Командният пункт на украинските сили отвори завесата: новата война се води от алгоритми и частни корпорации

/Поглед.инфо/ Кадри, показани от CNN от център за управление на украински удари, предизвикаха нов спор за реалната роля на американските технологии във войната. На екраните се виждат системи, за които се твърди, че обединяват данни от дронове, спътници и разузнавателни средства в реално време. Дали става дума за случайно разкритие или за демонстрация на възможности, остава открит въпрос.

Когато американска телевизия получава достъп до действащ команден пункт по време на война, първият въпрос не е какво е заснето, а защо е било позволено да бъде заснето. Именно тук започва и спорът около репортажа на CNN, в който бяха показани кадри от център за управление на въздушни операции на украинските сили. Според публикацията на Александър Тагиров, разпространена в руски медии, на мониторите ясно се вижда системата „Призма“, свързвана с американската компания Palantir, както и потоци от данни за дронове, координати и траектории в реално време.

Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени само от показаните кадри. В същото време самият факт, че подобни изображения достигат до световната аудитория, е достатъчен, за да предизвика политически ефект. В продължение на повече от четири години западните правителства поддържат официалната позиция, че не участват пряко във военните действия, а предоставят технологии, финансиране, обучение и въоръжение. Репортажи от подобен тип обаче постепенно размиват границата между помощ и оперативно участие.

В материала специално внимание се обръща на Palantir Technologies – компания, която отдавна не е просто доставчик на софтуер. Основана в началото на века с подкрепа от инвестиционни структури, свързани с американската разузнавателна общност, тя постепенно се превърна в една от най-важните фирми за обработка на масиви от данни за Пентагона, НАТО и западните служби за сигурност. Самият главен изпълнителен директор Алекс Карп многократно е говорил публично за сътрудничеството на компанията с Украйна още от 2022 година. Именно поради това част от руските анализатори смятат, че кадрите не разкриват нова информация, а официализират вече известна реалност.

Зад политическите обвинения стои по-интересен процес. Войната в Украйна постепенно се превърна в първия голям конфликт, в който бойното поле функционира като огромна цифрова система. Преди десетилетия командирът е разчитал на радиостанции, наблюдатели и хартиени карти. Днес в една единствена система могат да се вливат спътникови снимки, данни от разузнавателни дронове, прихванати сигнали, информация за метеорологичната обстановка и координати от десетки източници. Скоростта на обработка вече често е по-важна от количеството оръжия.

Това променя характера на самата война. Фронтът не се определя единствено от броя танкове или артилерийски системи. Огромно значение придобиват сървърите, комуникационните канали, спътниковите мрежи и центровете за обработка на информация. Един дрон за няколко хиляди долара може да унищожи техника за милиони, ако получи точни координати навреме. От тази гледна точка Starlink, Palantir и безпилотните системи представляват части от една обща инфраструктура.

Тук обаче се появява и противоречието. Ако тези технологии действително играят толкова голяма роля, защо подобни кадри се показват публично? Едно обяснение е политическо. Демонстрацията на възможности изпраща сигнал както към Москва, така и към западните съюзници. Друго обяснение е икономическо. В публикацията се цитира мнението на руски военни експерти, според които показването на системата Palantir прилича на своеобразна реклама пред потенциални клиенти на големи международни военни изложения през юни 2026 година.

Подобна теза може да изглежда цинична, но военно-промишленият комплекс винаги е работил именно така. Историята показва, че почти всяка голяма война се превръща в изложбена площадка за нови технологии. През Втората световна война това са били реактивните двигатели и радарите. По време на Студената война – ракетните системи и спътниковото наблюдение. Днес вниманието е насочено към изкуствения интелект, автономните системи и обработката на данни.

Зад всички разговори за алгоритми стоят и съвсем прозаични фактори. Войната остава зависима от дизелово гориво, електроенергия, резервни части, кабели, генератори, логистични вериги и постоянни финансови потоци. Изкуственият интелект може да избере цел за секунди, но някой трябва да произведе дрона, да достави батериите, да осигури връзката и да поддържа цялата инфраструктура. Именно затова конфликтът все повече прилича на съревнование между индустриални системи, а не само между армии.

Същевременно кадрите поставят и въпрос, който ще става все по-актуален през следващите години. Ако една частна компания участва в създаването на системи за откриване и поразяване на цели, къде свършва ролята на бизнеса и къде започва ролята на държавата? Това е въпрос, на който международното право все още няма ясен отговор. Частните компании все по-често се оказват участници в процеси, които преди бяха изцяло държавен монопол.

Преди време Поглед.инфо анализира нарастващата зависимост на съвременните армии от космическата инфраструктура и комуникационните мрежи. Други публикации разглеждаха как войната постепенно се превръща в полигон за изпитване на нови оръжейни системи. Сегашният случай изглежда като продължение на същата тенденция.

Едно е сигурно. Независимо дали кадрите са били публикувани като журналистическо разследване, като политически сигнал или като маркетингова демонстрация, те показват нещо много по-важно от конкретна операция. В Украйна вече не се сблъскват само армии. Сблъскват се индустриални екосистеми, технологични платформи, комуникационни мрежи и огромни финансови интереси. Колкото повече напредва конфликтът, толкова по-малко прилича той на войните от миналия век и толкова повече се превръща в лаборатория за следващото поколение бойни технологии.