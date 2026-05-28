Уан И разговаря с високопоставени американски представители от политическата и търговската сфера

/Поглед.инфо/ На 27 май местно време в Ню Йорк, по време на срещата на високо равнище на Съвета за сигурност на ООН, Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър на Китай, се срещна с високопоставени политически и търговски представители на САЩ.

Първият дипломат на Китай посочи, че фактите показват, че китайско-американските отношения вече надхвърлят рамките на двустранните връзки и оказват влияние върху глобалния мир и съдбата на човечеството. По думите му здравото, стабилно и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ е общо желание на международната общност, както и важна отговорност на самите две държави.

Американските представители заявиха, че отношенията между САЩ и Китай са най-важните двустранни отношения в съвременния свят. Те подчертаха, че китайската икономика демонстрира силна устойчивост и жизненост, а американските компании очакват да разширят инвестициите и сътрудничеството си с Китай. Според тях, като двете водещи държави в света, САЩ и Китай трябва да засилят координацията и партньорството в различни области, съвместно да предоставят международни обществени блага и заедно да се справят с глобалните предизвикателства.