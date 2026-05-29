Китайският съвет за насърчаване на международната търговия разкритикува готвените промени в Акта за киберсигурност на ЕС

/Поглед.инфо/ Днес Китайският съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) проведе пресконференция, на която реагира остро на подготвяните от Европейския съюз промени в Акта за киберсигурност, които целят да забранят на външни, включително китайски, компании да участват в изграждането на критична инфраструктура в Европа.

Говорителят на организацията заяви, че съветът вече е представил официално на Брюксел становище от името на китайските бизнес среди, в което се посочва, че проектът за промени в Акта за киберсигурност съдържа сериозни пропуски. Според Пекин, пълното изключване на доставчици от конкретни държави под общия предлог за „национална сигурност“ не само ще наруши законните права и интереси на засегнатите пазарни субекти, включително на китайските компании, но и ще подкопае отворения, справедлив и предвидим бизнес климат в самия Европейски съюз.

От Китайския съвет за насърчаване на международната търговия предупреждават, че европейските компании ще се изправят пред реални трудности като повишаване на разходите, ограничен избор на доставчици, намалена стабилност на веригите за доставки и по-дълги периоди за технологична адаптация. В крайна сметка тези тежести ще бъдат прехвърлени върху европейските потребители и обществените услуги.

Според предварителни и непълни статистически данни, ако промените в акта влязат в сила, засегнатите инвестиции в Европа ще надхвърлят стотици милиарди евро, а десетки хиляди работни места на европейския пазар ще бъдат изложени на риск.