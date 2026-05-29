Русия се готви за война с Европа: проф. Валентин Вацев предупреди какво идва след Путин

/Поглед.инфо/ Проф. Валентин Вацев прави мащабен геополитически разрез на войната в Украйна, състоянието на Русия, кризата в Европейския съюз и перспективите за бъдещ сблъсък между Москва и НАТО. Според него истинската битка не се води само на фронта, а вътре в самата Русия, където се решава съдбата на държавата след Путин. Вацев предупреждава, че Европа вече не обсъжда дали ще има война с Русия, а кога би могла да се случи, докато България остава все по-дълбоко обвързана с решения, които могат да определят съдбата ѝ през следващите десетилетия.

Проф. Валентин Вацев анализира стратегията на Русия, причините за продължаването на конфликта в Украйна и вътрешните противоречия в руската политическа система. Разговорът разглежда ролята на НАТО, политиката на Европейския съюз, бъдещето на Путин, възможните наследници в Кремъл и мястото на България в една все по-напрегната международна среда.

Ще успее ли Русия да постигне целите си? Накъде върви Европа? И какви рискове стоят пред България през следващите години?

Русия отново е описвана като загадка, но според проф. Валентин Вацев тази загадъчност е по-скоро продукт на начина, по който Западът говори за нея, отколкото на реалната руска политика. В разговора той тръгва от едно разграничение, което днес почти изчезна от публичния език: разликата между реалност и пропаганда. Това не е дребна методологическа забележка. Във военно време пропагандата не просто украсява фактите, а често ги заменя. Според Вацев англосаксонската пропагандна машина, когато започне кампания срещу Русия, бързо губи връзка с проверимото и започва да произвежда образи, които повече обслужват психологическа мобилизация, отколкото анализ. По тази линия той припомня стария пример от Първата световна война с британските твърдения за германските зверства в Белгия, част от които по-късно са признати като пропагандни преувеличения. Паралелът не доказва автоматично нищо за днешната война, но показва механизъм: когато една информационна машина вече е влязла в режим на война, тя започва да произвежда не картина на противника, а удобен политически образ на противника.

В този смисъл Вацев не отрича, че Русия има сериозни проблеми. Напротив, той настоява, че те съществуват, но не са непременно онези, които западният медиен поток ежедневно повтаря. Не става дума за това дали Путин живее в подземията на Кремъл, дали утре ще има преврат или дали руската държава ще се разпадне до следващия понеделник. Това са твърдения, които според него повече приличат на информационна нервност, отколкото на реална политическа диагностика. Русия има санкционен натиск, технологични ограничения, финансови затруднения, военни разходи, демографски проблеми, зависимост от износ на суровини и вътрешна управленска инерция. Но най-тежкият ѝ проблем, според Вацев, не е нито на фронтовата линия, нито в западните телевизии. Той е в собствената ѝ управляваща класа.

Това е същественото разместване в анализа.

Вацев връща разговора към Карибската криза от 1962 година, не за да прави историческа украса, а за да покаже защо тогава кризата е могла да бъде решена. Съединените щати и Съветският съюз са били в състояние на ядрен паритет. Вашингтон е знаел, че Москва може да нанесе неприемливи щети. Москва е знаела същото за Вашингтон. Резултатът е бил студено отстъпление: американските ракети от Турция, съветските ракети от Куба, създаване на директен канал за връзка между двете сили и връщане към управляемо напрежение. Не мир, не приятелство, не морално прозрение. Просто симетрия, която прави безумието прекалено скъпо. Тази логика според Вацев е важна и за съвременната ситуация, защото руското ръководство, вероятно още около 2018–2019 година, е започнало да смята, че новите руски оръжейни системи възстановяват стратегическия паритет със САЩ. В публичното пространство тогава се говореше за хиперзвукови комплекси, нови ракети, системи за пробив на противоракетна отбрана. Доколко всяка от тези системи реално променя баланса, е отделен спор. Но според руската стратегическа логика самото усещане за възстановен паритет е можело да създаде политическа смелост за действие.

Оттук идва и неговото обяснение за началото на войната в Украйна. По думите му Кремъл е възприемал евентуалното влизане на Украйна в НАТО — или, както той формулира, влизането на НАТО в Украйна — като пряка катастрофа за руската национална сигурност. Тази теза не е нова. Москва я повтаря от години. В нея има географска логика: разполагането на военна инфраструктура, ракети, системи за наблюдение и командни центрове на украинска територия би съкратило времето за реакция на Русия. Вацев говори за седем минути до Кремъл — формула, която трябва да се приема като политически образ на стратегическа уязвимост, а не непременно като технически изчислен параметър за всяка възможна система. Но смисълът е ясен: руското ръководство е смятало, че отлагането вече работи срещу него.

