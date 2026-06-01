МААЕ потвърди щети в Запорожката АЕЦ: започва ли опасна ескалация около ядрените обекти /Поглед.инфо/ Инцидентът в Запорожката АЕЦ вече не е просто поредна взаимна размяна на обвинения между Москва и Киев. Когато атомна инфраструктура се превърне в зона на военен натиск, рискът престава да бъде локален.

Когато на 30 май беше съобщено за удар по турбинната сграда на шести блок на Запорожката атомна електроцентрала, първата реакция можеше лесно да бъде прибрана в познатия архив на войната: Москва обвинява Киев, Киев отрича, международните институции говорят предпазливо, медиите подреждат фактите според редакционната си география. Само че този път има детайл, който не позволява събитието да бъде сведено до обикновена пропагандна престрелка. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че нейният екип на място е видял щети по външната част на турбинна сграда, съвместими с удар от дрон, без отчетено повишаване на радиационния фон. Това не доказва автоматично руската версия за произхода на дрона. Но доказва, че около най-голямата атомна електроцентрала в Европа отново е премината граница, която нормалната политика не би трябвало да допуска дори в условията на война.

Тази граница не е само юридическа. Тя е техническа, психологическа и стратегическа. Реакторът може да не е бил повреден. Основното оборудване може да е останало незасегнато. Радиационният фон може да е нормален. Всичко това има значение и трябва да бъде казано честно, защото ядрената тема не търпи евтина истерия. Но турбинна сграда в атомна електроцентрала не е празен склад, не е изоставена казарма и не е полева цел на фронтовата линия. Тя е част от сложен индустриален организъм, в който реактори, охлаждане, електрозахранване, трансформатори, кабелни трасета, резервни дизелови генератори и аварийни процедури са свързани в система, която работи не с политически лозунги, а с физика, метал и дисциплина. Когато такава система бъде въвлечена в логиката на дроновата война, въпросът вече не е дали конкретният удар е причинил катастрофа. Въпросът е дали всички участници започват да свикват с мисълта, че атомните обекти могат да бъдат използвани като инструмент за натиск.

Руската страна твърди, че ударът е бил украински и умишлен. Украинската страна отрича и определя обвиненията като пропагандна операция. МААЕ засега не посочва извършител, а настоява за достъп и проверка. Точно тук започва сериозният анализ, защото в такава ситуация най-опасно е не само онова, което знаем, а онова, което различните страни могат да използват от неизвестното. Ако Москва е права, тогава Киев е навлязъл в зона на риск, която може да произведе не просто военен, а континентален ефект. Ако Киев е прав, тогава Москва използва контролираната от нея централа като политически инструмент за обвинение и натиск. И в двата случая Запорожката АЕЦ вече не е само енергиен обект. Тя е сцена, върху която се играе с нервите на Европа, с репутацията на международните институции и с прага на руското търпение.

Най-неприятното е, че тази история не пада от небето. От 2022 г. Запорожката АЕЦ живее в ненормален режим. Централата е под руски контрол, но се намира в зона, която Украйна и Западът не признават за руска територия. Линията на фронта остава достатъчно близо, за да превръща всяко движение около обекта в потенциална криза. МААЕ постоянно предупреждава за рискове. Москва и Киев периодично се обвиняват взаимно в обстрели, провокации и военизация на района. Този фон е важен, защото показва не единичен инцидент, а постепенно нормализиране на ненормалното. Първо светът свиква с това, че атомна електроцентрала е окупирана в условията на война. После свиква с присъствието на военни около нея. После свиква с обстрели в района. После вече чете новина за дрон и турбинна сграда почти като поредна сводка.

Тук има нещо, което не излиза. Ако всички официално признават, че ядрена авария в Запорожие би имала последици далеч отвъд фронта, защо тази централа продължава да бъде обект на военна и информационна игра? Отговорът вероятно не е един. За Русия контролът върху централата има значение не само като териториален факт, а като символ на новата реалност след 2022 г. За Украйна самото руско присъствие там е доказателство за окупация на критична инфраструктура. За Запада Запорожката АЕЦ е постоянен аргумент срещу Москва, но и неудобно напомняне, че европейската политика вече няма инструменти да изтегли войната от ядрената зона. За МААЕ това е почти невъзможна мисия: агенцията може да наблюдава, да предупреждава, да настоява, но не може да командва армия, да спира дронове или да принуди воюващи страни да се държат като инженери, а не като политически щабове.

