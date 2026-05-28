Си Дзинпин: Китайско-американските младежи са бъдещето на двустранните отношения

/Поглед.инфо/ На 23 май китайският председател Си Дзинпин изпрати писмо в отговор на ученици и студенти, участващи в проекта „Обща защита на морето: приятелско пътешествие между китайски и американски младежи“.

Си Дзинпин подчерта, че приятелството между Китай и САЩ се изгражда от народите, а бъдещето на двустранните отношения зависи от младите хора. Той припомни, че през ноември 2023 г. е предложил инициативата в рамките на пет години 50 000 американски младежи да посетят Китай с цел обучение и културен обмен. По думите му тази цел вече е изпълнена.

Си Дзинпин отбеляза, че младежите са носители на мечти и надежди и играят важна роля за бъдещето на китайско-американските отношения, както и за развитието на света. Той изрази надежда, че повече млади хора от двете страни ще задълбочават взаимното разбирателство, ще се учат едни от други и ще се превърнат в „посланици на приятелството“, допринасяйки за стабилното и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ.

Писмото на китайския лидер идва в отговор на друго писмо, в което по-рано участниците в проекта от Китай и САЩ благодарят за възможността за обучение, обмен и общуване.