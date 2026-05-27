/Поглед.инфо/ Властта рядко пада от един скандал. По-често се разлага бавно — през навика да не чува, през презрението към „малкия човек“, през превръщането на държавата в протокол и управление на щетите. Този текст не е за партии. Той е за характера на властта и за умората на една република.

„Властта развращава, а абсолютната власт развращава абсолютно.“

Лорд Актън, 1887 г.

Това изречение е казано преди повече от век, но звучи така, сякаш е написано тази сутрин за нашата политика. Защото властта не е просто институционално положение. Тя е изпитание на характера. И почти винаги първо пада не системата, а човекът в нея.

Властта рядко разваля човека изведнъж. Тя не идва като удар. Не влиза с трясък. Не казва: „От днес вече си друг.“ Властта работи по-тихо. По-хубаво. Почти незабележимо. Първо промяна на гласа. После походката. После погледа. Накрая паметта.

Човекът във властта започва да забравя откъде е продължил. Забравя хората, които са го подкрепяли, когато още не е бил никой. Забравя думите, които е говорил преди кабинета, шофьора, охраната, протокола и онова особено чувство, че вратите вече се отварят преди да е почукал.

Актън е прав не защото всяка власт автоматично прави човека чудовище, а защото всяка власт го подлага на изпитание, на което малцина издържат. Тя усилва онова, което вече е било вътре. Ако човек носи мярка, властта може да стане служение. Ако носи глад за значимост, властта става болест. Ако носи комплекс, властта се превръща в отмъщение. Ако носи пустота, властта я пълни с протокол.

Най-страшното при властта не е самата власт. Страшна е промяната в човека, която започва да вярва, че тя му принадлежи по право. Сега това престава да бъде служение и да се превърне в сцена. Институцията става костюм. Позицията става самоличност. Народът — онзи същият народ, в чието име всички говорят — постепенно се превръща в статистика, фон, публика или досаден шум между две официални срещи.

Властта като болест има много симптоми. Първият е самоволството. Вторият е откъсването. Третият е презрението към критиката. Четвъртият е подмяната на дълга с лична важност. Петият е убеждението, че всяка грешка може да бъде обяснена с комуникационен проблем.

Но има и последен симптом. Най-опасният. Властта започва да изглежда нормално на онзи, който я упражнява. Той вече не вижда привилегията. Не чува тона си. Не усеща дистанцията. Не разбира защо хората са гневни. За него всичко е процедура, график, протокол, заседание, брифинг, пост, реакция, позиция. За човека отвън това е животът му. За човека вътре — точка от дневния ред.

И така се ражда политическият студ. Не омраза. Не диктатура. Не задължително корупция. А нещо по-тихо и по-коварно — студена власт без човешка температура.

Тази власт може да говори правилно. Може да има добър екип. Може да произвежда стратегии, презентации, управлявани програми, снимки, отчети и високопарни думи. Може да има европейски речник, модерни послания и правилно подбрани кадри. Но ако в нея липсва човешко лице, тя остава власт без сърце.

А власт без сърце рано или късно започва да гледа на човека като на пречка.

Малкият човек е най-голямата грешка на тази власт. Тя го подценява. Решава, че той е статистика. Електорат. Таргет група. Бройка. Анкета. Глас. пенсионер. Данъкоплатец. Потребител. Социален случай.

Но той не е малък, защото е незначителен. Нарекли са го малки, защото няма охрана. Няма говорител. Няма кабинет. Няма пресцентър. Няма лоби. Няма кой да внесе поправка за него между първо и второ четене. Няма кой да напише алинея за неговото спасение. Няма кой да го търси на закрита среща. Няма кой да му каже реформата така, че да не звучи като присъда.

Той има само живота си. И точно там властта сгреши.

Защото държавата не се разпада, когато големите хора започнат да се карат. Държавата се разпада, когато малкият човек спре да очаква справедливост от нея. Когато спре да пита. Когато спре да вярва. Когато спре да гласува. Когато казва: „Няма смисъл.“ Когато започнете да гледате на Родината си като на място, което обича, но на което вече не може да разчете.

Това е най-опасният момент в една република — не гневът на човека, а неговото отказване. Гневният човек все още вярва, че нещо може да бъде променено. Отказалият се вече не спори. не пита. Не пише. Не търси. Не чака. Той просто се отдръпва от държавата, както човек се отдръпва от човек, който твърде дълго го е лъгал.