Оперативната логика на войната прави картината още по-мрачна. През последните месеци ударите по енергийна инфраструктура се превърнаха в отделен фронт. Украйна открито атакува руски нефтени обекти, рафинерии, горивни бази и транспортни възли, като ги представя като удари по ресурсната база на руската армия. Русия, от своя страна, системно атакува украинска енергийна, военнопромишлена и транспортна инфраструктура. Това вече не е война само за села, окопи и километри. Това е война за дизел, ток, релси, трансформатори, складове и способност на държавата да поддържа командно дишане под натиск. В тази логика атомните електроцентрали са огромен изкусителен обект, защото те концентрират енергия, символика и страх в едно. Дори когато реакторът не е реалната цел, периферната инфраструктура около централата може да бъде използвана за натиск, а натискът около атомен обект винаги се чете като заплаха от по-висок порядък.

Точно затова трябва да се прави разлика между реактор, турбинна сграда, разпределителна уредба и електропреносна връзка. Публиката чува „атомна централа“ и си представя веднага най-тежкия сценарий. Инженерната реалност е по-сложна. Турбинната част не е самият реактор. Удар по стена на турбинна сграда не означава автоматично ядрена авария. Но тази разлика не успокоява напълно, защото ядрената безопасност зависи не само от реакторния корпус, а от цялата система за охлаждане, външно електрозахранване, резервни мощности и персонал. Чернобил и Фукушима не са еднакви катастрофи, но и двете показаха, че ядрената авария не започва непременно с „ядрена експлозия“, както си я представя масовото въображение. Тя започва с поредица от откази, грешки, разрушени процедури, забавени решения и загубено време.

Ето защо изказването на Рафаел Гроси, че атаките срещу ядрени съоръжения са игра с огъня, не е дипломатическа фраза за успокоение на пресата. Това е признание, че международният контрол стои пред ситуация, в която старите правила вече не удържат новата война. Дроновете промениха прага на риска. Преди удар по такъв обект изискваше авиация, ракети, артилерия или специална операция с висока цена. Сега евтин или сравнително евтин дрон може да произведе огромен политически ефект, дори без да нанесе големи физически щети. Това е същината на проблема: средството може да бъде малко, но последствията от интерпретацията му могат да бъдат огромни. Един пробив в метална врата, остатъци от изгоряло оптично влакно, няколко снимки и взаимни обвинения са достатъчни, за да бъде поставен на масата въпросът за ядрена ескалация.

Това изглежда логично, но има един проблем. Ако всяка страна започне да използва ядрената инфраструктура като доказателство за престъпността на противника, постепенно ще се появи и изкушението да се търси „контролиран инцидент“. Не задължително катастрофа. Не задължително радиационно замърсяване. Достатъчен е удар, достатъчна е паника, достатъчна е международна криза, достатъчен е повод за нови санкции, нови доставки на оръжие, ново затягане на позициите, ново замразяване на всякакви разговори. Войната отдавна не се води само на фронта. Тя се води и в графиците на западните бюджети, в складовете за ракети, в производствените линии за дронове, в недостига на боеприпаси, в изборните календари и в страха на политическите елити да признаят, че досегашната стратегия не е дала обещания резултат.

От украинска гледна точка продължаването на войната има своята вътрешна логика. Киев се нуждае от оръжие, пари, политическо внимание и постоянен аргумент, че Русия представлява заплаха не само за Украйна, а за цяла Европа. Това не означава автоматично, че Киев стои зад всеки инцидент около Запорожката АЕЦ. Но означава, че всяка криза около ядрената централа работи в информационна среда, в която Украйна настоява за повече подкрепа и за по-твърд западен курс. От руска гледна точка подобен инцидент позволява на Москва да представи Киев като режим, готов да рискува ядрена безопасност. Това също не доказва автоматично руска постановка. Но показва защо и двете страни могат да превърнат един технически инцидент в политическо оръжие.

Западната позиция е най-двусмислена. Официално САЩ, ЕС и МААЕ не могат да приемат атаки срещу ядрена инфраструктура. Никой нормален западен лидер няма да каже, че атомна централа е допустима цел. Но западната стратегия в Украйна отдавна живее в противоречие между декларативната предпазливост и практическото повишаване на залозите. Първо се спореше за противотанкови оръжия, после за артилерия, после за танкове, после за далекобойни ракети, после за удари дълбоко по руска територия, после за украински атаки по руска енергийна инфраструктура, които вече се обясняват като „дълги санкции“ с дронове. На всяка стъпка се казваше, че има граница. На следващата стъпка границата се местеше. Това не е конспирация. Това е политическа механика на война, в която никой не иска поражение, но все по-малко участници знаят как изглежда победа.

Русия също е в капан на собствените си червени линии. Москва многократно предупреждава, че удари по стратегическа инфраструктура, участие на НАТО, доставки на далекобойни системи и атаки срещу руска територия ще имат последици. Част от тези предупреждения останаха без онзи вид отговор, който би спрял следващия етап. Това създава опасна динамика. Противникът започва да проверява докъде може да стигне. Собственото общество започва да пита защо заплахите звучат по-твърдо от действията. Военната машина започва да търси варианти за отговор, които да са достатъчно болезнени, но да не отворят пряка война с НАТО. В тази сива зона ядрените обекти са особено опасни, защото те изискват не символичен, а системен отговор.

