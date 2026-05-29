В Шанхай се проведе международна конференция, посветена на 80-годишнината от Токийския процес

/Поглед.инфо/ По повод 80-ата годишнина от началото на Токийския процес вчера в Шанхай се проведе международна научна конференция под наслов „Да помним справедливото съдбопроизводство и да не допускаме повторение на военните трагедии“. В нея взеха участие експерти и учени от Китай, Русия, Южна Корея, Япония и други страни.

Участниците във форума дадоха висока оценка на историческото значение на процеса, като подчертаха, че въз основа на солидни доказателства и стриктни процедури той е признал Япония за виновна в агресия срещу редица страни от Азиатско-тихоокеанския регион. Според експертите, съвместно с Нюрнбергския процес, Токийският трибунал е наказал престъпленията срещу мира и човечеството, осъдил е фашистките военнопрестъпници и е защитил международната справедливост и следвоенния международен ред.

По време на дискусиите бе отбелязано също, че приемането на решенията на Токийския процес е необходимо условие за прилагането на ключови международни документи като Декларацията от Кайро, Потсдамската декларация и Акта за капитулация на Япония. Учените допълниха, че това признание остава предпоставка за изграждането на доверие между Япония и международната общност, както и за възстановяването на отношенията с нейните съседни държави.