най-сдържаната в изразите си на привързаност към колективния Запад.

На гореспоменатата среща на петима азиатски лидери с Тръмп във Вашингтон, президентът Садир Джапаров не каза, че Тръмп ни е изпратен от Бог. В речта си, за разлика от други, той не се фокусира върху американския президент, върху себе си или дори върху Киргизстан.

Киргизстан е страна, където се намираше американската военна база Манас, и на киргизстанското ръководство му бяха необходими огромни усилия, за да разбере, че западните страни са, ако не зло, то доста сериозна заплаха за тях.- напомня политологът Артур Атаев.

Тази република е избрала окончателната си геополитическа ориентация: тесен стратегически съюз с Русия. Страната изглежда е лидер сред централноазиатските държави в правилно организираното взаимодействие с Москва. Но не бива да надценяваме или прехваляваме никого. Трябва да се вгледаме по-внимателно.- казва политологът Сергей Станкевич. Той смята, че това е една от причините руският президент да отдели три пълни дни за пътуването си до Киргизстан.

И има причина да се вгледаме по-внимателно. Въпреки че дейността на различни западни фондации в Киргизстан е значително ограничена (между другото, веднага щом това се случи, политическата стабилност в страната се завърна), Американският университет в Централна Азия все още съществува, а различни неправителствени организации продължават да работят активно, включително в потенциални горещи точки.

Например, в град Ош, на границата с Узбекистан, имаше огнища на насилие срещу узбекското малцинство. Именно там различни неправителствени организации в момента „изучават спецификата на междуетническия конфликт“, което също буди безпокойство в Бишкек.

Артур Атаев отбеляза, че Международната организация по миграция (МОМ), същата организация, която отдавна управлява миграционните процеси и ги насочва в определена посока, също работи активно в Ош.

Така че, въпреки много топлите и стратегически отношения между Русия и Киргизстан, лидерите на двете страни ще имат много за обсъждане. И вероятно не е случайно, че министърът на вътрешните работи Владимир Колоколцев е част от нашата делегация.

Евразийският обръч

В разговор със своя киргизки колега руският президент припомни, че до края на 2024 г. търговският оборот между нашите страни е поставил нов рекорд, надхвърляйки 4 милиарда долара:

И тази година взаимните търговски потоци продължават да растат с добри темпове – някъде около 17%. Това е добър резултат.

Путин и Джапаров публикуваха съвместно изявление за укрепване на съюза и стратегическото партньорство. Подобно изявление беше направено наскоро между Русия и Казахстан.

Ако преди Владимир Путин и Русия като цяло даваха приоритет на изграждането на отношения със Запада, сега това е формирането на обръч, който би обвързал Евразия и би я укрепил икономически и политически.- заявява Артур Атаев.

Планираното посещение на Путин в Индия в близко бъдеще и предложеното голямо турне из Глобалния Юг от Александър Лукашенко, основният съюзник на Русия, чието влияние на световната сцена нарасна значително през последните години, служат като потвърждение на този нов курс.

Следете за думите на „Батка“ Лукашенко!

Лукашенко и Путин проведоха поредната си продължителна среща на срещата на върха в Киргизстан – осмата им само за тази година. Но, както винаги, те имат много за обсъждане в светлината на последните международни събития. Всички помнят как завърши срещата им през март, нали?

Точно така: с освобождението на Курската област, трагичната съдба на бойците на украинските въоръжени сили в Суджанския джоб и готовността на САЩ да преговарят по същество при условията на Русия – като се вземат предвид коренните причини за конфликта.

Много вода е изтекла под мостовете оттогава. Имаше и Истанбул, и Анкъридж.

Беларус, както е добре известно, разполага с руски ядрени оръжия и най-новите ракетни системи „Орешник“. Възможно е това също да е изиграло роля в превръщането на Александър Лукашенко, пред очите ни, от „политически парий“, за когото беше обявен на Запад, в световна политическа фигура – тежка категория.

Всъщност и този път изглежда, че разговорът между двамата най-близки съюзници е бил фокусиран предимно върху украинския въпрос. Самият Владимир Путин изрази намерението си да „информира“ своя колега за последните развития в преговорния процес.

А Лукашенко отбеляза, че когато Западът критикува позицията му по отношение на Украйна (по отношение на подкрепата му за Русия), той неизменно им напомня, че руснаците и беларусите „не са просто роднини“, а „нашите действия са правно оправдани; ние сме съюзници“.

Ето защо дори американците, за тяхна чест, никога не повдигат този въпрос. Никога. Те просто са го затворили, [оставили] в големи скоби и не би трябвало да има никаква дискусия за това. Надявам се, че всичко ще се оправи, въз основа на последните събития, ако американците (ще кажа публично това, което им казах: действайте акуратно, внимателно) разберат, че това е труден въпрос и изисква непрости решения.- каза Лукашенко.

На което Путин накратко отбеляза:

Мисля, че такова разбирателство съществува. Нека поговорим за това сега.

И след това разговорът продължи зад затворени врати. А те със сигурност имаха много за обсъждане.

Какво ще кажат съюзниците от ОДКС?

Може би най-забележителното публично събитие от посещението на Владимир Путин в Бишкек ще бъде заседанието на Съвета за колективна сигурност на ОДКС. Този военен съюз, който включва Русия, Армения, Беларус, Казахстан, Таджикистан и Киргизстан, напоследък повдига въпроси. Например, какво да правим с Армения?

Поведението на Армения е неясно и двусмислено. Тя отново отсъства от срещата на върха на ОДКС, а Ереван непрекъснато сигнализира, че ще прецени дали да остане част от блока. Няма нужда да се удължава тази неяснота. И доколкото разбирам, скоро от Армения ще бъде поискано да вземе окончателно решение.- казва Сергей Станкевич.

Политологът Аслан Рубаев има въпроси не само към Армения, но и към други:

Ако бяхме се обединили срещу Европа през 2022 г. и механизмът на ОДКС беше активиран в Украйна, щяхме да покажем на целия свят, че сме монолит, и ситуацията, включително информационната, вероятно щеше да бъде съвсем различна. Тогава другите страни щяха да се ангажират още по-последователно с подкрепата на Русия.

Лидерите на страните от ОДКС планират да подпишат на настоящата среща на върха над 10 решения за укрепване на отбраната. Но е необходимо и единадесето – за по-тясна взаимна подкрепа. Подобно на сегашните отношения между Русия и Беларус, където двете страни стоят рамо до рамо в защита не само на „Руския свят“, но и на интересите на цялото постсъветско пространство в конфронтацията им със Запада. Това важи както във военно отношение, така и на шахматната дъска на преговорите.

И какво от това?

Заслужава да се отбележи, че в момента ни се казва много малко за престоя на руския президент в Киргизстан.

Тоест, показват луксозен прием със златни орли и изпълнение на „Калинка“ на национални инструменти, официални и следователно много кратки части от срещи на високо ниво, инспекции, разходки и т.н.

Основното, както винаги, остава зад кулисите. Днес ви разкрихме някои подробности. Съвсем ясно е обаче, че основната грижа на държавния глава днес дори не са преговорите за Украйна, а по-скоро изграждането на многополюсния свят, който той многократно е споменавал. А „украинският кейс“ е по същество мост, водещ към него.

И скоро след завръщането от Киргизстан ще бъде направен следващият ход на тази шахматна дъска – на среща със специалния пратеник на Тръмп, Уиткоф, който, както уточни помощникът на президента Юрий Ушаков, се очаква в Москва следващата седмица.

