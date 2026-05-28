Р-н "Средец" не е трамплин за кариера, а сърцето на София – и му трябва кмет, който няма да го изостави

/Поглед.инфо/ Има райони, които не са просто административни единици. Те са памет, култура, лице на държавата. Район „Средец“ е именно такова място. Тук са улиците, по които София разказва историята си. Тук са институциите, театрите, библиотеките, старите къщи, градините, малките улички, в които още може да се усети духът на старата столица. И точно затова хората в „Средец“ не прощават лесно политическото лицемерие. Те виждат разликата между човек, който идва да служи, и човек, който използва поста като спирка към следващата кариера.

След седем години управление Трайчо Трайков остави не усещане за преобразен район, а усещане за застой, умора и административно самодоволство. Районът остана с хроничните си проблеми – разбити тротоари, хаотично презастрояване, липса на реална грижа за културната среда, усещане за отсъствие на кметство от ежедневния живот на хората. А най-тежкият политически факт не е дори това. Най-тежкият факт е друго – човекът, избран да довърши мандата си, просто напусна. Заряза доверието на избирателите, за да стане служебен министър за няколко месеца. После реши да се върне обратно и отново да поиска същото доверие, сякаш район „Средец“ е личен политически актив, който може да бъде оставян и вземан обратно според моментната конюнктура.

Точно тук се появява д-р Пламена Заячка – не като медиен продукт, а като сериозна алтернатива. Човек с биография, свързана с културата, историческата памет и държавността. Доктор по културология, експерт по културно наследство, тя идва с напълно различен профил от типичния партиен кариерист. И това има огромно значение именно за „Средец“. Защото този район не може да бъде управляван само с пиар и политически лозунги. Той изисква разбиране за историята на София, за архитектурната памет, за начина, по който се пази идентичност в град, подложен на непрекъснат натиск от бетон, интереси и спекула.

В последните години жителите на „Средец“ започнаха все по-често да усещат, че живеят в район, който формално е център на столицата, но реално остава без дългосрочна визия. Красивите приказки за „европейски град“ се оказаха по-скоро фон за политическо саморекламиране. В центъра на София продължиха конфликтите около строителството, паркирането, зелените пространства и опазването на архитектурното наследство. Хората виждат, че районът не се развива с темпото, което заслужава. И най-важното – започна да се натрупва усещане, че управлението е загубило моралната връзка с гражданите.

Това е големият шанс на д-р Пламена Заячка. Тя може да влезе в тази кампания не като човек на апарата, а като човек на смисъла. Като човек, който разбира, че „Средец“ не е просто кметски кабинет и административна схема, а жив организъм със своя интелигенция, със своя памет и със своето достойнство. Хората в центъра на София не търсят поредния политически номад. Те търсят стабилност, уважение и присъствие. Търсят кмет, който няма да използва района като трамплин към следващия пост.

Има и още нещо важно. В момент, когато голяма част от политическата класа изглежда изчерпана, студена и откъсната от обществото, фигура като д-р Заячка може да върне човешкия разговор в местната политика. Без агресия, без кресливост, без политически театър. Самото й професионално развитие показва човек, който е работил в сфери, изискващи диалог, познание и чувство за обществена отговорност. Това е различен тип политическо присъствие – по-спокойно, но и по-съдържателно.

Сблъсъкът в „Средец“ всъщност е много по-голям от един районен вот. Това е сблъсък между два модела. Единият модел приема властта като временна спирка по пътя към следващата позиция. Другият модел приема политиката като дълг към мястото и хората. Именно затова изборите в „Средец“ ще бъдат наблюдавани внимателно далеч извън границите на района. Защото те ще покажат дали софиянци още вярват на красиви политически биографии, или започват да търсят хора, които действително остават при гражданите си в трудния момент.

Д-р Пламена Заячка влиза в тази битка с трудна задача, но и с огромен потенциал. Защото зад нея стои не просто партийна кандидатура, а усещането, че район „Средец“ заслужава повече уважение, повече грижа и повече честност. А след всичко случило се през последните месеци това вече не е малко политическо предимство. Това може да се окаже решаващо.



