Поглед към Китай

Лидерите на Китай и Египет си размениха поздравителни послания по случай 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения

/Поглед.инфо/ На 30 май китайският председател Си Дзинпин и египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси си размениха поздравителни послания по случай 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

Си Дзинпин посочва, че Египет е първата арабска и африканска държава, установила дипломатически отношения с КНР и през изминалите 70 години, независимо от промените в международната и регионалната обстановка, отношенията между двете страни са се развивали на базата на взаимно уважение, равенство, доверие и подкрепа. Днес, китайско-египетските отношения са пример за приятелство и солидарно сътрудничество между развиващи се страни, както и в образец за колективното сътрудничество между Китай и арабските държави и между Китай и Африка. Китай и Египет са древни цивилизации и важни представители на Глобалния Юг. Те трябва да черпят мъдрост и сила от историята, да работят за мира, насърчаване на развитието, задълбочаване на сътрудничеството и защитата на справедливостта, давайки импулс в изграждането на общност на споделена съдба за човечеството, посочва Си Дзинпин.

От своя страна Сиси заявява, че Египет и Китай винаги са стояли рамо до рамо през различните исторически периоди, а двустранните отношения са се развивали устойчиво. Египетският президент дава висока оценка за постигнатите резултати и заявява, че очаква да продължи сътрудничеството за постигането на още по-богати резултати в двустранните отношения и за съвместното изграждане на по-стабилен и по-способен да се справя с глобалните предизвикателства многополюсен свят, в който всички държави да могат да споделят ползите от всеобхватното развитие и заедно да постигат мир и сигурност.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

