Според проучване по въпроса, проведено от Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), 84,8% от анкетираните определят опитите на консервативните среди в Япония за укрепване на разузнаването като „рисков ход към цялостна милитаризация“ и „проява на нов тип милитаризъм“.
Данните показват още, че 86,5% от участвалите в анкетата разглеждат тези планове като радикална трансформация на следвоенната разузнавателна система на Япония. В същото време 77,7% изразяват безпокойство от потенциален риск от злоупотреба с власт и липса на ефективен механизъм за контрол и баланс, а 73,6% се опасяват, че бъдещата агенция може да бъде използвана от управляващите за оказване на натиск върху антивоенните и пацифистките движения в страната.
В допълнение, общо 87,6% от анкетираните смятат, че тази инициатива представлява пореден опит на Япония да заобиколи ограниченията на следвоенния международен ред и да ускори повторната си милитаризация.
Като цяло участниците в проучването споделят мнението, че останалите страни трябва да проявят засилена бдителност спрямо настоящите външнополитически и военни тенденции в Токио.