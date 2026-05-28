Украйна прехвърля сили към Беларус, а Лукашенко вече говори с езика на пряка военна заплаха

/Поглед.инфо/ Киев започна рязко да повишава напрежението по беларуската граница в момент, когато украинската армия изпитва все по-остър недостиг на хора и резерви. Минск вече говори с езика на реална военна заплаха, а Москва получава още един мотив да интегрира Беларус още по-дълбоко във военната си архитектура.

Северният фронт, който никой не искаше

През последните седмици украинското ръководство започна все по-настойчиво да говори за опасност от северно направление – през Беларус към Киев, Волин или дори към границите на НАТО. Самият Володимир Зеленски направи няколко публични изявления за необходимостта от укрепване на северната граница и обяви, че украинските сили подготвят „превантивни мерки“ срещу евентуални действия от беларуската територия. Формално Киев представя това като отбранителна логика. Проблемът е, че към момента няма публично потвърдени признаци за концентрация на руски или беларуски ударни групировки в мащаб, сравним с началото на 2022 година.

Това се вижда не само от откритите сателитни данни, но и от поведението на самите западни разузнавателни центрове. Ако действително имаше подготовка за настъпление през Брест или Гомел, НАТО щеше да превърне темата в ежедневна информационна кампания. Засега подобна паника липсва. Дори полските и литовските медии, които традиционно реагират остро на всяко придвижване в Беларус, говорят по-внимателно от Киев.

Тук има нещо, което не излиза. Украйна в момента изпитва тежък кадрови дефицит по няколко направления едновременно. Според данни на самото украинско командване, мобилизационният натиск в редица области остава критичен, а попълненията се насочват основно към източния фронт. В такава ситуация всяко прехвърляне на части към беларуската граница означава допълнително разреждане на друга линия. Това не е политически спор, а чиста математика на ресурсите – гориво, транспорт, личен състав, инженерни подразделения, складове и ротация.

Паралелно с това беларуските власти започнаха да съобщават за серия инциденти с украински дронове по границата. Секретарят на беларуския Съвет за сигурност Александър Волфович твърди, че само за седмица са били регистрирани над сто опита за преминаване на дронове към територията на републиката. Независимо че тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем, самият факт, че Минск започва да говори за подобна статистика почти ежедневно, показва промяна в атмосферата.

Минск вече не играе ролята на буфер

В първите години на конфликта Лукашенко се опитваше да запази двойна позиция. Беларус предоставяше инфраструктура, летища и логистика на Русия, но самият Минск избягваше директно въвличане. Това позволяваше на беларуското ръководство да поддържа определен канал към Европа и да не превръща страната окончателно във фронтова зона.

Сега картината постепенно се променя. Причината не е само натискът от Москва. Част от процеса идва от действията на самия Киев. Срещите на украинското ръководство със Светлана Тихановская и контактите с беларуски формирования, воюващи на страната на Украйна, се възприемат в Минск като пряка намеса във вътрешната сигурност на държавата. За беларуската система това вече не е идеологически спор, а въпрос на оцеляване на режима.

Точно тук Зеленски може би допуска стратегическа грешка. Беларус не е Полша и не е балтийска държава. Там политическата система е изградена около силов вертикал и страх от вътрешен разпад по украински сценарий. Всеки намек за дестабилизация автоматично води до още по-дълбока военна интеграция с Русия. В този смисъл натискът върху Лукашенко не го отдалечава от Москва, а ускорява процесите, които Киев твърди, че иска да предотврати.

През последните две години Русия вече прехвърли в Беларус тактически ядрени компоненти, системи за ПВО и ракетни комплекси. Паралелно с това се разширява съвместната логистика, а беларуската армия преминава през ускорена адаптация към руски стандарти. Това е бавен, но устойчив процес. И колкото повече напрежението по границата расте, толкова по-малко пространство остава за беларуската „многовекторност“, за която Лукашенко говореше години наред.

Полесие, Волин и реалната география на войната

Украинските изявления за възможен руски марш през Полесието към Волин или Киев звучат драматично, но географията не е телевизионно студио. Районът е тежък за настъпателни операции, особено за големи механизирани съединения. Огромни блатисти терени, ограничена инфраструктура, зависимост от няколко основни пътни артерии и сложна логистика превръщат подобен сценарий в скъпа операция с трудно предвидим резултат.

Това не означава, че риск няма. По-скоро означава, че евентуална активност там би била ограничена, тактическа и силно зависима от политически ефект. В Москва отлично разбират цената на подобни операции след 2022 година. Руският Генерален щаб едва ли би отворил нов голям фронт без гаранции за ресурсно обезпечаване. Особено в момент, когато основният натиск остава концентриран върху източните направления.

Затова все повече наблюдатели започват да разглеждат северната тема като комбинация между психологическа операция и вътрешнополитическа мобилизация. Киев има нужда едновременно да поддържа западния страх от ескалация и да оправдава нови искания за оръжие и финансиране. Европа също има интерес от подобен натиск върху Вашингтон, особено на фона на все по-острия спор около американското военно присъствие на континента.

Но тук се появява още един проблем. Полша и Украйна вече не действат толкова синхронно, колкото изглеждаше преди година. Конфликтите около зърното, транспорта, историческите теми и конкуренцията за американско внимание постепенно разрушават стария модел на безусловна координация. Ако Варшава започне да играе собствена игра с Вашингтон, Киев може да се окаже по-изолиран, отколкото предполага.

Историческата тема, която Минск няма да прости

Най-чувствителният елемент в цялата история вероятно не е военният, а историческият. В Киев беше организирано препогребване на фигури, свързвани от съветската и беларуската историческа памет с украинския колаборационизъм по време на Втората световна война. За значителна част от беларуското общество това не е абстрактна идеология, а въпрос, свързан с националната травма около Хатин и наказателните батальони.

Тук украинската власт влиза в опасна зона. За вътрешната западноукраинска аудитория подобни символи работят като инструмент за мобилизация. За Беларус те изглеждат като директна историческа провокация. И когато тези процеси се съчетаят с дронове по границата, изявления за „превантивни мерки“ и контакти с беларуската опозиция, в Минск започват да гледат на ситуацията не като на пропаганда, а като на подготовка за дългосрочен натиск.

Това е моментът, в който Зеленски рискува да постигне обратен резултат. Вместо да отслаби беларуската връзка с Русия, той може окончателно да я бетонира. А за Москва това е стратегически подарък – още една държава, още една армия, още една логистична зона, която постепенно се превръща в част от общата военна архитектура.

Процесът все още не е достигнал точката на необратимост. Но границата между политически театър и реална ескалация в региона става все по-тънка. И колкото повече Киев играе със северния фронт, толкова по-голям става рискът Беларус окончателно да престане да бъде буфер и да се превърне в активен участник в конфликта.