А властта често не разбира този момент. Тя мисли, че щом няма протест, има спокойствие. Щом няма шум, има съгласие. Щом хората мълчат, значи са приели положението. Не. всяко мълчанието не е съгласие. всяка е последната форма на презрение.

Властта сгреши малкия човек, защото не разбра най-простото: той не иска чудеса. Иска пътят да не го убива. Болницата да не го връща. Законът да не го мачка. Общината да не го праща в София. Депутатът да не го помни само преди избори. Министърът да има лице. Съдът да не идва след живота. Държавата да не говори за него, а с него.

Малкият човек не иска да бъде герой. Той иска да живее нормално. А в България нормалното отдавна стана революционно искане.

Властта като болестта е най-ясно не в големите речи, а в дребните сблъсъци. Там, на улицата, преди неправилно спряла колата, пред ядосан доставчик, пред човек, който бърза, греши, оцелява и вероятно няма нито едно време, нито ресурсът да бъде идеален гражданин. Да, битовата наглост е проблем. Да, „само за малко“ е едно от малките отрови на българския град. Но когато човек с публична тежест стане подобен конфликт в сцената, когато вместо това да свали напрежението на качи, когато срещу малкия човек застане не просто друг гражданин, а статус, видимост, институционален гръб и цялата символика на властта, вече не говорим само за паркиране. Говорим за властов рефлекс. За онзи опасен момент, в който властта започва да използва дребното, за да докаже собствената си правота.

А политикът трябва да може да избира битките си. Битката му не е с доставчика, който е спрял неправилно. Битката му е с причините на държавата да е такава, че всеки да се оцелява „за малко“ — с градовете без ред, с труда без достойнство, със държавата, които се подкрепят избирателно, и с онази класа, която говори за справедливост, но често я разбира само когато лично е използването.

Истинският тест за властта е прост: можеш ли да не унижиш човека пред себе си, дори когато той не е прав.

И тук властта показва дали е служение или болест. Ако е служение, тя слиза при човека. Слуша. Обяснява. Поема ангажимент. Връща се с отчет. Поправя грешка. Извинява се. Носи отговорност. Ако е болест, тя се качва все по-високо, говори всичко по-общо, крие се всичко по-умело и нарича собственото си отчуждение „държавническо поведение“.

Нодържавното не е дистанция. Държавничеството е мярка. Не е да стоиш високо, за да не те постигнеш. А да стоиш достатъчно високо, за да видиш всичко, и достатъчно близо, за да не забравиш човека.

Когато властта загуби тази мярка, тя започва да се самовъзпроизвежда. Партиите произвеждат послушни кадри. Парламентът произвежда шум. Правителството произвежда стратегии. Президентството произвежда церемония. Администрацията произвежда процедури. А човекът получава усещането, че държавата е пълна със силата, но празна от потребителите.

Това е властта като болест. Не просто корупция. Не просто некадърност. Не просто цинизъм. А по-дълбоко разстройство на държавния инкт — моментът, в който властта забравя, че е временна, служебна и отговорна.

Властта е временна. Държавата е по-дълга от всеки мандат. Народът е по-дълбок от всяка анкета. Историята е по-безмилостна от всяка пресконференция.

Но болната власт не мисли исторически. Тя мисли мандатно. Седмично. Дневно. Кризисно. Медийно. Тя не пита: „Какво ще оставим?“ Питане: „Как ще изглеждате?“ Не питам: „Какво ще решим?“ Пита: „Как ще го комуникираме?“ Не пита: „Кой страда?“ Пита: „Кой ще носи щетата?“

И така се изисква държавата да се управлява не през смисъл, а през щета. Това е тежко резултат. Защото всяка власт, която мисли само как да оцелее, престава да управлява. Тя започва да пази себе си. А когато властта започне да пази себе си повече от хората, държавата вече е обърнала посоката.

Тогава законът става инструмент. Бюджетът — плячка. Постът — награда. Длъжността — крепост. Институцията — сцена. Гражданинът — публика. Критиката — враг. Истината — неудобство.

И постепенно всичко се обезсмисля. Не веднъж. Не с един голям срив. А както се разпада стара къща — първо една пукнатина, след влага, след паднала мазилка, след свикване, след мирис на разрушене, който вече никой не усеща.

