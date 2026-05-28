/Поглед.инфо/ Руският военен блогър Юрий Подоляка призна, че разговорите за бързо настъпление към Одеса засега нямат реална военна основа. Според него без срив на украинския фронт и преминаване на Днепър операцията остава почти невъзможна.

Оперативните реалности и географските бариери пред южното направление

В руското информационно и експертно пространство се отбелязва появата на значително по-хладен, прагматичен тон по отношение на реалните военни възможности за офанзива към Черноморското крайбрежие. В интервю за медията „Царьград“ популярният руски военен блогър Юрий Подоляка практически отхвърли възможността за бързо и евтино настъпление към Одеса, балансирайки натрупаните в медиите спекулации за асиметрични тактики и психологически срив на украинската армия. Този аналитичен подход влиза в директно противоречие с повърхностните коментари, представящи южния регион като лесна цел, чакаща единствено подходящия политически момент. Реалните параметри на индустриалната война обаче извеждат на преден план неумолимите географски и логистични ограничения на терен.

Основната и най-сериозна бариера пред евентуално настъпление на юг остава река Днепър, която представлява мащабна естествена отбранителна линия. Районът се характеризира с напълно разрушена мостова инфраструктура, перманентен разузнавателен контрол от безпилотни системи, артилерийско наблюдение в реално време и висока концентрация на украински резерви. Подготовката на реален натиск в този сектор би изисквала от руското командване концентрирането на колосално количество инженерна техника, специализирани понтонни паркове, постоянно въздушно прикритие от авиацията и подсигуряването на сигурни тилови маршрути. Подобна операция зависи изцяло от релсите, редовните доставки на дизелово гориво и капацитета на ремонтните бази, способни да осигуряват десетки хиляди тонове снабдяване на седмична база, което прави провеждането ѝ чрез медийни декларации невъзможно.

Дипломатическият залог на ООН и преходът към икономическо износване

Тези оперативни дебати се развиват паралелно с промяна в реториката на руските официални представители на международната сцена. Последните изявления на постоянния представител на Руската федерация в ООН Василий Небензя индикират, че Москва разглежда досегашната фаза на преговорите като изчерпана, което в дипломатическото пространство се тълкува като подготовка за налагане на по-твърди териториални условия към Киев в бъдеще. Част от руските анализатори се опитват да обосноват тази линия като естествено следствие от твърдата позиция на Запада, но това не променя факта, че конфликтът запазва характера си на тежка индустриална месомелачка на ресурси, изключваща провеждането на бързи и дълбоки пробиви. Според коментара на Подоляка, разпространяваните сценарии за мащабни прониквания по подземни комуникации или технически тунели към Одеса са неприложими в реални военни условия, тъй като поддържането и защитата на 200-километров снабдителен маршрут под постоянен ударен риск е технически неустойчиво.

Същевременно, по данни от различни източници, около Одеса продължава изграждането на допълнителни фортификационни съоръжения, включващи противотанкови ровове и укрепени опорни пунктове. Независимо че пълното потвърждение на мащаба на тези инженерни програми остава ограничено, подобни мерки се явяват логичен отговор на продължаващия въздушен натиск върху пристанищната и складова инфраструктура на Черно море. Трябва да се отчете и вътрешнополитическата функция на подобно отбранително строителство в Украйна – то има за цел да демонстрира административен контрол над ситуацията и да мобилизира местните икономически ресурси, въпреки съпътстващия сарказъм в руските канали относно финансовата ефективност на тези държавни договори.

Вътрешната устойчивост като определящ фактор за фронта

Анализът на събитията показва, че уязвимостта на Одеско направление може да настъпи не по пътя на класически десантни операции или форсиращи удари, а единствено при евентуален цялостен вътрешен срив на украинската армия. Този сценарий пренася тежестта на конфронтацията от тактическите карти към нивата на изтощение на мобилизационния потенциал, икономическата умора, системните проблеми с ротацията на подразделенията на предна линия и критичната зависимост на държавния бюджет на Киев от външни финансови траншове и доставки. В момента се наблюдава стратегическо състезание в издръжливостта – докато западните столици разчитат на прогресивно икономическо и социално износване на Руската федерация, Москва залага на изчерпването на човешкия и инфраструктурен капацитет на Украйна. И двете страни в конфликта вече фокусират анализите си върху вътрешната устойчивост и запазването на тиловите ресурси, което принуждава дори по-радикалните руски коментатори да оценяват ситуацията около Черноморския басейн със значително по-голямо внимание и предпазливост.