След неуспеха в Китай Вашингтон натиска Индия да играе чужда игра

/Поглед.инфо/ След като не успяха да променят курса на Китай, САЩ насочват все повече внимание към Индия. Въпросът е дали Ню Делхи е готов да бъде част от американската стратегия или предпочита собствен път между Вашингтон, Москва и Пекин.

Американската дипломация рядко организира продължителни и толкова демонстративни посещения без конкретна причина. Обиколката на държавния секретар Марко Рубио в Индия през май изглеждаше именно като подобен случай. Формално тя беше представена като поредна стъпка в укрепването на отношенията между двете държави. Практически обаче визитата приличаше на опит да бъде компенсиран един по-дълбок стратегически проблем, който Вашингтон все по-трудно прикрива.

След срещите между Доналд Тръмп и китайското ръководство американски анализатори започнаха да говорят за ограничените възможности на Съединените щати да диктуват условията на отношенията си с Пекин. Според редица оценки именно Китай определя темпото и рамката на тези контакти. На този фон Индия се превръща в особено важен актив за американската външна политика. Не защото може да замени Китай, а защото може да бъде използвана като инструмент за ограничаване на китайското влияние.

Тук обаче започват трудностите. Индия не е държава, която лесно приема ролята на чужд геополитически придатък. През последните години Ню Делхи инвестира огромен политически капитал в собствената си стратегическа автономия. Индия купува руски петрол, развива отношения с Китай в рамките на БРИКС, участва в Шанхайската организация за сътрудничество и едновременно поддържа връзки със Запада. Именно тази многовекторна политика превърна страната в една от най-влиятелните сили на Глобалния Юг.

Затова и гръмките декларации за „две велики демокрации“, които Рубио произнесе по време на посещението си, не успяха да прикрият липсата на големи практически резултати. Търговията между двете държави действително нараства, но числата остават далеч от политическите обещания. Още през 2025 г. беше обявена амбициозната цел за достигане на 500 милиарда долара двустранен обмен до 2030 г. По време на визитата си Рубио вече говореше за 250 милиарда. Това изглежда като техническа подробност, но показва друго. Когато политическите цели започнат да се свиват още преди реализацията им, обикновено причината е, че икономическите предпоставки не са достатъчно убедителни.

Съществува и друг проблем. Вашингтон настоява Индия да бъде алтернатива на Китай, но същевременно запазва тарифни ограничения и санкционни механизми, които ограничават развитието на икономическите отношения. Индийските производители от години настояват за по-свободен достъп до американския пазар. Белият дом обаче не желае да създава прецедент, който може да бъде използван и от други държави. Получава се познатото противоречие: Америка иска стратегически партньор, но не е готова да плати икономическата цена за подобно партньорство.

Това противоречие става още по-видимо при опитите за изграждане на производствени вериги извън Китай. От години американски компании прехвърлят части от производството си към Индия. Резултатите обаче остават ограничени. Китай разполага не само със заводи. Той контролира огромни логистични мрежи, пристанища, доставчици на компоненти, транспортни коридори и десетилетия натрупан индустриален опит. Подобна система не може да бъде преместена с политическо решение или с няколко инвестиционни програми.

Точно тук се появява и темата за редкоземните минерали. Срещата на Четворката в Ню Делхи завърши с обещание за инвестиции от около 20 милиарда долара в добив и преработка на стратегически суровини като алтернатива на китайското господство. На пръв поглед това изглежда сериозна инициатива. При по-внимателен поглед възникват въпроси. Китай не контролира този сектор случайно. Страната изгражда производствени вериги, технологични мощности и преработвателни предприятия повече от три десетилетия. Дори при наличие на финансиране новите проекти на Четворката ще се нуждаят от години, за да достигнат мащаб, който да има реално значение за световния пазар.

Затова и реакцията на Пекин беше сравнително спокойна. Китайското външно министерство изрази недоволство основно от плановете за съвместен мониторинг на търговските маршрути в Индо-Тихоокеанския регион. Причината е очевидна. Докато добивът на редкоземни елементи е дългосрочна тема, контролът върху морските маршрути има непосредствено военно и политическо измерение.

Всъщност бъдещето на самата Четворка остава неясно. Съединените щати, Индия, Япония и Австралия често демонстрират единство, но интересите им далеч не съвпадат напълно. Индия например разглежда организацията като полезен инструмент, но не и като заместител на собствената си външна политика. Япония има свои регионални приоритети. Австралия зависи силно от китайския пазар. При подобни условия изграждането на устойчив антикитайски блок изглежда значително по-трудно, отколкото се представя в официалните декларации.

Ню Делхи има и допълнителни причини за предпазливост. Индийският политически елит отлично разбира, че глобалната архитектура постепенно се променя. В продължение на десетилетия светът беше организиран около западните центрове на сила. Днес все повече държави виждат възможност за по-независима политика. Индия е сред основните претенденти да се възползва от тази трансформация. Именно затова тя избягва окончателното обвързване с който и да е лагер.

Не е случайно, че Москва и Пекин последователно подкрепят индийските претенции за постоянно място в Съвета за сигурност на ООН. За Индия това е признание за статут на самостоятелен център на сила. Американската визия изглежда различна. Вашингтон предпочита Индия да остане част от система, в която основните решения продължават да се вземат от Съединените щати.

Тук се намира и най-сериозното ограничение пред американската стратегия. Индия не иска да избира между Вашингтон, Москва и Пекин. Тя иска да разговаря с всички едновременно и да извлича максимални ползи от всяко направление. От индийска гледна точка това е рационален подход. От американска гледна точка подобно поведение поражда постоянни съмнения относно надеждността на партньора.

През последните години Поглед.инфо нееднократно разглеждаше процесите около БРИКС и постепенното разместване на икономическите центрове на света. Развитието на отношенията между САЩ и Индия е част именно от тази по-голяма картина. Същото важи и за дискусиите около новите транспортни коридори между Азия, Близкия изток и Европа, където Индия се стреми да играе все по-видима роля.

Оценките след посещението на Рубио остават предпазливи. Според редица западни анализатори Индия е получила малко конкретни ползи, а Вашингтон е демонстрирал повече символика, отколкото реални инструменти за промяна на ситуацията. Това не означава, че американско-индийското партньорство отслабва. Означава само, че между политическите речи и реалната геоикономика продължава да съществува сериозна дистанция.

Днес Съединените щати се нуждаят от Индия повече, отколкото Индия се нуждае от Съединените щати. Именно това обяснява необичайно дългата обиколка на Марко Рубио, множеството публични жестове и постоянните уверения за стратегическо приятелство. Зад дипломатическата витрина стои много по-проста реалност. Китай остава икономическият център на Азия, а Индия все още не е решила дали иска да бъде противотежест на Пекин или самостоятелен полюс в един все по-многополюсен свят.