Обществата не се разпадат изведнъж. Първо свикват. Свикват властта да е далечна. Свикват законът да е мътен. Свикват министърът да е лице от телевизията, не човек, когото можеш да срещнеш. Свикват депутатите да е копче за гласуване, не народен представител. Свикват програмите да се пишат за нашите хора. Свикват общината да проси. Свикват съдът да идва късно. Свикват президентската реч да звучи високо, но да не променя живота.

И когато свикването стане обща национална поза, разпадът вече не изглежда като бедствие. Изглежда като нормалност. Това е най-голямата победа на болната власт — да убеди хората, че не може да бъде друго.

Но има още нещо по-страшно от гнева. Притъпяването. Онзи момент, в който народът вече не очаква властта да служи. Не очаква тя да чуе, да поправи, да се засрами, да отстъпи, да изпълни. Не очаквам нищо особено. Само гледа, псува, махва с ръка и казва: „Всички са еднакви.“

Това е истинската победа на лошата власт — не да бъде обичана, а да убеди хората, че няма смисъл да я коригират. В нормалната република връзката трябва да е проста: народът възлага, властта изпълнява. Народът, изисква властта да отговаря. Народът коригира, властта се съобразява. Защото властта не е собственост на онзи, който я упражнява. Тя е временен заем от гражданите.

Но в България тази връзка беше износена, подменена и почти обезкървена. Народният гнет към властта — онзи естествен демократичен натиск, който казва „стига“, „не така“, „обяснете“, „отчетете се“, „махнете се“ — постепенно беше притъпен.

Притъпен от прехода. Притъпен от бедността. Притъпен от измамени надежди. Притъпен от безкрайни „нови начала“. Притъпен от партиите, които обещават морал, а след като се помагат гладни за тази трапеза. Притъпен от медийни шумове, скандали, спасители, месии, предатели, коалиции и разпади.

Тридесет и пет години след втория режим на България трябваше да има по-зряла демокрация. По-високи очаквания. По-силен граждански инстинкт. По-строга нетърпимост към посредствеността. По-ясно разбиране, че властта не е господар, а нает управител на общото.

Вместо това често получавахме уморен народ и самоволна власт. Народът се научи да оцелява световните проблеми, не се възползва от нея. Научи се да се оправя сам, да търси човек, да заобикаля система, да се примирява, да заминава, да мълчи, да се смее горчиво, да казва „така е тук“.

Това „така е тук“ е най-страшната присъда. Защото то вече не е анализ. То е капитулация.

В това пространство се роди и голямото словоблудство за „суверена“. Думата беше извадена на сцената, повтаряна от дивани, студия, партийни трибуни и телевизионни спектакли. „Суверенът каза.“ „Суверенът реши.“ „Суверенът иска.“ „Суверенът ще накаже.“

Но много често зад тази дума нямаше уважение към народа. Имаше употреба на народа. Суверенът беше превърнат в риторична бухалка. В удобно алиби. В публикация за политически театър. В думата, с която се прикрива липсата на реална отговорност. Особено показателна беше онази мода на креслива антисистемност, която от един диван раздаваше присъди за държавата, морала и народа, говореше от името на „суверена“, а след това, когато трябваше да носи тежестта на реалното управление, показа лесно колко е да бъдеш радикален в миналото и колко трудно е да бъдеш държавен в действие.

Да говориш за суверена е лесно. Да му служиш е трудно.

Суверенът не е декор за телевизионна революция. Не е удобна дума за политически гняв. Не е магическа формула, с която всеки, получава някакъв процент, може да се обяви за негов единствен преводач. Народът не е диван, от който някой говори от негово име. Народът е тежка, противоречива, уморена, жива общност от хора, които имат нужда от работа, здраве, пътища, училища, сигурност, справедливост и уважение.

Властта я е страх от референдумите. Не случайно в България са проведени толкова малко. По всички думи обичат „суверена“. Повтарят го тържествено, удобно, почти театрално. Но когато този суверен трябва да бъде попитан пряко, започва голямото политическо притеснение. Изведнъж народът става „неподготвен“. Въпросът става „сложен“. Моментът става „неподходящ“. Темата става „опасна“. Рискът от популизма става по-важен от риска властта да остане без корекция.

