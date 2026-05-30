Екипажът на „Шънджоу-21“ се завърна на Земята

/Поглед.инфо/ На 29 май в 20:11 ч. пекинско време екипажът на мисията „Шънджоу-21“ се приземи успешно на полигона „Дунфън“. Медицинският персонал на място потвърди, че тайконавтите Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан са в добро физическо състояние.

Екипажът на „Шънджоу-21“, чиято мисия започна на 1 ноември 2025 г., прекара в орбита рекордните за китайски тайконавти 210 дни. По време на мисията си те осъществиха три излизания в открития космос, извършиха инспекция и заснемане на илюминаторите на капсулата на „Шънджоу-20“, монтираха щитове срещу космически отломки и проведоха десетки научни експерименти в тясно сътрудничество с наземните екипи в области като микрогравитация, материалознание и космическа медицина.

Техният престой в космоса ще остане в историята на китайската космонавтика и с няколко безпрецедентни събития. Екипажът на „Шънджоу-21“ стана свидетел на първото в историята на страната отлагане на завръщане заради сблъсък на космически отломки с кораб, първата евакуация и завръщане с различен от първоначалния космически кораб, както и на първото аварийно изстрелване на спасителен съд.