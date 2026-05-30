Поглед към Китай

Екипажът на „Шънджоу-21“ се завърна на Земята

/Поглед.инфо/ На 29 май в 20:11 ч. пекинско време екипажът на мисията „Шънджоу-21“ се приземи успешно на полигона „Дунфън“. Медицинският персонал на място потвърди, че тайконавтите Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан са в добро физическо състояние.

Екипажът на „Шънджоу-21“, чиято мисия започна на 1 ноември 2025 г., прекара в орбита рекордните за китайски тайконавти 210 дни. По време на мисията си те осъществиха три излизания в открития космос, извършиха инспекция и заснемане на илюминаторите на капсулата на „Шънджоу-20“, монтираха щитове срещу космически отломки и проведоха десетки научни експерименти в тясно сътрудничество с наземните екипи в области като микрогравитация, материалознание и космическа медицина.

Техният престой в космоса ще остане в историята на китайската космонавтика и с няколко безпрецедентни събития. Екипажът на „Шънджоу-21“ стана свидетел на първото в историята на страната отлагане на завръщане заради сблъсък на космически отломки с кораб, първата евакуация и завръщане с различен от първоначалния космически кораб, както и на първото аварийно изстрелване на спасителен съд.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.