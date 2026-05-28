Царев призна, че Русия няма ресурс за Одеса: Соловьов постави под съмнение дори „руския характер“ на града

/Поглед.инфо/ Одеса отново е в центъра на военния и политическия спор. Докато около града се копаят окопи и противотанкови линии, в самите руски студиа започна по-важният разговор — има ли Москва изобщо ресурс да стигне дотам.

Одеса вече се разглежда като инфраструктурен център на войната

Изявлението на Олег Царев пред „Царград“ прозвуча по-различно от обичайния руски телевизионен фон. Вместо да се говори за бързо „освобождение“, разговорът се въртеше около Херсон, Николаев, сухопътни коридори и липса на условия за операция срещу Одеса. Самият Царев призна, че без контрол върху Херсонска и Николаевска област градът остава практически недостижим по суша. Това е първият по-трезв разговор по темата от месеци насам.

Одеса не е фронтов град от типа на Бахмут или Авдеевка. Градът е пристанищна система с терминали, железопътни линии, складове, горивни бази и постоянна логистика към южната част на Украйна. В подобна среда не се воюва само с пехота и артилерия. Необходимо е разрушаване на снабдителни маршрути, натиск върху пристанищната инфраструктура, въздушно превъзходство и стабилен тил. Именно затова руските военни коментатори все по-често говорят за Одеса като за „южен възел“, а не просто като за символичен град.

Украинската страна междувременно подготвя отбранителни линии около Одеса. Регионалното управление „Юг“ на Силите за териториална отбрана съобщи за окопи, противотанкови съоръжения, блиндажи и бетонни укрепления. Официално това се представя като превантивна подготовка. Царев обаче твърди, че около подобни проекти се въртят и огромни финансови потоци. Подобни обвинения се чуват отдавна и вътре в самата Украйна, където вече имаше проверки за завишени цени при строежа на укрепителни линии.

Въпросът е, че двете неща могат да съществуват едновременно — корупционни схеми и реално укрепване. На терен това не си противоречи. Бетонът остава бетон, независимо кой прибира комисионните. А около Одеса в момента очевидно се изгражда именно дълбока отбранителна зона.

Репликата на Соловьов показа нервност вътре в самия руски лагер

Най-силната част от разговора не бе свързана с окопите около града, а с реакцията на Владимир Соловьов. Когато в студиото бе казано, че Одеса „ще се върне в Русия“, той попита кратко: „Защо?“ След това добави, че в града вече „не са останали руснаци“. Репликата предизвика силна реакция в руските канали и социални мрежи, защото удря директно по една от основните политически тези на Москва от 2022 година насам.

Царев се опита да отговори, настоявайки, че в Одеса има голям брой хора с проруски позиции, които според него продължават да бъдат арестувани или преследвани. Част от тези твърдения циркулират отдавна в руското информационно пространство, но не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им мащаб. През последните две години украинските служби систематично разрушиха почти цялата открита проруска инфраструктура в града — организации, активистки мрежи, медийни канали и местни политически структури. Част от хората напуснаха Украйна, други преминаха в нелегалност, а трети просто замълчаха.

Това обяснява и промяната в самия руски телевизионен тон. До неотдавна Одеса се представяше основно като „чакан руски град“. Сега разговорът постепенно се измества към това дали Москва изобщо има оперативен капацитет да стигне дотам. Разликата е огромна. Първата теза е емоционална и идеологическа. Втората е въпрос на ресурси, транспорт, техника, мобилизация и време.

Черно море се превърна в зона на постоянен натиск

Последните месеци промениха сериозно и самата картина в Черно море. Украинските морски дронове започнаха да атакуват не само кораби, но и инфраструктура около пристанища и бази. Русия отговори с удари по терминали, складове и енергийни обекти. В резултат западната част на Черно море престана да бъде стабилен тил и за двете страни.

Одеса попада точно в центъра на тази промяна. Градът е ключов за украинския износ, за военната логистика и за връзката с южната част на фронта. Контролът върху подобен възел би променил цялата конфигурация на войната в региона. Именно затова темата вече се обсъжда не само в политически, а и в чисто военен контекст.

На теория руската схема изглежда ясна — натиск по южното направление, изтощаване на украинската логистика и постепенно приближаване към Николаев и Одеса. На практика обаче Москва трябва едновременно да държи Крим, да поддържа фронта в Донбас, да компенсира загубите на техника и да защитава собствената си черноморска инфраструктура от постоянни удари. Това прави всяка голяма операция на юг изключително тежка и скъпа.

Затова и разговорът между Царев и Соловьов предизвика толкова силна реакция. В него за пръв път толкова ясно прозвуча не въпросът „чия е Одеса“, а дали Русия изобщо разполага с механизъм да промени ситуацията около града в обозримо бъдеще.