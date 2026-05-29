Проучване на CGTN: Плановете на Япония за създаването на нова разузнавателна служба будят безпокойство

/Поглед.инфо/ Концентрацията на разузнавателни функции традиционно се разглежда като предвестник на военно разширяване, а плановете на Токио за създаване на нова Национална агенция за разузнаване будят сериозни опасения, че страната може да се насочи към външна експанзия.

Според проучване по въпроса, проведено от Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), 84,8% от анкетираните определят опитите на консервативните среди в Япония за укрепване на разузнаването като „рисков ход към цялостна милитаризация“ и „проява на нов тип милитаризъм“.

Данните показват още, че 86,5% от участвалите в анкетата разглеждат тези планове като радикална трансформация на следвоенната разузнавателна система на Япония. В същото време 77,7% изразяват безпокойство от потенциален риск от злоупотреба с власт и липса на ефективен механизъм за контрол и баланс, а 73,6% се опасяват, че бъдещата агенция може да бъде използвана от управляващите за оказване на натиск върху антивоенните и пацифистките движения в страната.

В допълнение, общо 87,6% от анкетираните смятат, че тази инициатива представлява пореден опит на Япония да заобиколи ограниченията на следвоенния международен ред и да ускори повторната си милитаризация.

Като цяло участниците в проучването споделят мнението, че останалите страни трябва да проявят засилена бдителност спрямо настоящите външнополитически и военни тенденции в Токио.

