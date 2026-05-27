Китай отваря пазара на социални жилища за граждани без местно жителство

/Поглед.инфо/ Министерството на жилищното строителство и развитието на градските и селските райони на Китай обяви във вторник, че ще насочи местните власти в страната към мащабно оптимизиране на правилата за отдаване на държавни жилища под наем. Новата стратегия има за цел да гарантира достъп до градско настаняване за много по-широк кръг от населението.

На пресконференция на министерството бе съобщено, че местните жилищни служби ще разработят конкретни критерии, които да позволят на домакинства с постоянно пребиваване, но без официално местожителство, също да кандидатстват за евтини общински имоти. Веднага след като дадено домакинство покрие новите изисквания, то ще бъде вписвано в списъка на чакащите без излишно забавяне, а за да улесни интеграцията в градската среда, министерството планира да привлече професионални мениджърски организации, които да поемат управлението и експлоатацията на социалните жилища, като успоредно с това ще продължи да модернизира и прилежащата обществена инфраструктура.

Подобни мерки за жилищна сигурност са залегнали в основата на наскоро издадените стратегически насоки на правителството. Тяхната генерална цел е да гарантират, че хората без местна адресна регистрация ще се ползват с абсолютно същия достъп до основни обществени услуги, какъвто имат и притежателите на местожителство (хукоу). Насоките предвиждат още засилване на образователната подкрепа за децата на мигриращото население, премахване на административните пречки за включването на работещите в социалното осигуряване в градовете и провинциите им по местоживеене, както и разширяване на обхвата на базовото медицинско покритие и услугите по заетостта.