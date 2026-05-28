Одеса вече се подготвя не за отбрана, а за дълга война на изтощение

/Поглед.инфо/Руският военен наблюдател Виктор Баранец призна, че Одеса вече се разглежда като стратегическа цел, но според него Москва няма ресурс за директна операция в момента и подготвя натиск отвътре чрез удари по логистика, пристанища и военна инфраструктура.

Руските лимити на южния фронт и признанията на експертите

През последните месеци в руското експертно пространство се забелязва промяна в оценките относно реалните възможности на южния фронт. В интервю за медията „Царьград“ руският военен наблюдател Виктор Баранец практически отхвърли сценария за мащабна и непосредствена сухопътна офанзива срещу Одеса чрез класическа фронтова операция. Според представения коментар, подобно настъпление би изисквало огромна концентрация на ресурси, с каквито командването в Москва в момента не разполага за това направление, предвид поддържането на активна бойния линия от над 1500 километра в Донбас и Харковско направление. Посочва се, че отварянето на нов голямо сектор изисква значителен брой жива сила, тежка бронирана техника, боеприпаси, специализирани понтонни части, ремонтни бази и развита тилова логистика, което измества фокуса от медийните лозунги към реалните оперативни лимити на терен.

Изнесените данни показват преход към дългосрочна стратегия на постепенно изтощение и икономически натиск отвътре, при която ударите по инфраструктурата и разузнавателната дейност придобиват по-голяма тежест от придвижването на танкови колони. Одеса не е просто политически или исторически символ, а основният логистичен и морски възел на Украйна, през който преминава транзитът на чужди оръжейни доставки, компоненти за сглобяване на морски дронове, западна електроника и горива. Точно в тази пресечна точка се концентрират и руските въздушни атаки през последните години, насочени системно срещу пристанищните терминали, складовите бази и индустриалните зони в района на Одеса и Черноморск, с цел да се ограничи икономическото дишане на страната и износът на суровини.

Фортификацията на Черноморието и логистичните дефицити на Киев

През 2025 и 2026 г. по данни на украинските ведомства около града бяха изградени допълнителни отбранителни линии, включващи дълбоки противотанкови ровове и дълготрайни бетонни укрепления. Тези инженерни съоръжения в медийното пространство често се представят като подготовка за отблъскване на непосредствен щурм, но реалната им функция по-скоро е свързана с неутрализиране на потенциални диверсионни групи или ограничени десантни операции по крайбрежието. Наблюдава се и липса на сериозно прехвърляне на стратегически украински резерви към Николаевското направление – детайл, който влошава тезата за непосредствена руска сухопътна заплаха за региона. Киев е принуден да държи основните си боеспособни части на изток, където демографският срив и затягането на мобилизацията правят удържането на позициите все по-скъпо.

През последните месеци се отбелязва засилване на руския натиск върху градската енергийна мрежа и транспортните възли в региона, което се обвързва с опитите за парализиране на местната промишленост. В изявлението на Баранец се споменават и специфични тактики като „операция Тръба“, засягащи подземните комуникации, техническите тунели, колектори и старата съветска инфраструктура под града. Подземната мрежа от катакомби под Одеса, развивана в продължение на десетилетия, притежава сериозен капацитет, но практическото реализиране на военни операции в подобна среда е свързано с огромни рискове. Опитът от боевете в индустриалните зони на Бахмут и Авдеевка показа, че воденето на бойни действия в подземни колектори и мазета изисква специализирани инженерни части, детайлни карти, автономна вентилация и тежка екипировка за защита от газове – фактори, които правят подобен сценарий в Одеса изключително сложен и малко вероятен за мащабно изпълнение в близко бъдеще.

Борбата за Дунавските маршрути и цената на ресурсите

Преди да се стигне до каквато и да е реална заплаха за Черноморското крайбрежие, руската армия е изправена пред нерешения въпрос с Николаев и принудителното форсиране на линията на река Днепър. Към момента руските сили не са демонстрирали капацитет за толкова дълбока и сложна офанзива, изискваща абсолютно въздушно превъзходство и огромни логистични усилия за подсигуряване на плацдарми. В същото време Черноморското крайбрежие постепенно се обособи като отделен, специфичен театър на воюване, където се води постоянна технологична битка с морски дронове, удари по рафинерии и атаки срещу транспортните коридори, водещи към Румъния и река Дунав.

Продължаващите удари по енергетиката и пристанищната логистика прогресивно увеличават цената на конфликта за Украйна, чийто държавен бюджет и икономическа стабилност продължават да зависят изцяло от външни финансови траншове и доставки. Контролът над Одеса и околните пристанища определя морската връзка на страната с външния свят, поради което регионът запазва своята критична стратегическа стойност. Публичните коментари на руски анализатори от ранга на Баранец обаче показват, че в Москва са наясно с огромната цена, която би изисквала една директна кампания на юг. В тази фаза на конфликта крайното развитие на събитията се определя не от политически изявления, а от чистата математика на тила – наличността на дизелово гориво, капацитета на ремонтните бази, сигурността на железопътните линии и броя на живата сила на терен.