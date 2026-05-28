Проф. Георги Чанков: Тръмп отслабва, Китай не се огъна, а Русия вече не може да бъде спряна

/Поглед.инфо/ Георги Чанков прави тежък и безкомпромисен разрез на световната криза – от войната в Украйна и блокирания диалог между Русия и САЩ до сблъсъка с Китай, напрежението около Иран и опасното навлизане на изкуствения интелект във военните конфликти. Според него Доналд Тръмп постепенно губи способността да налага волята си дори вътре в американския елит, а Вашингтон вече среща граници, които десетилетия не е познавал. Разговорът проследява защо Русия оцеля след опита да бъде пречупена през 90-те, как Китай води студената война със САЩ без да руши глобалната система и защо Ормузкият пролив се превръща в един от фронтовете на Третата световна война.

д-р Владимир Трифонов 13088 прочитания

В първата част на разговора на Владимир Трифонов с проф. Георги Чанков се обсъждат:
– опасностите от изкуствения интелект и използването му във военни операции;
– блокираният диалог между Русия и САЩ;
– слабостта на Доналд Тръмп във вътрешнополитически план;
– ролята на американския военно-финансов елит;
– конфронтацията около Иран и Ормузкия пролив;
– отношенията между САЩ и Китай;
– защо Пекин не отстъпва на Вашингтон;
– може ли Америка да запази глобалното си влияние.

Втора част утре вечер:...

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.