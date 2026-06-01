Пол Крейг Робъртс: Светът не върви към мир – върви към нова хегемония и нови войни

/Поглед.инфо/ Пол Крейг Робъртс прави безпощаден разрез на световната политика и твърди, че зад конфликтите в Украйна, Близкия изток и отношенията между великите сили стои една и съща логика – стремежът към хегемония. Според него доктрината на Вашингтон за еднополюсен свят не е изчезнала след Студената война, а продължава да определя американската външна политика. Робъртс коментира ролята на Израел, войната с Иран, бъдещето на Русия, пасивността на Китай и кризата на европейските елити, които според него използват страха от Русия като инструмент за собственото си политическо оцеляване. Един разговор за световния ред, който се пропуква пред очите ни.

Георги Стамболиев

В първата част на разговора на Георги Стамболиев с Пол Крейг Робъртс се анализира американската доктрина за глобално господство, войната в Украйна, конфликта между Израел и Иран и ролята на Европа в новото геополитическо противопоставяне. Според него светът навлиза в период на все по-дълбоки конфликти, защото нито Вашингтон, нито неговите съюзници са се отказали от идеята за еднополюсен ред. Робъртс разглежда и перспективите пред Русия, Китай и Европейския съюз в условията на ускоряваща се международна нестабилност.