Тук обаче тезата на Вацев става по-интересна, защото той не представя руската операция като безусловно успешна. Напротив. Според него Кремъл е разчитал, че военният ход ще произведе политически резултат: Русия влиза в Украйна, Западът разбира сериозността на предупреждението, НАТО се отказва от украинското направление, след което може да се търси някакъв нов баланс. Ако това е била сметката, тя не се е реализирала. НАТО не се отказа от Украйна. Военната помощ за Киев продължи. Европа започна да се превъоръжава. Финландия и Швеция влязоха в алианса. Източният фланг беше допълнително укрепен. Значи първоначалният маньовър, ако бъде описан по този начин, не е постигнал желания политически ефект. Военната операция не е спряла процеса, срещу който е била насочена. В някои отношения го е ускорила.

Точно тук Вацев поставя главния въпрос: защо?

Неговият отговор е, че Русия не е политически консолидирана. Тя може да има армия, ядрено оръжие, мобилизационен ресурс, суровинна база, военно-промишлен комплекс и държавен апарат, но това не означава автоматично единна политическа воля. Според него значителна част от руската управляваща класа не желае тази война, не я чувства като своя и не приема напълно тезата, че Украйна в НАТО е екзистенциална заплаха. Тази част не е непременно пряко опозиционна. Тя може да е вътре в системата, в министерства, банки, културни институции, университети, медии, издателства, кино, администрация. Тук Вацев използва понятието „системни либерали“ — хора, които не стоят извън властта, а са част от нея, но мислят себе си през западна цивилизационна принадлежност, през капиталистическия комфорт на последните три десетилетия и през личните си връзки с Европа.

Това е болезнена диагноза за самата Русия.

Според Вацев Путин не управлява като едноличен самодържец в карикатурния западен смисъл. Той е по-скоро център на сложна политическа машина, около която се движат десетки ключови фигури — това, което руски политолози понякога наричат неофициално „политбюро на Путин“. Формулата може да звучи грубо, но описва нещо реално: властта в Русия не е само личността на президента, а мрежа от интереси, служби, технократи, силови групи, индустриални кръгове, регионални центрове и идеологически лагери. Вацев твърди, че Путин е посредник между тези сили. От едната страна са имперските, държавнически и силови среди, които виждат войната като неизбежна защита на руската историческа държавност. От другата страна са системните либерали и „европейските руснаци“, за които Русия е място на власт и доходи, но Европа е място на живот, семейства, сметки, имоти, образование на децата, ваканции и културно самочувствие.

Тази фигура на „европейския руснак“ е централна в анализа на Вацев. Той описва човек, който през седмицата управлява руски институции, а в края на седмицата лети към Италия, Франция, Швейцария, Австрия или Великобритания, където са семейството, имотите и парите му. Това не е просто морален упрек. Това е политически проблем. Ако висш държавен служител възприема Запада не като противник, а като свой личен хоризонт на нормален живот, трудно може да се очаква от него безусловна мобилизация срещу същия този Запад. Така войната може да бъде формално подкрепяна, но вътрешно саботирана чрез инерция, половинчати решения, забавяне, културна съпротива, административна пасивност. Нищо драматично. Просто апаратът не гори за каузата, която официално защитава.

Това обяснява защо Вацев измества вниманието от фронта към вътрешноруската политика. Той дори казва, че е загубил интерес към ежедневното движение на линията на бойните действия. Там някой настъпва, друг отстъпва, едни бомбардират, други се крият в окопите. Разбира се, това не е без значение за хората, които умират на фронта, нито за военните резултати. Но за него дълбокият смисъл на войната е другаде: в борбата между руснаци и руснаци за това каква държава ще бъде Русия след края на тази фаза. Ще бъде ли тя капиталистическа периферия с ядрено оръжие и европейски елит? Или ще тръгне към нова форма на имперска държавност, която не се съобразява с удобствата на постсъветската богата класа?

Тази дилема не е решена.

Именно затова, според Вацев, войната може да изглежда успешна във военен смисъл и неуспешна в политически. Русия може да удържа фронтове, да нанася удари, да изтощава украинската армия, да принуждава Запада да харчи огромни ресурси, но ако вътре в руската власт няма политическа консолидация, стратегическият резултат остава несигурен. Той прави сравнение с Руско-японската война от началото на XX век. Русия е била по-голяма, по-мощна и с по-дълбок ресурс от Япония, но губи поради вътрешнополитически причини. Аналогията не е пълна, разбира се. Историческите условия са различни. Но Вацев я използва, за да каже нещо съвсем просто: големите държави могат да губят не защото нямат армия, а защото властта им се разпада отвътре.

