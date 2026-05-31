Външните министри на Китай и Египет си размениха поздравителни послания за 70-годишнината от дипломатическите отношения

В посланието си Уан И подчерта, че Египет е първата арабска и африканска държава, установила официални връзки с Пекин. Той допълни, че през изминалите седем десетилетия партньорството се развива на основата на взаимно уважение и полза, и изрази готовност за по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство в името на регионалния мир и стабилност.
От своя страна Бадр Абделати отбеляза значимите резултати в двустранното сътрудничество през годините. Той потвърди, че Кайро ще продължи да подкрепя Китай по ключови въпроси, като двете страни ще координират действията си в многостранни формати в подкрепа на развиващите се държави и Глобалния юг.