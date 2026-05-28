Джао Лъдзи: Китай ще работи заедно с Казахстан за задълбочаването на съвместното изграждане на „Един пояс, един път“

В Астана той се срещна с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, председателя на горната камара на парламента Маулен Ашимбаев и председателя на Меджлис Ерлан Кошанов.
По време на срещата с президента Токаев Джао Лъдзи заяви, че под ръководството на лидерите на двете страни отношенията между Китай и Казахстан се развиват значително и са достигнали високо ниво на устойчиво всеобхватно стратегическо партньорство. Китай има желание да работи съвместно с Казахстан за засилване на взаимната подкрепа по важни въпроси от общ интерес и за задълбочаване на висококачественото съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път“. Двете страни ще положат усилия за провеждането на „Годината на културния обмен между Китай и Казахстан“, с цел насърчаване на взаимното разбирателство между народите, и ще засилят координацията в рамките на многостранните механизми за защита на общите интереси и международната справедливост.
След срещата Джао Лъдзи беше награден от президента Токаев с Орден за приятелство първа степен.