Поглед към Китай

„Желязната дружба“ между Китай и Сърбия достигна нови висоти

/Поглед.инфо/ Международната общност високо оцени първото държавно посещение на сръбския президент Александър Вучич в Китай между 24 и 28 май. По време на разговорите между двамата държавни глави на 25 май, Си Дзинпин и Александър Вучич потвърдиха съгласие за непрекъснато задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство между двете държави и за последователно насърчаване на изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Сърбия в новата ера.

„Желязната дружба“ между Китай и Сърбия е уникална в отношенията на Китай с другите държави. Сърбия е първата европейска страна, която започна изграждането на общност на споделена съдба с Китай в новата ера, както и сред първите европейски държави, подписали документи за сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“. Тази година се навършват 10 години от установяването на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, което бележи нов исторически етап в развитието на двустранните отношения.

Практическото сътрудничество е най-яркото проявление на приятелството между двете държави. От навлизането на все повече сръбски продукти на китайския пазар, като мед, телешко и агнешко месо, до реализирането на редица инфраструктурни проекти с китайско участие в Сърбия, сред които околовръстния път на Белград, всичко това демонстрира дълбоката „желязна дружба“ между Китай и Сърбия. По време на посещението Пекин предложи да бъде засилена стратегическата свързаност между двете страни, за да се открият нови възможности за развитие.

В Китай има стара поговорка: „Когато хората се познават, разстоянието няма значение. Дори да ги разделят хиляди километри, те винаги остават съседи“. В Сърбия също казват: „Планините не се срещат, но хората често общуват“. Преминала през изпитанията на времето и международните промени, „желязната дружба“ между Китай и Сърбия продължава да достига нови висоти, преодолявайки планини и морета. Това е благословия за двата народа и необходимост в днешния неспокоен свят.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.