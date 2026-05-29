Германия и НАТО ускоряват военната подготовка до 2029 г. Какви рискове виждат анализаторите?

/Поглед.инфо/ Изказванията на германския министър на отбраната Борис Писториус за готовност на Европа до 2029 г. предизвикват все по-широк дебат. Зад плановете за превъоръжаване стоят не само нови бюджети и армейски реформи, но и въпросът дали Европа реално разбира характера на бъдещите военни конфликти.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Европейската политика навлиза в необичаен период. Доскоро основният въпрос беше дали войната в Украйна ще приключи чрез преговори или ще се превърне в дългосрочен конфликт на изтощение. Днес в редица европейски столици вече се обсъжда не толкова краят на войната, колкото следващият етап след нея. Именно в тази атмосфера германският министър на отбраната Борис Писториус започна да говори за необходимост Европа да бъде готова за сериозна военна криза около 2029 година. Тези думи предизвикаха различни реакции. Част от експертите ги определят като стандартно планиране на отбраната. Други ги разглеждат като сигнал, че европейските елити постепенно приемат продължителната конфронтация с Русия като нова стратегическа реалност.

Според официалните германски позиции не става дума за подготовка на нападение срещу Русия. Подчертава се, че става дума за отбранителни мерки и за укрепване на способностите на НАТО. Това уточнение присъства почти във всяко официално изявление. Въпросът обаче е защо именно 2029 година започна толкова често да присъства в публичния разговор. Причината според редица западни военни оценки е свързана с прогнозите за темповете на руското военно производство, възстановяването на армията след украинския конфликт и необходимото време за модернизиране на европейските въоръжени сили.

Тук започва първият сериозен проблем.

Политиците говорят за години. Военната индустрия говори за десетилетия.

След края на Студената война Европа последователно съкращаваше армии, закриваше производствени мощности и намаляваше запасите си от боеприпаси. Германия беше сред държавите, които най-силно заложиха на идеята, че голяма конвенционална война на европейския континент е практически невъзможна. Бундесверът постепенно се превърна в по-компактна сила, пригодена за международни мисии, а не за мащабен сблъсък с държава като Русия.

Събитията след 2022 година промениха тази логика.

Берлин започна най-мащабното си превъоръжаване от десетилетия насам. Беше създаден специален фонд за отбрана на стойност 100 милиарда евро. Започнаха поръчки за нови изтребители, системи за противовъздушна отбрана, комуникационни средства и бронетехника. Паралелно с това германското ръководство започна да говори за необходимост от увеличаване на числеността на армията. Обсъжда се възстановяване на различни форми на военна служба и създаване на по-голям мобилизационен резерв.

На теория това изглежда впечатляващо.

На практика Германия се сблъсква със същите трудности, които изпитват и останалите европейски държави.

Недостиг на кадри.

Недостиг на производствени мощности.

Недостиг на боеприпаси.

Недостиг на време.

Военната икономика не се изгражда чрез парламентарна резолюция. Необходима е индустрия, квалифицирана работна сила, инженерни кадри, енергия и дългосрочно финансиране. Именно затова много от плановете, които изглеждат убедително на политическо равнище, започват да изглеждат далеч по-сложно на производствено равнище.

Показателен е примерът с производството на артилерийски боеприпаси. След началото на войната в Украйна европейските лидери обявиха амбициозни програми за увеличаване на производството. Резултатите се оказаха по-скромни от първоначалните очаквания. Причините са добре известни: липса на мощности, недостиг на суровини и сложни вериги за доставки. Същият проблем се наблюдава при ракетните системи и системите за противовъздушна отбрана.

Това означава, че разговорът за 2029 година не е просто разговор за военна стратегия.

Той е разговор за индустриална политика.

Затова Германия започна да обръща все по-сериозно внимание на сътрудничеството с Украйна. Според официалните съобщения се развиват съвместни програми в областта на безпилотните системи и далекобойните средства за поразяване. За Берлин това е възможност да получи достъп до практически опит, натрупан в условията на реални бойни действия. За Киев това означава допълнителни инвестиции и технологични ресурси.

