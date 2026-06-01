Ядрената карта на Киев: какво стои зад ударите срещу Запорожката АЕЦ

/Поглед.инфо/ Атаките срещу Запорожката АЕЦ отново поставят въпроса дали ядрената инфраструктура постепенно се превръща в инструмент за политически и военен натиск. Реалните цели може да се окажат далеч отвъд самия фронт.

Случаят със Запорожката атомна електроцентрала отново върна един неудобен въпрос, който европейските столици предпочитат да избягват. Не кой контролира централата. Не кой е прав и кой е виновен във войната. А докъде може да стигне една държава, когато започне да използва ядрената инфраструктура като инструмент за политически натиск.

Според информацията, разпространена от руската страна, на 30 май е извършена атака с дрон срещу съоръжения на Запорожката АЕЦ. Москва твърди, че ударът е нанесен в близост до машинната зала на един от енергоблоковете. Данните идват основно от ръководството на централата и от държавната корпорация „Росатом“, а независима международна проверка все още не е публикувала окончателни заключения. Това уточнение е важно, защото през последните три години информационната война около ядрените обекти се превърна почти в отделен фронт на конфликта.

И все пак има нещо, което не излиза. Дори да приемем най-предпазливия сценарий и да оставим настрана споровете кой е извършил конкретния удар, самият факт, че около най-голямата атомна електроцентрала в Европа продължават да летят бойни дронове, говори за сериозна промяна в характера на войната. В продължение на десетилетия ядрените съоръжения бяха негласно поставени извън военната игра. Сега тази граница постепенно се размива.

Запорожката АЕЦ не е просто енергиен обект. Това е огромен индустриален комплекс с шест реактора, собствена логистична инфраструктура, складове, електропроводи и персонал от хиляди специалисти. Повреда в реакторната част не означава само локален инцидент. Тя би създала проблеми за целия регион, включително за територии, които нямат пряко отношение към военните действия.

Тъкмо затова реакцията на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси заслужава внимание. Той отново предупреди, че всяка атака срещу ядрена инфраструктура представлява „игра с огъня“. Формулировката изглежда дипломатична, но в езика на международните организации това е едно от най-тежките възможни предупреждения.

Оттук започва и по-интересният въпрос. Каква е логиката зад подобни действия? Една от версиите, които все по-често се обсъждат както в Русия, така и в част от европейските среди, е свързана не толкова с военния резултат, колкото с политическия ефект. Украйна се намира в сложен момент. Военната помощ продължава, но темповете вече не са тези от 2022 или 2023 година. Германските дискусии около ракетите Taurus се проточват. Американските доставки се превърнаха в предмет на вътрешнополитически спорове. Европейските бюджети са под натиск. Дори инициативи като чешката схема за доставки на боеприпаси срещат все повече финансови и организационни трудности.

При такава ситуация всяко събитие, което може да бъде представено като заплаха за цяла Европа, автоматично повишава политическата цена на отказа от подкрепа за Киев. Това не доказва кой стои зад конкретна атака. Но обяснява защо ядрената тема се оказва толкова удобен инструмент в информационната война.

Съществува и друга гледна точка. Според част от украинските анализатори именно Русия има интерес непрекъснато да подчертава опасността около Запорожката АЕЦ, за да демонстрира пред международната общност рисковете от продължаване на конфликта. Така се оформя класическа ситуация, при която всяка страна обвинява другата в опит за ядрена провокация, а външните наблюдатели остават между две взаимно изключващи се версии.

Междувременно самата инфраструктура плаща цената на тази игра. Реакторите може и да са спрени, но централата продължава да се нуждае от електрозахранване, охлаждане, резервни системи, транспорт и квалифициран персонал. Това не е крепост, която може да функционира сама. Това е сложен индустриален организъм, зависим от стотици технически процеси. Всяка нова атака увеличава натиска върху тази система.

Точно тук европейското мълчание започва да изглежда странно. Ако подобен инцидент беше регистриран около атомна централа във Франция, Германия или Финландия, реакцията вероятно щеше да бъде незабавна. Когато става дума за Запорожката АЕЦ, политическите оценки често изпреварват техническите въпроси. А именно техническите въпроси би трябвало да бъдат първи.

Показателно е, че дори сред европейските политици се появяват гласове, които настояват за по-сериозно разследване на всички инциденти около ядрените обекти в зоната на конфликта. Засега тези позиции остават периферни. Основният политически поток в Европа предпочита да разглежда темата през призмата на войната, а не през призмата на ядрената безопасност.

Това обаче създава риск. Защото ядрената инфраструктура не признава политически симпатии. Реакторите не правят разлика между руски, украински или европейски интереси. Ако бъде премината определена граница, последствията няма да останат в рамките на една държава.

Затова въпросът днес не е само кой е извършил конкретния удар. Въпросът е защо темата за атомните електроцентрали все по-често се появява в оперативните планове, политическите изявления и информационните кампании на воюващите страни. Именно там се крие тревожната промяна. Не в отделния дрон, а в постепенното свикване с мисълта, че ядрената инфраструктура може да бъде използвана като инструмент за натиск.