Има и още един пласт, който рядко се казва докрай. Ако ударите по атомна инфраструктура се превърнат в повтарящ се елемент на войната, Русия ще бъде изправена пред избор, който не е удобен за никого. Или ще трябва да приеме, че подобни инциденти остават в рамките на дипломатически протест, или ще трябва да даде отговор по украинската енергийна система, който може да има огромни последствия за индустрията, транспорта, водоснабдяването, комуникациите и живота на цивилното население. Удар по открита разпределителна уредба или високоволтов възел може да не е ядрен удар, но може да извади от строя цели региони. Това е студената страна на въпроса. Не лозунгите решават, а трансформаторите, подстанциите, кабелите, ремонтните бригади, резервните части и времето за възстановяване.

На този фон европейската публика продължава да бъде успокоявана с политически език, който изостава от техническата реалност. Казва се, че радиационният фон е нормален. Това е вярно и важно. Казва се, че няма щети по основното оборудване. И това е важно. Но не се казва достатъчно ясно, че нормалният радиационен фон след един инцидент не отменя риска от следващия. Не се казва достатъчно ясно, че атомната електроцентрала не трябва да бъде използвана като лаборатория за проверка на нерви. Не се казва достатъчно ясно, че Европа няма готов политически механизъм за ситуация, в която ядрена инфраструктура бъде повредена не фатално, но достатъчно сериозно, за да предизвика паника, евакуации, дипломатически ултиматуми и военни ответни действия.

България не е страничен наблюдател в тази история. Географията не позволява такъв лукс. Черноморският регион вече е зона на дронове, ракети, паднали отломки, атаки по пристанища, енергийни трасета и политически натиск. Румънският случай с дрон в Галац показа колко лесно войната може да влезе в територия на държава от НАТО, дори когато никой формално не желае пряк сблъсък. България има собствена атомна енергетика, собствена енергийна зависимост, собствена уязвимост към регионална паника и собствен политически елит, който твърде често говори за войната така, сякаш Черно море е телевизионен фон, а не пространство, в което се събират руски, украински, турски, натовски и енергийни интереси. Ако атомните обекти влязат трайно във войната, това няма да остане украинско-руски проблем.

Тук не става дума за това да се оправдава едната страна и да се демонизира другата по готова схема. Става дума за нещо по-просто и по-тежко: военната логика започва да поглъща инфраструктура, която не може да бъде третирана като обикновена цел. Войната винаги разширява списъка на допустимото. Първо се атакуват военни колони. После складове. После енергетика. После мостове. После заводи. После командни центрове в градове. После пристанища. После обекти, които вчера са изглеждали недосегаеми. В един момент езикът изостава от реалността и започва да нарича „инцидент“ онова, което всъщност е проверка на граница.

Случаят със Запорожката АЕЦ може да остане без непосредствени тежки последици. Може да бъде проверен от МААЕ, да бъде описан в доклад, да бъде използван в руските и украинските информационни канали, след което да бъде изместен от следващата атака, следващия пожар в рафинерия, следващия удар по Киев или следващото заседание в Брюксел. Но тогава ще остане по-опасният ефект: привикването. Ако Европа, Русия, Украйна и международните институции привикнат с мисълта, че около атомни централи може да има дронове, взривове, пробойни и дипломатически обяснения, следващият инцидент няма да започне от нула. Той ще започне от вече понижен праг.

Затова въпросът не е само кой е изпратил конкретния дрон. Това трябва да се установи, доколкото е възможно, с техническа проверка, достъп до мястото, анализ на остатъците, траектория, комуникационен канал и реални данни, а не само с пресконференции. По-големият въпрос е кой има интерес ядрените обекти постепенно да бъдат превърнати в част от обичайната карта на войната. Киев може да печели внимание. Москва може да печели аргумент за по-твърд отговор. Западът може да печели време, като поддържа конфликта под прага на пряка намеса. Но регионът губи безопасност. А когато безопасността около атомна инфраструктура започне да се топи, тя не се възстановява с декларации.

Войната в Украйна отдавна не е само война за територия. Тя вече е война за това какви правила ще останат валидни, когато големите сили решат, че старите ограничения им пречат. Запорожката АЕЦ е най-видимият символ на този разпад, защото събира в една точка всичко, което съвременната Европа не иска да види: индустриална война, отслабени международни институции, политически елити без изходна стратегия, дронова ескалация, ядрена инфраструктура и общество, което всеки ден бива обучавано да приема още малко риск като нещо нормално. Това обучение е по-опасно от самия инцидент.



