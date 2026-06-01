/Поглед.инфо/ Острите изказвания на Сергей Лавров предизвикаха силна реакция в Германия и Европа, но зад скандала стои по-важен въпрос: защо взаимното недоверие между Москва и ЕС продължава да расте въпреки очевидните рискове за всички страни.

Изказванията на руския външен министър Сергей Лавров отново предизвикаха бурна реакция в европейските медии. Поводът този път станаха негови коментари за процесите в Европа, които според него все повече придобиват характер на политическа и военна мобилизация срещу Русия. Най-острият елемент в думите му беше сравнението между днешните тенденции в европейската политика и исторически процеси, които за германското общество остават особено чувствителна тема.

Според публикации в германската преса именно това сравнение е предизвикало най-силното възмущение. В редица коментари се подчертава, че подобни исторически аналогии са неприемливи и изкривяват реалната картина на съвременна Европа. От друга страна обаче, самите публикации признават, че Лавров не е говорил във вакуум. Той е свързал думите си с конкретни политически процеси, включително увеличаването на военните бюджети в ЕС, разширяването на отбранителните програми и изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц за необходимостта Германия отново да играе водеща роля във военната архитектура на Европа.

Тук започва по-интересната част от историята. Ако оставим настрана емоционалните оценки, трудно може да се отрече, че през последните три години Европейският съюз действително преминава през най-мащабното военно преориентиране след края на Студената война. Германия създаде специален фонд от 100 милиарда евро за модернизация на Бундесвера. Полша инвестира рекордни средства във въоръжаване. Франция ускорява производството на боеприпаси. Европейската комисия представи програми за развитие на отбранителната индустрия и координация на военните доставки между държавите членки.

Москва разглежда тези процеси като доказателство, че срещу Русия постепенно се изгражда общ фронт. Брюксел и европейските правителства твърдят обратното – че става дума за реакция на конфликта в Украйна и за необходимост от укрепване на собствената сигурност. Двете страни описват едни и същи събития с напълно различен политически речник.

Това изглежда логично, но има един проблем. Колкото повече нарастват военните бюджети и взаимните обвинения, толкова по-трудно става връщането към нормален политически диалог. Дипломатическите канали между Москва и голяма част от европейските столици работят минимално. Санкционните режими продължават да се разширяват. Енергийните връзки, които десетилетия наред играеха ролята на стабилизатор, бяха сериозно ограничени или прекъснати.

На този фон думите на Лавров не изглеждат като случайна емоционална реплика. Те са част от последователната линия на руската дипломация, която от години твърди, че Европа постепенно губи политическата си самостоятелност и се превръща в участник в дългосрочна конфронтация с Москва. В европейските столици подобни оценки се възприемат като пропаганда. В Русия те се представят като описание на реалността.

Любопитното е, че скандалът около интервюто на Лавров всъщност показва не толкова различията, колкото липсата на общ език. Всяка страна вече интерпретира действията на другата като доказателство за собствената си правота. Когато Берлин говори за сигурност, Москва чува подготовка за конфронтация. Когато Москва говори за защита на националните си интереси, Европа вижда заплаха за съседните държави.

Точно затова реакцията към думите на Лавров се оказа толкова остра. Спорът отдавна не е за едно интервю или за едно конкретно изречение. Става дума за натрупано недоверие, което вече определя почти всяка политическа дискусия между Русия и Европейския съюз. Засега няма признаци, че този процес се забавя. Напротив, всяка нова криза изглежда добавя още един пласт към вече дълбокото разделение.