Следващата негова теза е още по-тежка: според него войната постепенно ще загуби прокси характера си и може да се превърне в руско-европейска война, или дори в конфликт Русия–НАТО. Тук трябва да се внимава с езика. Това е прогноза, не установен факт. Такава война не е неизбежна по силата на някакъв автоматичен исторически закон. Но Вацев смята, че Европа вече се държи не като външен посредник, а като оперативен тил на Украйна. Военна помощ, обучение, боеприпаси, санкции, политическо прикриване, разузнавателна подкрепа, индустриално пренастройване — всичко това според него превръща европейския континент в част от войната, макар и без официално обявяване на война.

Той поставя времеви хоризонт около 2030–2035 година. Според тази оценка в Европа вече не се обсъжда толкова дали изобщо ще има военен сблъсък с Русия, а кога би било изгодно той да се случи. Русия можела да има преимущество до края на десетилетието, докато европейските армии все още наваксват, затова в европейските щабове и политически среди, според тази логика, започват сметки за по-късен момент, когато превъоръжаването ще бъде по-напреднало. Тук пак има място за скепсис. Европа е тежка, бавна, бюрократична машина. Военните ѝ бюджети растат, но индустриалният капацитет, липсата на боеприпаси, зависимостта от САЩ, политическите разногласия и обществената умора не се преодоляват с една декларация на Европейската комисия. Въпреки това посоката е видима: военният език в Европа се нормализира. Преди десет години подобни сценарии звучаха като маргинална фантазия. Днес се обсъждат в правителствени документи, военни стратегии и публични речи.

В тази картина фигури като Кая Калас, според Вацев, не са просто индивидуални политически ексцесии. Те изразяват по-дълбока промяна в европейската власт. Когато върховният представител на ЕС говори, че Русия трябва да бъде ограничавана военно, че ЕС не може да бъде неутрален посредник и че подкрепата за Украйна трябва да продължи, това може да се прочете като част от общия курс на Брюксел. Вацев е особено остър към този нов европеизъм. Според него днешният ЕС вече няма много общо с онзи либерален проект, който някога е бил представян като пространство на права, пазар, свобода на движение, правова държава и мир. Днешният ЕС, по неговите думи, се оформя като съюз на военни комплекси, хипербюрокрация и идеологическа принуда.

Това е крайна формулировка, но не пада от небето.

Европейската комисия действително засили ролята си в сферата на отбраната. Темите за военна индустрия, общи поръчки, боеприпаси, мобилност на войски, защита на инфраструктурата и стратегическа автономия вече са централни. Паралелно с това в някои европейски държави се засилват административни мерки срещу партии, медии и публични гласове, обвинявани в проруски позиции или дезинформация. Част от тези мерки може да имат основание, когато става дума за чуждо влияние или координирани кампании. Но границата между защита на информационната среда и политическа репресия става все по-тънка. Вацев вижда именно това: елит, който започва да се страхува от собствените си общества и компенсира този страх с бюрократична твърдост.

По-особена е тезата му за „гностическия“ характер на съвременния европеизъм. Тук той използва философски и религиозен език, но политическият смисъл е по-прост. Според него новият европейски елит разделя хората на категории: просветени и непросветени, правилни и неправилни, европейски и антиевропейски, цивилизовани и популистки, допустими и недопустими. Това вече не е класически либерализъм, в който различните мнения се конкурират публично. Това е режим на морална йерархия, при който несъгласният не е просто опонент, а заплаха, зараза, проблем за управление. Така либералният език може да започне да произвежда нелиберална практика. Може би именно това е една от най-силните линии в анализа му, защото тя излиза отвъд Русия и Украйна и засяга самата европейска политическа форма.

На този фон идва и въпросът за бъдещето на Путин. Вацев настоява, че Западът може да направи голяма грешка, ако продължи да вижда в Путин най-страшния възможен руски лидер. Според него Путин е либерал в руския контекст — не западен демократ, не мек политик, не противник на силовата държава, а човек, който все още посредничи между различни фракции, не къса окончателно с част от либералния елит и не желае пълна вътрешна мобилизация. Това твърдение може да звучи парадоксално за западната публика, свикнала да вижда Путин като авторитарен символ. Но Вацев не го сравнява с европейски либерал. Той го сравнява с възможните бъдещи руски лидери.

Там е предупреждението.

Според него след Путин може да дойде фигура, която няма да посредничи между имперските и либералните сили, а ще застане изцяло на страната на първите. Тогава хората, които днес демонизират Путин, можело да разберат, че той е бил по-умерената версия на руската държавност. Вацев споменава Сергей Караганов като пример за стратегически мислител, който говори за възможна употреба на ядрено оръжие като инструмент за принуждаване на Запада към отстъпление. Днес Путин не следва пряко тази линия. Следващ руски лидер, според Вацев, би могъл да я приеме далеч по-сериозно. Това не е прогноза с дата, а предупреждение за посоката, в която може да се измести руският политически център, ако посредническата функция на Путин се изчерпи.

