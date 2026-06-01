Десет метра от реактора: Москва обвини Запада за удара по Запорожката АЕЦ

/Поглед.инфо/ След атаката срещу турбинната зала на шести блок на Запорожката АЕЦ Москва отправи едно от най-преките си обвинения към западните държави, определяйки ги като основни носители на отговорност за действията на Киев срещу ядрената инфраструктура.

Атаката срещу Запорожката атомна електроцентрала отново постави въпроса докъде може да стигне войната около инфраструктура, която по самата си природа не би трябвало да бъде част от бойните действия. Според руското външно министерство украински дрон е поразил турбинната зала на шести енергоблок, а говорителят Мария Захарова използва случая, за да отправи обвинение не само към Киев, но и към западните държави, които продължават да въоръжават Украйна.

Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС от удара украинского беспилотника

Изявлението не е случайно. От месеци руската дипломация постепенно измества акцента от прякото обвиняване на украинското ръководство към по-широка конструкция, в която САЩ, Великобритания и водещите държави от НАТО се представят като реалните центрове за вземане на решения. В тази логика всеки удар по стратегически обект вече не се разглежда като самостоятелно действие на украинската армия, а като част от по-голяма система за военно, техническо и разузнавателно подпомагане.

По информация на руската страна дронът е поразил фасадата на машинната зала на около десет метра от реакторното отделение. Твърди се също, че е използвано управление чрез оптично влакно. Тази подробност има значение, защото подобна технология значително намалява възможностите за радиоелектронно противодействие и увеличава точността на управлението. Независимо потвърждение на всички технически детайли към момента не е налично, но Международната агенция за атомна енергия действително съобщи за извършена инспекция на място и за документирани щети в района.

Важният въпрос не е само какви са непосредствените поражения. Много по-съществено е каква е логиката на подобни операции. Запорожката АЕЦ не произвежда електроенергия от септември 2022 година, а всички реактори се намират в режим на студено спиране. Това означава, че ударът не може да бъде разглеждан като опит за прекъсване на текущо производство. Остава възможността да става дума за демонстрация на уязвимост, за психологически натиск или за изпращане на политически сигнал.

Тук започва и най-спорната част от целия казус. Москва твърди, че украинската страна е готова да поема рискове за ядрената безопасност. Киев от своя страна традиционно обвинява Русия, че използва централата като военен и политически инструмент. Между тези две позиции стои МААЕ, която от години се опитва да поддържа минимален режим на наблюдение върху обекта. Самият факт, че експерти на агенцията продължават да работят на площадката, показва колко чувствителна остава темата за международната общност.

Запорожката АЕЦ не е просто поредният индустриален обект. Това е най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора по един гигават мощност всеки. В нормални условия подобна инфраструктура е част от националната енергийна система. В условията на война тя се превръща в геополитически фактор. Контролът върху централата носи не само енергийно, но и политическо значение, особено когато става дума за територия, върху която претендират и двете страни в конфликта.

Показателна е и реакцията на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси. Той не за първи път предупреждава, че всяка атака срещу подобни съоръжения увеличава риска от инцидент, чиито последствия биха надхвърлили далеч рамките на украинския конфликт. Именно затова ядрените обекти традиционно са разглеждани като специална категория инфраструктура дори по време на война.

Случилото се идва и на фона на все по-честите руски предупреждения, че конфликтът навлиза в нова фаза. Не става дума само за фронтовите линии или за териториалните промени. Все по-често под удар попадат енергийни системи, логистични възли, железопътни мрежи и критична инфраструктура. В подобна среда рискът от грешка нараства. А когато става дума за атомна електроцентрала, дори ограничен инцидент може да има последици, които никоя от страните официално не желае.

Преди дни подобна реторика се появи и около изявленията на Дмитрий Медведев, който предупреди за възможни симетрични действия спрямо украински ядрени обекти. Подобни изказвания не означават автоматично промяна на военната стратегия, но показват колко силно темата за ядрената инфраструктура се превръща в част от политическата война между Москва и Киев.

Засега няма данни за повишаване на радиационния фон, няма съобщения за технологични нарушения и няма признаци за непосредствена опасност за населението. Това е най-важният факт в настоящия момент. Останалото е част от информационната, дипломатическата и военната битка около един обект, който отдавна е престанал да бъде само електроцентрала.