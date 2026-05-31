Поглед към Китай

Световното изложение за интелигентна индустрия в Тиендзин представи над 200 технологични иновации

/Поглед.инфо/ На 30 и 31 май в Тиендзин се провежда Световното изложение за интелигентна индустрия 2026. В рамките на форума има специализирани изложби, състезания, бизнес срещи и интерактивни демонстрации, утвърждавайки форума като ключова платформа за партньорство и обмен на опит в сектора на високите технологии.

Експозицията е разделена на шест тематични зони, в които се представят 741 компании. Към обяд в събота основният изложбен център вече е посетен от над 182 000 души.

В рамките на престижното събитие са представени повече от 200 технологични иновации в ключови сфери като интелигентно производство, икономика на ниска надморска височина и смарт устройства. Договорено е и стартирането на 85 ключови проекта, насочени основно към зелената енергия, високотехнологичното машиностроене и въплътения изкуствен интелект.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.