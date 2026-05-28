Джао Лъдзи: Китай ще работи заедно с Казахстан за задълбочаването на съвместното изграждане на „Един пояс, един път“

/Поглед.инфо/ По покана от председателя на долната камара на казахстанския парламент (Меджлис) Ерлан Кошанов, председателят на ПК на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) Джао Лъдзи посети Казахстан от 25 до 27 май.

В Астана той се срещна с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, председателя на горната камара на парламента Маулен Ашимбаев и председателя на Меджлис Ерлан Кошанов.

По време на срещата с президента Токаев Джао Лъдзи заяви, че под ръководството на лидерите на двете страни отношенията между Китай и Казахстан се развиват значително и са достигнали високо ниво на устойчиво всеобхватно стратегическо партньорство. Китай има желание да работи съвместно с Казахстан за засилване на взаимната подкрепа по важни въпроси от общ интерес и за задълбочаване на висококачественото съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път“. Двете страни ще положат усилия за провеждането на „Годината на културния обмен между Китай и Казахстан“, с цел насърчаване на взаимното разбирателство между народите, и ще засилят координацията в рамките на многостранните механизми за защита на общите интереси и международната справедливост.

След срещата Джао Лъдзи беше награден от президента Токаев с Орден за приятелство първа степен.