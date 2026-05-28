Южният военен окръг предприе ответни действия срещу нахлуването на нидерлански кораб в островите Сиша

/Поглед.инфо/ На 27 май фрегатата „Друит“ от военноморските сили на Нидерландия незаконно навлезе в акваторията около китайските острови Сиша, а на няколко пъти от нея бяха издигнати бордови хеликоптери, които нарушиха въздушното пространство на Китай.

В коментар по случая говорителят на Южния военен окръг Джай Шъчън заяви, че Южният военен окръг на Китайската народноосвободителна армия, в съответствие със законите и разпоредбите, е мобилизирал морски и въздушни сили и е предприел необходимите мерки, включително гласови предупреждения и електронни смущения, за да принуди и изгони нарушителите.

По думите му действията на нидерландската страна сериозно нарушават териториалния суверенитет, морската и въздушната сигурност на Китай, международното право и основните норми на международните отношения, както и мира и стабилността в Южнокитайско море. Той подчерта, че подобни действия могат лесно да доведат до недоразумения и погрешни преценки.

Пекин категорично се противопоставя на това и предупреждава нидерландската страна незабавно да прекрати провокативните действия, нарушаващи правата на Китай. Военните сили в района остават в постоянна готовност и ще защитават решително националния суверенитет и сигурност, както и мира и стабилността в региона.