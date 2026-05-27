Абонирай се
Поглед към Китай

Уан И призова Вашингтон и Техеран към взаимни отстъпки в името на мира

/Поглед.инфо/ Китайският външен министър Уан И призова във вторник за реален напредък в преговорите между Съединените щати и Иран.

Поглед Инфо 7651 прочитания
Уан И призова Вашингтон и Техеран към взаимни отстъпки в името на мира
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Пекин полага активни усилия за разрешаване на настоящия конфликт, заяви той пред журналисти, след като председателства открит дебат в Съвета за сигурност. Форумът бе посветен на отстояването на принципите в устава на ООН и укрепването на международната система с водеща роля на световната организация.

Уан И подчерта, че страната му поддържа постоянна комуникация и координация както с преките участници в конфликта, така и с ключови регионални и международни партньори.

„Вярваме, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на всички страни в региона трябва да бъдат зачитани. Наложително е да се защитят гражданските и невоенните обекти, да се гарантира сигурността на транспортните коридори и енергийната инфраструктура, а разпоредбите на режима за неразпространение на ядрени оръжия да бъдат изцяло изпълнени“, категоричен бе той.

Според него именно диалогът между Вашингтон и Техеран е разковничето за излизане от кризата около Иран.

„Подкрепяме активното посредничество на Пакистан и други държави, както и усилията, полагани от самите Съединени щати и Иран“, допълни китайският външен министър.

По думите му конфликт с толкова дълбоки корени няма как да бъде разрешен за един ден. Въпреки това всяка крачка напред в преговорите дава нова надежда за постигане на мир, отбеляза Уан И, изтъквайки, че по-бързият край на сблъсъците ще ограничи цивилните жертви.

„Надяваме се, че заинтересованите страни ще останат ангажирани с каузата за спиране на огъня и ще продължат да правят взаимни отстъпки, за да може мирът да се завърне в Близкия изток във възможно най-кратки срокове“, заключи той.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.