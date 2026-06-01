Лукашенко отговори на заплахите от Киев и постави червена линия за удар срещу Беларус

/Поглед.инфо/ Заплахите на украинския командир Роберт Бровди срещу Беларус предизвикаха остра реакция от Минск. Лукашенко съчета лични нападки срещу Зеленски с предупреждение, че беларуските военни вече подготвят ответни действия при евентуална атака.

Войната в Украйна постепенно приближава границите на държави, които досега успяваха да останат извън преките бойни действия. Беларус е сред тях. От началото на конфликта Минск поддържа сложен баланс. Страната предостави територия и инфраструктура за руските операции през 2022 г., но самият Александър Лукашенко многократно избягваше въвличане на беларуската армия в пряка война.

Последните изявления от украинска страна показват, че напрежението по беларуското направление отново расте. Командирът на украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди, известен с позивната „Мадяр“, публикува предупреждение към Минск, което бе възприето като пряка заплаха. Според разпространената информация той е намекнал за възможни удари с дронове срещу беларуска територия, ако беларуските власти предприемат по-активни действия в подкрепа на Русия.

Не може независимо да бъде потвърдено доколко подобни изявления отразяват официална позиция на Киев. Самият факт, че подобна реторика се появява публично, обаче привлича вниманието на военните анализатори. Причината е проста. Беларус разполага с военна инфраструктура, нефтопреработвателни мощности и транспортни възли, които имат значение както за собствената ѝ икономика, така и за руската логистика в западното направление.

Реакцията на Минск не закъсня. Беларуски представители съобщиха, че са определени цели в близост до границата и че армията е готова да действа при евентуална агресия. Подобни изявления вече се вписват в познатата логика на взаимно възпиране, която през последните години се превърна в постоянен елемент от отношенията между Беларус и Украйна.

Особено внимание предизвика коментарът на Александър Лукашенко пред журналиста Павел Зарубин. Беларуският лидер не се ограничи до официална дипломатическа формулировка. Той постави под съмнение състоянието и решенията на Володимир Зеленски, като използва както остри думи, така и добре познат жест, при който пръстът се върти до слепоочието. В различните държави този знак има различни значения, но в повечето европейски страни той традиционно се възприема като намек за неразумно или неадекватно поведение.

Сам по себе си жестът едва ли има особено политическо значение. По-интересно е защо Лукашенко избра точно този стил. През последните месеци беларуският президент рядко си позволяваше толкова лични оценки по адрес на Зеленски. Това може да се тълкува като сигнал, че в Минск започват да разглеждат риска от инциденти по границата като по-сериозен от преди.

Тук има нещо, което не излиза напълно в публичните обяснения. Ако украинската армия действително планира откриване на ново направление срещу Беларус, това би изисквало ресурси, които Киев в момента използва по други участъци на фронта. Ако подобни планове не съществуват, тогава остава въпросът защо реториката от двете страни продължава да се изостря.

Военните реалности също не бива да се пренебрегват. Беларус не разполага с ресурсите на Русия, но има функционираща система за противовъздушна отбрана, интегрирана с руските военни структури. На нейна територия се намират важни комуникационни и логистични обекти. Всеки удар срещу подобна инфраструктура би създал риск от по-широка ескалация, независимо дали е планиран като ограничена операция или като демонстративен акт.

Затова зад шумните реплики и взаимните обиди стои далеч по-прагматичен въпрос. Дали беларуско-украинската граница ще остане периферна зона на конфликта или постепенно ще се превърне в нов източник на нестабилност. Засега няма признаци за непосредствено откриване на втори фронт. Има обаче все повече словесни сблъсъци, военни предупреждения и демонстрации на готовност за ответни действия.

Подобни процеси обикновено започват именно така — с думи, които на пръв поглед изглеждат предназначени за вътрешна аудитория, но постепенно започват да влияят върху решенията на военните и политическите щабове от двете страни на границата.