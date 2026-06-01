Литий, дългове и недоволство: защо Боливия отново влиза в период на нестабилност

/Поглед.инфо/ Протестите в Боливия поставят под съмнение не само управлението в Ла Пас, но и целия модел, чрез който богатите на ресурси държави остават зависими от външни икономически и политически центрове.

Протестите в Боливия изглеждат като поредната вътрешнополитическа криза в Латинска Америка. Подобни събития регионът е виждал десетки пъти през последните десетилетия. Вниманието обаче привлича друго. В почти всяка страна от Южна Америка, независимо дали управлението е ляво или дясно, независимо дали е близко до Вашингтон или демонстрира самостоятелност, рано или късно възниква един и същ конфликт. Обществото започва да задава въпроса кой всъщност управлява икономиката и кой печели от природните богатства.

Боливия е особено интересен пример. Страната притежава едни от най-големите запаси от литий в света. Според различни международни оценки става дума за ресурс, който придобива все по-голямо значение за производството на батерии, електромобили и системи за съхранение на енергия. Там, където има стратегически суровини, почти винаги се появяват и големи външни интереси. Това не е конспирация, а нормална логика на глобалната икономика. Въпросът е кой контролира добива, кой получава печалбата и каква част остава в държавата.

Епохата на Ево Моралес беше изградена именно върху идеята, че ресурсите трябва да работят преди всичко за боливийската държава. Моделът имаше своите проблеми, своите противници и своите ограничения. Но той създаде усещане за национален контрол върху стратегическите отрасли. След политическите сътресения през последните години тази тема не изчезна. Напротив. Тя продължава да стои в центъра на обществения конфликт.

Много от коментарите около Боливия се опитват да представят ситуацията като борба между леви и десни. Това изглежда удобно, но не обяснява достатъчно. В Латинска Америка хората често протестират не заради идеологически спорове, а заради цените на храните, горивата, работните места и усещането, че решенията се вземат далеч от тях. Политическите етикети остават на заден план, когато доходите не достигат и когато държавата губи контрол върху собствените си ресурси.

Затова и тезата за някакъв абстрактен „транснационален Кракен“ може да бъде преведена на по-практичен език. Става дума за огромна система от финансови фондове, международни банки, суровинни корпорации, консултантски структури, рейтингови агенции и политически лобита, които влияят върху решенията на цели държави. Не съществува единен център за управление на света. Съществуват обаче мрежи на влияние, които разполагат с повече ресурси от множество национални правителства.

Точно тук се появява един неудобен въпрос. Ако тези структури са толкова могъщи, защо различни държави продължават да им се противопоставят? Причината е проста. Националните интереси не са изчезнали. Китай провежда собствена индустриална политика. Индия защитава свои икономически приоритети. Русия развива алтернативни финансови механизми. Дори държави като Бразилия и Мексико все по-често се опитват да балансират между големите центрове на сила.

Латинска Америка обаче остава особено уязвима. Причината не е само политическа. Регионът традиционно изнася суровини и внася технологии, оборудване и капитали. Тази зависимост създава постоянен натиск. Когато цените на суровините паднат, започват бюджетни проблеми. Когато международните пазари се променят, държавите се оказват изправени пред дългови кризи. Именно тогава социалното недоволство избухва най-силно.

Затова протестите в Боливия трудно могат да бъдат разглеждани изолирано. Подобни процеси се наблюдават в различна форма и в Перу, и в Еквадор, и в Аржентина. Навсякъде присъства един и същ въпрос – доколко националната държава е способна да контролира собствените си икономически ресурси в условията на глобален пазар.

Това обяснява и защо темата предизвиква интерес далеч извън Латинска Америка. Същите спорове съществуват в Европа, Азия и Африка. Разликата е само в мащаба. Навсякъде обществата се опитват да намерят баланс между необходимостта от външни инвестиции и запазването на стратегически контрол върху ключови отрасли.

Боливия вероятно няма да даде окончателен отговор на този въпрос. Но случващото се там показва нещо важно. Зад шумните политически лозунги продължава да стои една стара тема – кой притежава ресурсите, кой взема решенията и кой плаща цената, когато моделът започне да се пропуква. Именно около този въпрос се въртят не само боливийските протести, а и голяма част от политическите конфликти на XXI век.