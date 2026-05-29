Уан И присъства на среща на Групата на приятелите на глобалното управление в Ню Йорк

/Поглед.инфо/ Китайският външен министър Уан И присъства на среща на Групата на приятелите на глобалното управление, която се проведе в централата на ООН в Ню Йорк.

В събитието участваха представители на повече от 60 държави, сред които външните министри на Пакистан, Туркменистан, Киргизстан, Куба и Зимбабве, а заместник-генералният секретар на ООН Амина Мохамед изнесе доклад.

В изказването си Уан И отбеляза, че от създаването си през септември миналата година досега към групата са се присъединили над 60 страни. По думите му, в дух на равенство и уважение участниците са провели широкообхватни дискусии, насочени към решаване на практически проблеми, и това е довело до постигането на пет основни консенсуса.

Китайският външен министър очерта и девет направления за реформи, включително стимулиране на реформата и повишаване на ефективността на ООН, както и установяване на правила за управление на изкуствения интелект.

В рамките на срещата беше прието и съвместно комюнике на Групата на приятелите на глобалното управление.