Крим влиза в режим на блокада: Украйна удря Севастопол и сухопътния коридор към полуострова

/Поглед.инфо/ Севастопол и целият Крим навлизат в нов етап на войната, при който целта вече не е само фронтът, а логистиката, транспортът и ежедневното функциониране на полуострова. Атаките с дронове и аеростати поставят под натиск сухопътния коридор към Крим.

Севастопол отдавна живее под звука на сирени и експлозии, но последните удари показват нещо по-различно. Става дума не просто за поредна атака с дронове, а за постепенно прехвърляне на войната към инфраструктурата и логистичната нервна система на Крим. Според информацията на руските власти и военни канали, в нощта срещу 27 май градът е бил атакуван комбинирано – с безпилотни апарати и ракети „Storm Shadow“. Част от ударите са нанесени по райони около Севастополския залив, Северната страна и Фиолент. Има повредени жилищни сгради и инфраструктурни обекти. По официални данни жертви няма.

Проблемът за Москва не е само в конкретния удар. Проблемът е в натрупването. Всяка седмица се появява нов слой натиск върху Крим – морски дронове, далекобойни БПЛА, диверсии по логистични маршрути, удари по складове, а сега и използването на аеростати, носещи камикадзе-дронове. Това вече започва да прилича не на серия изолирани атаки, а на системна операция по изтощаване.

Тук има един детайл, който изглежда особено неприятен за руската страна. Аеростатите практически заобикалят част от класическата система за ПВО. Те се издигат на височина между 5000 и 7000 метра, движат се бавно, трудно се засичат навреме и могат да освобождават дронове на значително разстояние от фронтовата линия. Самата идея не е нова. Военните използват балони още от XIX век. Новото е комбинацията между евтини носители, сателитна комуникация и масови FPV системи. Именно евтиният характер на тази технология тревожи военните наблюдатели. Скъпите ракети за ПВО започват да се използват срещу примитивни, но масови средства за натиск. Това е класическата логика на войната на изтощението.

Войната вече е за магистралите

В центъра на проблема стои магистралата Р-280 „Новорусия“. Това е сухопътният коридор, който свързва Ростов на Дон с Крим през Мариупол, Бердянск, Мелитопол и Джанкой. След атаката срещу Кримския мост през 2022 г. значителна част от товарния поток беше пренасочена именно натам. Гориво, резервни части, строителни материали, храни, военни товари – всичко това минава по този маршрут.

Именно тук украинската стратегия започва да изглежда по-разбираема. Ако не можеш да пробиеш фронта директно, започваш да удряш транспорта, логистиката и цената на поддръжката. Един изгорял камион с дизел може да създаде по-голям проблем от един разрушен окоп. Ако шофьорите започнат да отказват курсове, ако застраховките скочат, ако движението стане само нощно и под охрана, икономическата цена започва да расте лавинообразно.

Това не е зрелищна война за телевизия. Това е война на релсите, горивото и изтощението. И тук руската страна има сериозен проблем – мащабът. За да защитаваш стотици километри магистрала срещу евтини дронове, ти трябват огромен брой мобилни екипи, системи за радиоелектронна борба, допълнителни радари, противодронови мрежи, ремонтни групи, пожарни екипи и постоянен въздушен контрол. Това е скъпо, изтощително и кадрово тежко.

Руски военни канали вече открито признават, че системите за ПВО не достигат. А това е особено чувствително в момент, когато Москва едновременно защитава Крим, Белгородска област, Черноморското крайбрежие, нефтената инфраструктура и големите индустриални центрове. Всяка нова зона на напрежение изяжда ресурси.

Балоните като симптом на по-голям проблем

Особено показателна е реакцията на част от руските военни блогъри. Вместо традиционната патриотична риторика, там все по-често се вижда раздразнение към собственото командване. Причината е проста – много от тези технологии са били обсъждани от години. Аеростати с радари, въздушни системи за ранно предупреждение, евтини носители за наблюдение – всичко това съществува като концепция отдавна. Но реалното внедряване очевидно изостава.

Това изглежда логично, но има един проблем. Русия все още мисли голяма част от войната през класическия модел на фронтови линии и тежка техника, докато украинската страна все по-често действа като технологична партизанска мрежа. Малки екипи, евтини решения, постоянна импровизация и огромна зависимост от външни технологични платформи като Starlink.

Според редица руски източници именно Starlink позволява на част от дроновете да действат на значително разстояние от фронта. Москва многократно поставя този въпрос политически, но реалният резултат е ограничен. Вашингтон официално избягва директно участие, но комуникационната инфраструктура продължава да работи.

Междувременно Киев очевидно се опитва да превърне Крим в зона на постоянна тревога преди летния сезон. Това има и психологически ефект. Туризмът, транспортът и вътрешното усещане за сигурност започват постепенно да ерозират. Дори когато няма мащабни разрушения, постоянният режим на тревога действа като бавна месомелачка за икономиката и нервите на населението.

Мълчанието на Запада и двойният стандарт

Любопитен е и международният фон около случващото се. Киев настоява за международно осъждане на руските удари, а част от западните държави активно подкрепят подобни инициативи в ООН. В същото време атаките срещу Крим и руската логистика практически не предизвикват сериозна международна реакция.

Тук Москва вижда двоен стандарт. Руският прочит е прост: удари по украинска инфраструктура се представят като нарушение на международния ред, докато атаки по Крим се приемат като част от „легитимна украинска отбрана“. Проблемът е, че за Запада Крим продължава да се разглежда като украинска територия. Оттук идва и политическата асиметрия в реакциите.

Същевременно се появяват все повече сигнали, че Киев се подготвя за дълга война. The Economist вече писа за сценарии, при които украинското ръководство планира още две или три години на конфликт. МВФ продължава разговорите за нови финансови програми. Това означава, че в западните столици явно не се работи по логиката на близък мир.

На този фон възниква и другият въпрос, който все повече руски коментатори задават: ако Киев е толкова опасен за посещения, защо западни представители, финансови институции и делегации продължават да пристигат там сравнително спокойно? За Москва това е аргумент, че съществуват негласни ограничения и червени линии, които никой официално не признава.

Предстои да видим дали Крим ще се превърне в основната зона на изтощителната война през лятото на 2026 г. Засега всички признаци сочат именно натам. А когато войната започне да се води срещу магистрали, гориво и транспортни коридори, цената вече не се измерва само с територии. Тя започва да се измерва с време, ресурси и способност една държава да поддържа ежедневно командното дишане на цял регион.