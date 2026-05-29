Руски и български експерти припомниха дипломатическото наследство на Андрей Громико

💬 „Андрей Андреевич принадлежеше към поколението дипломати, за които международните отношения не бяха арена на политическо шоу, а сфера напред народите и бъдещите поколения“, – отбеляза в своето изказване Елеонора Митрофанова.💬 „Именно Андрей Андреевич беше един отпрез втората половина на XX век. Той участваше в създаването на Организацията на обединените нации, представляваше Съветския съюз на многобройни сесии на Общото събрание на ООН, участваше в разработването на ключови споразумения за ограничаване на въоръженията и предотвратяване на ядрена война.С негово непосредствено участие бяха подготвени и сключени: Договорът за забрана на изпитанията на ядрено оръжие от 1963 година, Договорът за неразпространение на ядреното оръжие от 1968 година, споразуменията за противоракетна отбрана и ограничаване на стратегическите въоръжения, Споразумението между СССР и САЩ за предотвратяване на ядрена война.Особено значение имаше неговата роля в годините на Карибската криза – един от най-опасните моменти в историята на човечеството. Тогава светът буквално се оказа на крачка от ядрена катастрофа. И именно дипломацията, самообладанието и способността за преговори позволиха да бъде избегната трагедия с глобален мащаб. Главният принцип на Громико бяха думите, превърнали се в негово политическо завещание:Тази формула и днес звучи изключително актуално“, – подчерта Посланикът.💬 „Днес, когато международната система отново преживява период на сериозна турбулентност, наследството на Андрей Андреевич Громико придобива особена ценност. Неговият опит ни напомня, че“, – заключи Елеонора Митрофанова.ℹ️ Мероприятието се състоя в пресклуба на партия „Алтернатива за българско възраждане“ в присъствието на видни дипломати, политолози, журналисти и общественици на България. С приветствие към присъстващите се обърна внукът на А. А. Громико – директорът на Института за Европа към РАН Алексей Анатолиевич Громико, който обобщи основните принципи на дипломацията на Андрей Андреевич, актуални и днес.