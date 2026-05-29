Абонирай се
Русия

Руски и български експерти припомниха дипломатическото наследство на Андрей Громико

/Поглед.инфо/ Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова взе участие в среща на клуб „Международник“, посветена на изтъкнатия съветски държавен деец, министър на външните работи на СССР (1957-1985 г.), председател на Президиума на Върховния съвет на СССР (1985-1988 г.) А. А. Громико.

Посолство на Руската федерация 12412 прочитания
Руски и български експерти припомниха дипломатическото наследство на Андрей Громико
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Свързани новини

Елеонора Митрофанова за Андрей Андреевич Громико – изключителен дипломат и политик на ХХ век Русия · 29.05.2026 18:39
2-2e5240c62af0__original
Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова взе участие в среща на клуб „Международник“, посветена на изтъкнатия съветски държавен деец, министър на външните работи на СССР (1957-1985 г.), председател на Президиума на Върховния съвет на СССР (1985-1988 г.) А. А. Громико.

💬 „Андрей Андреевич принадлежеше към поколението дипломати, за които международните отношения не бяха арена на политическо шоу, а сфера на най-висока отговорност пред народите и бъдещите поколения“, – отбеляза в своето изказване Елеонора Митрофанова.

💬 „Именно Андрей Андреевич беше един от архитектите на системата за международна сигурност през втората половина на XX век. Той участваше в създаването на Организацията на обединените нации, представляваше Съветския съюз на многобройни сесии на Общото събрание на ООН, участваше в разработването на ключови споразумения за ограничаване на въоръженията и предотвратяване на ядрена война.

С негово непосредствено участие бяха подготвени и сключени най-важните международни договори: Договорът за забрана на изпитанията на ядрено оръжие от 1963 година, Договорът за неразпространение на ядреното оръжие от 1968 година, споразуменията за противоракетна отбрана и ограничаване на стратегическите въоръжения, Споразумението между СССР и САЩ за предотвратяване на ядрена война.

Особено значение имаше неговата роля в годините на Карибската криза – един от най-опасните моменти в историята на човечеството. Тогава светът буквално се оказа на крачка от ядрена катастрофа. И именно дипломацията, самообладанието и способността за преговори позволиха да бъде избегната трагедия с глобален мащаб. Главният принцип на Громико бяха думите, превърнали се в негово политическо завещание: „По-добре десет години преговори, отколкото един ден война“. Тази формула и днес звучи изключително актуално“, – подчерта Посланикът.

💬 „Днес, когато международната система отново преживява период на сериозна турбулентност, наследството на Андрей Андреевич Громико придобива особена ценност. Неговият опит ни напомня, че траен мир е невъзможен без равноправен диалог, взаимно уважение и стратегическа отговорност на държавите“, – заключи Елеонора Митрофанова.

ℹ️ Мероприятието се състоя в пресклуба на партия „Алтернатива за българско възраждане“ в присъствието на видни дипломати, политолози, журналисти и общественици на България. С приветствие към присъстващите се обърна внукът на А. А. Громико – директорът на Института за Европа към РАН Алексей Анатолиевич Громико, който обобщи основните принципи на дипломацията на Андрей Андреевич, актуални и днес.
4-4bc2c9173b78__original
5-19fd74ab9731__original
6-ce384d95f085__original
7-4e733c1d9fae__original
8-332c85757a28__original
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.