АБВ осъжда решението за преименуване на парк „Ген. Владимир Заимов“ в парк „Оборище“.

/Поглед.инфо/ Чрез уродлив политически акт за пореден път се заличава историческа памет.

От името на един столичен парк се премахва името на български генерал, герой от балканската, междусъюзническата и първата световна война. Човек, разстрелян от хитлеристи и нацисти. Премахва се името на сина на Стоян Заимов — един от дейците на Априлското въстание!

Да заличиш името на ген. Владимир Заимов е дребнаво политическо отмъщение срещу паметта на човек, платил с живота си в едно от най-мрачните времена на Европа.

София има достатъчно места, които могат да носят името „Оборище“. Но града няма право да изтрива имената на български генерали, антифашисти и личности, свързани с националната ни история.

Решението е срамно.

Това показва неуважение към историята и личностите, които са допринесли за края на нацисткия режим в Европа.

Историята не се чисти с гласуване в общинска зала.

АБВ категорично се противопоставя на решението на СОС.