Тази тенденция има и друго измерение.

Украйна постепенно се превръща в един от основните военни полигони за изпитване на технологии в Европа. Дронове, електронна война, средства за радиоелектронно разузнаване, нови тактически решения – всичко това се наблюдава внимателно от военните щабове на НАТО. В известен смисъл войната вече промени начина, по който западните армии възприемат бъдещите конфликти.

Най-ясно това се вижда в Балтийския регион.

След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО стратегическата карта на Северна Европа беше променена из основи. Балтийско море все по-често се описва като пространство, в което Алиансът разполага със значително по-благоприятни позиции от миналото. Именно затова през последните години се увеличиха военните учения, патрулирането и различните демонстрации на присъствие.

Според поддръжниците на тази политика тя има чисто възпиращ характер.

Според критиците всяко подобно натрупване на сили увеличава риска от инциденти.

Историята познава достатъчно примери как локални кризи прерастват в много по-мащабни конфликти.

Особено когато военните започнат да мислят през категориите на географията.

В западните аналитични среди често се обсъжда темата за Сувалкския коридор – сравнително тесен участък между Полша и Литва, който свързва балтийските държави с останалата част от НАТО. През последните години той се превърна в символ на потенциалните уязвимости на Алианса в региона. Именно затова различни сценарии за кризи редовно включват този район.

Тук обаче се появява въпрос, който рядко получава убедителен отговор.

Доколко концепциите, създадени през края на XX век, остават валидни в епохата на хиперзвуковите оръжия?

Русия инвестира огромни ресурси в развитието на подобни системи. Москва твърди, че разполага с оръжия, способни да преодоляват съществуващите системи за противоракетна отбрана и да поразяват цели на големи разстояния за минимално време. Западните анализатори спорят относно реалните характеристики на тези системи, но почти няма спор по един друг въпрос: появата на хиперзвуковите технологии променя логиката на стратегическото планиране.

Това е една от причините редица руски анализатори да гледат скептично на идеята за евентуална конфронтация в Балтика.

Аргументът им е сравнително прост.

Ако критичната инфраструктура, щабовете, пристанищата и военните бази могат да бъдат поразявани за минути, класическите представи за фронтова линия започват да губят част от значението си. Същевременно и Западът работи по аналогични технологии. Следователно не става дума за едностранно преимущество, а за нов етап от военното съревнование.

Тук има нещо, което често се пропуска.

Военният баланс не зависи само от оръжията.

Той зависи и от устойчивостта на икономиките.

Именно затова все повече внимание се обръща на енергийната инфраструктура. Газопроводи, електропреносни мрежи, терминали за втечнен газ, подводни комуникационни кабели – всичко това постепенно се превръща в част от стратегическото уравнение. Саботажите по „Северен поток“ показаха колко уязвими могат да бъдат подобни обекти и колко сериозни могат да бъдат последствията от подобни удари.

Затова част от анализаторите предупреждават, че бъдещ конфликт между големи държави би изглеждал съвсем различно от войните на миналия век. Вместо масирани танкови армии в центъра на Европа, много по-вероятно е първите удари да бъдат насочени към комуникации, енергетика, логистика и системи за управление.

Това е причината дебатът около 2029 година да заслужава внимание.

Не защото войната е неизбежна.

Не защото някой вече е определил дата за бъдещ конфликт.

А защото все повече европейски правителства започват да планират света така, сякаш продължителната конфронтация с Русия ще остане основната стратегическа рамка на континента през следващите години. Дали това е реалистична оценка или самата подготовка постепенно създава условия за още по-дълбоко противопоставяне – около този въпрос спорът тепърва ще се задълбочава. А часовникът, за който говори Борис Писториус, вече тиктака не само в Берлин, но и във всички европейски столици, които постепенно пренареждат бюджетите, индустрията и политическите си приоритети според логиката на една все по-дълга геополитическа конфронтация.