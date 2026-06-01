Привлекателността на китайския пазар се увеличава устойчиво

/Поглед.инфо/ 7-ата среща на върха на лидерите на трансграничните предприятия в Циндао ще започне скоро. Темата е „Международните предприятия и Китай – ръка за ръка към бъдещето“.

Според данни на китайското Търговско министерство от януари до април тази година в Китай са създадени 20113 нови предприятия с чуждестранни инвестиции, което е увеличение със 6,8% в сравнение със същия период на миналата година. Стабилният растеж на това число показва активното желание и реалните дейности на трансграничните инвеститори в китайския пазар. Много чуждестранни предприятия в Китай също избират да увеличат инвестициите си. През 2025 г. над 8000 чуждестранни предприятия увеличиха инвестициите в Китай, което е увеличение от над 10% на годишна база. От януари до април тази година над 3000 чуждестранни предприятия увеличиха инвестиции си в Китай.

На фона на новите предизвикателства пред процеса на икономическа глобализация китайският пазар, който се отличава с отвореност, добре развита индустриална система и непрекъснато нарастваща иновативна динамика, запазва стабилната си позиция като важна дестинация за чуждестранни инвестиции и ще продължи да допринася за сигурността на глобалния икономически растеж в духа на взаимната изгода и печалба.