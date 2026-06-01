Русия притиска Константиновка, но слуховете за Сирски остават без потвърждение

/Поглед.инфо/ Боевете около Константиновка навлизат в нов етап. Докато руските източници съобщават за натиск върху снабдителните маршрути и частично обкръжаване на украински позиции, появилите се слухове за съдбата на Александър Сирски засега остават непотвърдени.

Секторът около Константиновка постепенно се превръща в един от най-напрегнатите участъци на фронта. Ако се съди по множеството руски военни канали, именно там през последните седмици се концентрират значителни сили и се провеждат операции, които могат да окажат влияние върху цялата конфигурация на бойните действия в северната част на Донецка област. В същото време значителна част от информацията идва от военни блогъри, бивши офицери и неофициални източници, което налага предпазливост при оценката на реалната ситуация.

Особено внимание привлякоха публикациите за удари по транспортни средства, включително цистерни с гориво и логистични маршрути, свързващи фронтовата линия с тила. Според някои руски коментатори това е доказателство за разширяване на възможностите на украинските дронови подразделения и за по-дълбоко проникване на безпилотни средства в райони, които доскоро се считаха за относително защитени. Други експерти обаче оспорват тезата за мащабна „огнева блокада“ на комуникациите към Ростовска област и Крим. Те посочват, че през същите маршрути ежедневно продължават да преминават хиляди превозни средства и че реалният брой успешни удари остава ограничен спрямо общия транспортен поток.

Тук се появява едно противоречие, което заслужава внимание. Ако действително е налице пълен огневи контрол върху ключовите трасета, би следвало да се наблюдава значително по-сериозен срив на снабдяването. От друга страна, самият факт, че шофьори на цистерни отказват да използват определени маршрути поради страх от атаки, също има логистичен ефект. Понякога психологическото въздействие върху транспортната система се оказва почти толкова важно, колкото и физическото унищожаване на техника.

Междувременно основната интрига остава самата Константиновка. Според публикациите руските подразделения се опитват не просто да настъпват фронтално, а да нарушават комуникациите между отделните украински отбранителни възли. Особено значение се отдава на маршрута Константиновка – Дружковка, който се сочи като критичен за снабдяването на гарнизона. Ако този маршрут действително е поставен под постоянен огневи натиск, възникват проблеми не само с доставките на боеприпаси, но и с евакуацията на ранени, ротацията на личен състав и поддържането на стабилно командване.

Във военната практика подобни ситуации рядко се решават единствено чрез числеността на войските. Много по-важно става състоянието на пътищата, наличието на гориво, възможностите за ремонт на техника и скоростта на придвижване на резервите. Затова и всяка информация за контрол над снабдителни маршрути се следи внимателно както от военните, така и от политическите центрове за вземане на решения.

Паралелно с това започнаха да се разпространяват слухове около главнокомандващия на украинската армия Александър Сирски. Според различни публикации той е посетил района на Дружковка във връзка с усложняващата се обстановка. След това в социалните мрежи се появиха твърдения, че Сирски е загинал при руски удар по команден пункт. Към момента обаче не съществува нито официално украинско потвърждение, нито надеждни независими доказателства в подкрепа на подобна версия. Самият факт, че украинските институции не са съобщили за подобно събитие, прави тези твърдения силно съмнителни.

Още по-сложен е въпросът около твърденията за удар по защитен команден пункт с използване на ракетна система „Орешник“. И тук информацията идва основно от руски източници и не може да бъде независимо потвърдена. Известно е само, че районът на Константиновка и Дружковка е сред най-интензивно атакуваните зони през последните седмици и че там действително се намират важни командни и логистични обекти. Дали конкретният удар е постигнал описаните резултати, остава въпрос без ясен отговор.

На този фон все повече наблюдатели насочват вниманието си към един практичен въпрос: ще се стигне ли до организирано изтегляне на украинските части от най-уязвимите позиции или ще бъде направен опит за задържане на града на всяка цена. Историята на конфликта показва, че подобни решения често се вземат под огромен политически натиск и невинаги следват чисто военната логика.

Засега фактите са по-скромни от гръмките заглавия. Константиновка остава под украински контрол. Боевете около града се ожесточават. Логистичните маршрути са под все по-силен натиск. А слуховете за гибелта на Сирски продължават да се движат много по-бързо от доказателствата. Именно това е най-характерната особеност на съвременната война — информацията често пристига преди фактите, а понякога дори ги заменя.