Такава пряката демокрация се превръща в красива възможност на хартия и в нежелано неудобство на практика. Властта обича народа като източник на легитимност, но не го обича като коректив. Обича го в изборната нощ, когато числата ì дават мандат. Не го обича в деня, в който той може да каже: „Не.“ „Стига.“ „Друго искаме.“

Затова референдумът плаши властта — защото сваля посредниците, прескача партийната мъгла и напомня най-простото: народът не е публика на републиката. Народът е нейният собственик. Властта обича да говори от името на суверена, но рядко обича да остане насаме с гласа му.

И тук е голямата измама на прехода: властта много пъти се смени, но начинът, по който властта гледа на човека, твърде често оставаше същият. Малцина удържаха на властта.

Малцина влязоха в нея и останаха същите. Малцина не смениха гласа, походката, телефона, кръга, паметта и отношението си към хората. Малцина помнеха имената на последните, с които са започнали. Малцина не обърква кабинета с лична висота. Малцина разбраха, че властта не те прави по-умен, а само по-видим. Не те прави по-достоен, а само по-проверим. Не те освобождава от характера ти, а го осветява.

Властта не създава човека. Тя го разкрива. А когато човекът е кух, властта го прави шумен. Когато е дребен, го прави високомерен. Когато е слаб, го прави отмъстителен. Когато е празен, го пълни с протокол. Когато е зависим, го прави жесток към по-слабите и работещ към по-силните.

Поради това демокрацията не може да разчете само на избори. Изборите са началото, не краят. Истинската демокрация започва след изборите — когато народът продължава да бъде, а властта продължава да се отчита.

Народът не избира, за да изчезне за четири години. Не дава власт, за да бъде забравен. Не гласува, за да му се обясни след това, че не разбира сложността на управлението. Не е длъжен да търпи високомерие от хора, които вчера са искали доверието му.

Суверенът не е публика. Суверенът е източникът. И ако една власт забрави това, тя може временно да спечели множеството, но започва да губи републиката.

Поради това новото моделиране на властта трябва да започне да се възстановява по нормалната посока: от народа към обекта на държавата, не от правителството към народа като към поставен за управление.

Народът — изисква властта изпълнява. Народът пита — властта отговаря. Народът коригира — властта се променя. Народът оттегля доверие — властта си тръгва. Народът помни — властта се страхува от срама.

Това е републиката в най-простия ì вид. Всичко друго е декор.

И ако днес България изглежда уморена, това не означава, че е мъртва. Означава, че твърде дълго е била лъгана, употребявана, убеждавана да чака, да търпи, да избира „по-малкото зло“, да се работи на малко, да приема посредствеността като реализъм и да нарича нормалното „невъзможно“.

Но малкият човек има една последна сила. Може дълго да мълчи. Може дълго да търпи. Може дълго да изглежда победен. И след изведнъж да остави властта насред калта. Не с революционна поза. Не с лозунг. Не с фанфари. А с онзи стар, български, дълбок отказ да бъде прав на глупак до безкрай.

Там започва корекцията. Не когато властта реши да стане по-добра. А когато народът си спомни, че тя никога не е била нейна собственост.

Властта е заем. А суверенът има право да си го търси обратно.

Затова истинската реформа не започва с нов лозунг. Започва с нов навик на властта — да бъде видима, проверена, отчетна и способна да се срамува.

Да се ​​срамува от лош закон. Да се ​​срамува от празна стратегия. Да се ​​срамува от забравена община. Да се ​​срамува от министър без лице. Да се ​​срамува от депутат без глас. Да се ​​срамува от съда, който закъснява. Да се ​​срамува от човек, който си тръгва от Родината не защото не я обича, а защото вече не вярва, че тя го пази.

Защото властта започва да оздравява, когато не стане по-силна. А когато стане по-съвестна.

И ако България започне да се събира отново, това няма да стане с фанфари, лозунги и освен „ново начало“. Ще стане по-тихо. Когато властта отново си спомни, че не е трон. Не е сцена. Не е награда. Не е лична терапия за важност.

Властта е заем. Заем от хората. Заем от времето. Заем от държавата. Заем от повечето, които са били преди нас. И от всички, които ще дойдат след нас.

А всеки се връща. С работа. С мярка. С отговорност. Със смирение. И най-вече — с памет.

Защото властта, която забрави човека, винаги губи държавата.

