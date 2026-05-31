/Поглед.инфо/ Мащабен и задълбочен аналитичен преразказ по тезата на известния икономист Михаил Хазин, развита от д-р Румен Петков, за тектоничните трусове в глобалната геоикономика. Текстът прави дълбока дисекция на индустриалната немощ на Европа, затварящия се времеви прозорец пред Русия и историческия сблъсък между транснационалния финансов капитал и националното производство в САЩ. Анализът е подготвен без шаблони и клишета, разкривайки скритите политически и икономически механизми зад войнствената риторика на Брюксел.

В съвременния информационен поток темата за сигурността, превъоръжаването и неизбежния сблъсък на европейския континент се тиражира предимно през призмата на кухата политическа риторика и военно-техническите декларации. На този фон анализът на д-р Румен Петков, базиран на концепциите на водещия икономист Михаил Хазин, предлага коренно различен, дълбок и безпощаден разрез на случващото се. Истинската причина за ескалацията на напрежението не се крие във външни военни заплахи, а в дълбоката, системна и необратима криза на самия западен политически и икономически модел. Европейските елити бързо губят контрол над социалния и икономически баланс, което ги тласка към радикални решения, немислими допреди няколко години.

Материалната немощ на Европа: Защо военната икономика е илюзия

Една от ключовите тези на Хазин е, че съвременните европейски лидери напълно игнорират фундаменталната, ресурсна страна на всяка голяма война. Увеличаването на военните бюджети е лесен административен и политически акт – хартията и дигиталните трансфери търпят всичко. Но заводите за боеприпаси, тежката техника и високотехнологичните оръжия не се строят за месеци. Производствените линии не се разгръщат със скоростта на телевизионните изявления или бравурните постове в социалните мрежи. За реална отбранителна индустрия е необходима стабилна, дългосрочно изграждана база: надеждни източници на евтини суровини, предвидима и мощна енергийна система, армия от висококвалифицирани инженерни и работни кадри, както и развита транспортна инфраструктура.

Днешна Европа е напълно оголена точно в тези критични сектори. След края на Студената война, замаяни от илюзията за „края на историята“ и вечния мир, европейските държави методично и съзнателно демонтираха своя индустриален капацитет. Германия затвори ключови мощности и пожертва енергийната си сигурност в името на догматични зелени преходи. Франция оптимизира и сви отбранителния си сектор до пазарни нива за износ. Великобритания практически ликвидира големи сегменти от тежкото си производство. В продължение на тридесет години се приемаше, че мащабна конвенционална война в Европа е невъзможна.

Днес, когато реалността принуждава същите тези държави да възстановяват способностите си, те се сблъскват с жесток икономически дефицит. Статистическите данни и икономическите индикатори показват, че Европа не може бързо да премине към военна икономика. Липсват производствени халета, липсва суровинна независимост, а кризата в образованието и пазара на труда е довела до остър недостиг на специалисти. Закъснелите разговори в европейските столици за държавни субсидии, стратегически запаси и дългосрочни договори за критични материали са просто признание за дълбокия структурен провал на неолибералния модел.

Консолидация чрез страх: Политическият мотив зад ескалацията

Тъй като икономическите реалности изключват възможността за бързо европейско военно доминиране, изплува истинският, чисто политически мотив на Брюксел. Хазин твърди, че за застаряващия и компрометиран европейски елит изкуственото разпалване на външен конфликт е единственият останал механизъм за оцеляване и запазване на властовите позиции. Когато икономическият застой се превърне в перманентна рецесия, когато социалното недоволство заплашва да взриви вътрешния мир и доверието в управляващите партии се срине под критичния минимум, пред политическата върхушка изниква въпросът за неизбежната историческа отговорност.

В такава безизходица външният враг се превръща в перфектния инструмент за вътрешна консолидация и репресия срещу несъгласните. Тази цинична логика не е нова – историята е пълна с примери, при които провалени режими използват геополитическото напрежение, за да отвлекат вниманието от вътрешната икономическа деградация. Насаждането на страх позволява на елитите да маргинализират опозицията, да оправдаят спада в жизнения стандарт и да наложат цензура под предлог за борба с чуждото влияние.

Големият разлом на Запад: Финансовият балон срещу реалното производство

Анализът на Хазин отива още по-дълбоко, разкривайки скритата гражданска война вътре в самия западен субект. Става дума за фундаменталния сблъсък между транснационалните финансови кръгове и групите, свързани с националната индустрия и реалното секторно производство. В този контекст трябва да се разглеждат и бурните политически процеси в Съединените щати. Политически фигури като Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс не са случайни аномалии на американската демокрация. Те са автентични и мощни говорители на американския индустриален капитал, който изисква незабавно връщане на производствените мощности на американска земя, налагане на строг протекционизъм, изграждане на митнически бариери и драстично ограничаване на паразитното влияние на глобалните финансови спекуланти от Уолстрийт.

Този конфликт между финансовия и производствения капитал определя динамиката на световната политика. Глобалните банкери не се страхуват от самата икономическа криза – те притежават печатницата за пари и механизмите за ликвидност. Техният екзистенциален страх е появата на силна, суверенна политическа власт в рамките на националната държава, която може да използва кризата, за да пренареди правилата на играта и да ги лиши от контрола върху планетарните ресурси. Този риск от появата на съвременен „бонапартизъм“ – лидерство, което се опира на армията, индустрията и реалния сектор, кара финансовия елит да действа агресивно и припряно.

Руският синдром: Капаните на неолибералното мислене в Москва

Михаил Хазин обаче не спестява суровата истина и за Руската федерация. Основният проблем на Москва не е липсата на материални или военни ресурси, а интелектуалната и административна инерция. Значителна част от руската бюрокрация и експертна общност продължава да робува на концептуалните категории и икономически модели, насадени през разрушителните 90 години на ХХ век.

Множество стратегически решения в руското икономическо пространство все още се вземат въз основа на догми, които отдавна не съответстват на реалността и са създадени от същия този западен финансов елит, срещу когото Русия се изправя на геополитическата арена. Този институционален двоен стандарт и липсата на смелост за радикална чистка в икономическото мислене сериозно ограничават гъвкавостта на руската държава и способността й да реагира адекватно на бързо променящата се международна архитектура.

Времевият прозорец и цената на историческите грешки

Това ни води до финалната и най-важна теза на анализа: Европа вече е навлязла в режим на ускорено обратно броене. Натрупаните икономически, политически и структурни абсцеси лишават Брюксел от възможност за стратегическа маневра. Русия все още притежава определен резерв от време, но той постепенно се затваря. Този времеви прозорец съществува не защото Москва е имунизирана срещу кризи, а защото системната деструкция, която разяжда Запада, все още не е достигнала своите критични, терминални нива на руска територия.

Тук няма място за наивен оптимизъм или ура-патриотизъм. Големите исторически катастрофи не се случват за един ден – те се натрупват с години, капка по капка, чрез поредица от грешни и неадекватни управленски решения, докато старият модел стане напълно невъзможен за поддържане. Големият въпрос на 2026 година, поставен от Хазин и развит от д-р Румен Петков, не е просто кой ще произведе повече снаряди или кой ще спечели поредните избори. Въпросът е дали политическите елити в Москва и западните столици изобщо осъзнават шеметната скорост, с която се срива старата реалност. Защото когато суровинната и икономическата база започнат да се свиват, цената на всяка политическа грешка става по-висока от самите проблеми, които тя се опитва да реши. Настоящият текст предлага безкомпромисна, дълбока и аналитична картина на този преломен исторически момент.