Поглед към Китай

Джао Лъдзи: Китай ще работи заедно с Казахстан за задълбочаването на съвместното изграждане на „Един пояс, един път“

/Поглед.инфо/ По покана от председателя на долната камара на казахстанския парламент (Меджлис) Ерлан Кошанов, председателят на ПК на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) Джао Лъдзи посети Казахстан от 25 до 27 май.

В Астана той се срещна с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, председателя на горната камара на парламента Маулен Ашимбаев и председателя на Меджлис Ерлан Кошанов.

По време на срещата с президента Токаев Джао Лъдзи заяви, че под ръководството на лидерите на двете страни отношенията между Китай и Казахстан се развиват значително и са достигнали високо ниво на устойчиво всеобхватно стратегическо партньорство. Китай има желание да работи съвместно с Казахстан за засилване на взаимната подкрепа по важни въпроси от общ интерес и за задълбочаване на висококачественото съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път“. Двете страни ще положат усилия за провеждането на „Годината на културния обмен между Китай и Казахстан“, с цел насърчаване на взаимното разбирателство между народите, и ще засилят координацията в рамките на многостранните механизми за защита на общите интереси и международната справедливост.

След срещата Джао Лъдзи беше награден от президента Токаев с Орден за приятелство първа степен.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.