Уан И призова Вашингтон и Техеран към взаимни отстъпки в името на мира

/Поглед.инфо/ Китайският външен министър Уан И призова във вторник за реален напредък в преговорите между Съединените щати и Иран.

Пекин полага активни усилия за разрешаване на настоящия конфликт, заяви той пред журналисти, след като председателства открит дебат в Съвета за сигурност. Форумът бе посветен на отстояването на принципите в устава на ООН и укрепването на международната система с водеща роля на световната организация.

Уан И подчерта, че страната му поддържа постоянна комуникация и координация както с преките участници в конфликта, така и с ключови регионални и международни партньори.

„Вярваме, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на всички страни в региона трябва да бъдат зачитани. Наложително е да се защитят гражданските и невоенните обекти, да се гарантира сигурността на транспортните коридори и енергийната инфраструктура, а разпоредбите на режима за неразпространение на ядрени оръжия да бъдат изцяло изпълнени“, категоричен бе той.

Според него именно диалогът между Вашингтон и Техеран е разковничето за излизане от кризата около Иран.

„Подкрепяме активното посредничество на Пакистан и други държави, както и усилията, полагани от самите Съединени щати и Иран“, допълни китайският външен министър.

По думите му конфликт с толкова дълбоки корени няма как да бъде разрешен за един ден. Въпреки това всяка крачка напред в преговорите дава нова надежда за постигане на мир, отбеляза Уан И, изтъквайки, че по-бързият край на сблъсъците ще ограничи цивилните жертви.

„Надяваме се, че заинтересованите страни ще останат ангажирани с каузата за спиране на огъня и ще продължат да правят взаимни отстъпки, за да може мирът да се завърне в Близкия изток във възможно най-кратки срокове“, заключи той.