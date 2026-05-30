Абонирай се
Поглед към Китай

Александър Вучич: Готов съм да продължа ангажимента си към каузата на приятелството между Сърбия и Китай

/Поглед.инфо/ От 24 до 28 май сръбският президент Александър Вучич направи първото от встъпването в длъжност през 2017 г. държавно посещение в Китай. То е пореден важен етап в дипломацията между държавните глави на Китай и Сърбия след визитата на китайския председател Си Дзинпин в Сърбия през 2024 г. и двете срещи между държавни глави в Москва и Пекин през 2025 г.

Поглед Инфо 12270 прочитания
Александър Вучич: Готов съм да продължа ангажимента си към каузата на приятелството между Сърбия и Китай
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

В края на визитата си Вучич даде интервю за Китайската медийна група, в което припомни, че Сърбия е първата европейска страна, която е декларирала курс към изграждане на общност на споделена съдба в новата епоха, и е важен партньор на Пекин в Югоизточна Европа. От 2013 до 2025 г. двустранната търговия между Китай и Сърбия се е увеличила повече от пет пъти, а сръбският износ за Китай – близо стократно, подчерта държавният глава.

Сърбия беше една от първите европейски страни, които подписаха споразумение за сътрудничество с Китай за съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“. Първата магистрала, първият мост и първата високоскоростна железопътна линия, изградени от Китай в Европа, се намират в Сърбия. Всичко това е в полза и за благополучието на сръбския народ и, разбира се, е от полза и за китайския народ, каза Вучич.

Президентът заяви, че това е най-важното посещение в политическата му кариера и изрази благодарност към Китай за удостояването му с „Медал на приятелството“. „Тази чест носи не само лична радост, но и бъдеща отговорност“, заяви той и добави, че е готов да продължи ангажимента си към каузата на приятелство и да работи заедно с Пекин за по-нататъшното изграждане на сръбско-китайска общност на споделена съдба в новата епоха.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.