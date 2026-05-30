Александър Вучич: Готов съм да продължа ангажимента си към каузата на приятелството между Сърбия и Китай

/Поглед.инфо/ От 24 до 28 май сръбският президент Александър Вучич направи първото от встъпването в длъжност през 2017 г. държавно посещение в Китай. То е пореден важен етап в дипломацията между държавните глави на Китай и Сърбия след визитата на китайския председател Си Дзинпин в Сърбия през 2024 г. и двете срещи между държавни глави в Москва и Пекин през 2025 г.

В края на визитата си Вучич даде интервю за Китайската медийна група, в което припомни, че Сърбия е първата европейска страна, която е декларирала курс към изграждане на общност на споделена съдба в новата епоха, и е важен партньор на Пекин в Югоизточна Европа. От 2013 до 2025 г. двустранната търговия между Китай и Сърбия се е увеличила повече от пет пъти, а сръбският износ за Китай – близо стократно, подчерта държавният глава.

Сърбия беше една от първите европейски страни, които подписаха споразумение за сътрудничество с Китай за съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“. Първата магистрала, първият мост и първата високоскоростна железопътна линия, изградени от Китай в Европа, се намират в Сърбия. Всичко това е в полза и за благополучието на сръбския народ и, разбира се, е от полза и за китайския народ, каза Вучич.

Президентът заяви, че това е най-важното посещение в политическата му кариера и изрази благодарност към Китай за удостояването му с „Медал на приятелството“. „Тази чест носи не само лична радост, но и бъдеща отговорност“, заяви той и добави, че е готов да продължи ангажимента си към каузата на приятелство и да работи заедно с Пекин за по-нататъшното изграждане на сръбско-китайска общност на споделена съдба в новата епоха.