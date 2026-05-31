Билдерберг губи контрол: Европа и САЩ вече не говорят с един глас за Русия

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред Билдерберг беше символ на западната координация зад затворени врати. Днес обаче противоречията между Европа, американските технократи и администрацията на Тръмп поставят под въпрос самата способност на Запада да формулира единна стратегия.

През последните десетилетия около Билдербергската група беше изградена почти митологична репутация. Част от нея беше резултат от реалната затвореност на дискусиите, а друга част – от естественото желание на обществата да откриват скрити механизми зад големите политически процеси. Реалността вероятно е по-прозаична, но не и по-малко важна. Билдерберг никога не е бил световно правителство в буквалния смисъл на думата. По-скоро представляваше място за координация между най-влиятелните политически, финансови и корпоративни центрове на Запада.

Именно затова днешните признаци на разногласия заслужават внимание. Ако преди двадесет или тридесет години западният елит можеше сравнително лесно да формулира обща стратегическа линия, днес подобна задача изглежда все по-трудна. Различията вече не са само тактически. Те засягат самото разбиране за бъдещето на западната система.

Според публикации и коментари около последните срещи на Билдерберг, все по-ясно се очертават три отделни центъра на влияние. Първият е традиционният европейски политически елит, който вижда бъдещето на континента през призмата на съществуващите институции на Европейския съюз и НАТО. Вторият е американският политически лагер около Доналд Тръмп, който поставя акцент върху националния интерес на САЩ и все по-често гледа на Европа като на икономически конкурент, а не като на безусловен партньор. Третият център е новият технологичен елит, концентриран около компаниите от Силициевата долина, изкуствения интелект, големите масиви данни и цифровия контрол.

Точно тук се появява най-сериозният въпрос. В продължение на десетилетия западната мощ се опираше върху комбинацията от финансов капитал, военна сила и технологично превъзходство. Днес тези три елемента започват да се движат в различни посоки.

Тарифните конфликти между Вашингтон и Брюксел не са просто спор за мита. Те са отражение на много по-дълбоко противоречие. Американската индустрия иска връщане на производствата, Европа се опитва да съхрани собствената си индустриална база, а технологичните гиганти настояват за глобални пазари без национални ограничения. Това са три различни икономически философии, които трудно могат да бъдат съвместени.

Същото се наблюдава и по отношение на Украйна. Част от европейските елити продължават да разглеждат конфликта като екзистенциален въпрос за сигурността на континента. В САЩ обаче все по-често се чуват гласове, че войната източва ресурси, които биха могли да бъдат насочени към съперничеството с Китай. Междувременно технологичните корпорации виждат конфликта и като лаборатория за нови системи за наблюдение, комуникация и управление на бойното поле.

Тук се появява и феноменът Palantir. Компанията от години предлага решения за обработка на огромни информационни масиви, военен анализ и интеграция на разузнавателни данни. За поддръжниците това е бъдещето на модерната сигурност. За критиците – опасна концентрация на власт в ръцете на частни структури. Факт е, че влиянието на подобни компании расте по-бързо от влиянието на много национални правителства.

Твърдението, че именно изкуственият интелект ще се превърне в новия инструмент за глобално управление, изглежда логично. Но има един проблем. Алгоритмите могат да обработват информация, но не могат да премахнат фундаменталните конфликти между различни интереси. Машината може да покаже най-ефективния маршрут за движение на ресурсите. Тя не може да реши кой ще контролира тези ресурси.

Това се вижда и в отношенията между Европа и Съединените щати. Споровете около военните разходи, енергийната политика, санкциите, Арктика и международната търговия показват, че дори вътре в западния свят няма единна визия. Налице е ситуация, при която съюзниците използват една и съща реторика, но все по-често преследват различни цели.

Русия наблюдава тези процеси внимателно. Исторически руската дипломация винаги е търсила възможности да използва противоречията между конкурентните центрове на сила. По време на Наполеоновите войни, през епохата на Бисмарк, а по-късно и през Студената война Москва многократно е извличала полза от разногласията вътре в западния лагер.

Дали подобна възможност се появява и днес, остава открит въпрос. Част от анализаторите смятат, че сегашните противоречия са временни и системата ще намери нов баланс. Други виждат начало на по-дълбока трансформация, при която старите механизми за координация постепенно губят ефективност.

Числата обаче показват едно безспорно обстоятелство. Разходите за отбрана растат, държавните дългове се увеличават, индустриалната конкуренция се изостря, а политическите различия между съюзниците стават все по-видими. Това не е признак за стабилност.

Най-интересното в настоящата ситуация е, че кризата не идва отвън. Тя се развива вътре в самия западен свят. Именно затова дебатите около Билдерберг, Давос, технологичните корпорации и бъдещето на глобализма привличат толкова внимание. Не защото някъде съществува тайно световно правителство, а защото старите центрове на координация вече не изглеждат способни да налагат единна воля върху цялата система.

Ако тази тенденция се задълбочи, следващите години могат да се окажат период не на глобално управление, а на конкуренция между различни версии на самия Запад. А подобни процеси винаги променят международната среда много по-силно, отколкото изглежда на пръв поглед.