Тук има вътрешно напрежение в самия анализ. От една страна, Вацев твърди, че Русия не е достатъчно политически консолидирана. От друга страна, допуска възможност за бъдеща твърда консолидация около по-радикална държавническа линия. Това не е противоречие, което обезсилва тезата му. По-скоро показва преходно състояние: сегашната Русия още не е решила какво ще бъде, но самият натиск на войната може да я принуди да реши. Ако системните либерали запазят позиции, Русия ще остане разкъсана. Ако бъдат изтласкани, тя може да стане по-единна, но и по-твърда. Западът, според Вацев, не разбира този риск, защото е свикнал да мисли руската политика през личността на Путин, а не през дълбоките сили под него.

Българският въпрос влиза в разговора не като приложение, а като пряко следствие от европейската траектория. Ако Европа върви към дълга конфронтация с Русия, България не може да остане извън нея само защото предпочита да не мисли за това. Страната е член на НАТО и ЕС. На нейна територия има съюзническа инфраструктура, военни ангажименти, логистични възможности, политически зависимости и финансови механизми. Вацев формулира това грубо: България е привързана към колесницата на европейската война с Русия. Тази фраза е публицистично тежка, но зад нея стои конкретен въпрос: има ли България собствена стратегическа воля, или просто следва посока, зададена другаде?

Той връща историческата памет към два болезнени примера — Първата и Втората световна война. И в двата случая България се оказва в съюз с Германия и срещу Русия или Съветския съюз, пряко или косвено, с тежки последици за държавата. Първата национална катастрофа след Междусъюзническата война и последвалите поражения, краят на Втората световна война, Народният съд, унищожаването на старата управляваща класа — всичко това според Вацев трябва да работи като предупреждение. Не като мит, не като сантиментална русофилия, а като студена историческа памет за цената на геополитическото подреждане.

Този аргумент, разбира се, може да бъде оспорван. Днешна Германия не е кайзерова Германия и не е нацистка Германия. Днешна Русия не е царска Русия и не е Съветският съюз. Днешна България е член на два западни съюза и няма суверенитета на държава от началото на XX век. Но точно затова въпросът е още по-труден. Ако старите исторически аналогии не съвпадат напълно, те все пак напомнят, че малките държави плащат скъпо, когато влизат в големи конфликти без собствен план за излизане. България може да се окаже не субект, а територия на ангажименти. Това вече не е историческа метафора, а административна реалност: договори, бази, транспортни коридори, решения на Министерски съвет, гласувания в парламента, бюджетни трансфери, военна помощ, натиск от съюзници, публична пропаганда.

Вацев не твърди, че всичко е предрешено. Той допуска, че в България все още има хора, които чуват „шепота на историята“, макар и извън официалния елит. Това е характерна негова формула, но зад нея стои политически въпрос: има ли в страната достатъчно държавнически инстинкт, за да не бъде повторена стара грешка в нова форма? Не е необходимо България да напуска съюзи, да обръща геополитическия си курс за една нощ или да се държи театрално. Нужно е поне да разбира риска. Ако Европа действително се милитаризира, ако отношенията с Русия продължат да се влошават, ако украинската война се разшири като инфраструктура, логистика и политически ангажимент, България трябва да знае къде е границата на собствения ѝ интерес.

Точно такава граница днес не се вижда ясно.

В целия разговор на Вацев има една основна линия: войната в Украйна не е просто война между Русия и Украйна. Тя е тест за вътрешната структура на Русия, за политическата природа на Европейския съюз, за стратегическата издръжливост на НАТО и за историческата памет на страни като България. Това не означава, че всяко негово твърдение трябва да се приема безусловно. Някои прогнози са спорни. Някои формулировки са резки. Някои аналогии изискват допълнителна проверка. Но силата на анализа е, че изважда разговора от ежедневната фронтова статистика и го поставя в по-голяма рамка: кой ще издържи политически по-дълго, кой ще се консолидира, кой ще се разпадне вътрешно, кой ще сбърка следващия ход.

Русия, според тази логика, не може да бъде разбрана само през Путин. Европа не може да бъде разбрана само през декларациите за ценности. България не може да бъде разбрана само през членството си в ЕС и НАТО. И войната не може да бъде разбрана само през картата на фронта. Под картата има властови пластове, интереси, съсловия, страхове, пари, семейства в чужбина, военни заводи, бюрократични кариери, исторически травми и елити, които често говорят за принципи, но действат според много по-прости сметки.

Точно там разговорът става неудобен.

