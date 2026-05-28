Поглед към Китай

Си Дзинпин: Китайско-американските младежи са бъдещето на двустранните отношения

/Поглед.инфо/ На 23 май китайският председател Си Дзинпин изпрати писмо в отговор на ученици и студенти, участващи в проекта „Обща защита на морето: приятелско пътешествие между китайски и американски младежи“.

Си Дзинпин подчерта, че приятелството между Китай и САЩ се изгражда от народите, а бъдещето на двустранните отношения зависи от младите хора. Той припомни, че през ноември 2023 г. е предложил инициативата в рамките на пет години 50 000 американски младежи да посетят Китай с цел обучение и културен обмен. По думите му тази цел вече е изпълнена.

Си Дзинпин отбеляза, че младежите са носители на мечти и надежди и играят важна роля за бъдещето на китайско-американските отношения, както и за развитието на света. Той изрази надежда, че повече млади хора от двете страни ще задълбочават взаимното разбирателство, ще се учат едни от други и ще се превърнат в „посланици на приятелството“, допринасяйки за стабилното и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ.

Писмото на китайския лидер идва в отговор на друго писмо, в което по-рано участниците в проекта от Китай и САЩ благодарят за възможността за обучение, обмен и общуване.

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.