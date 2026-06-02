Германски университети и държавни фондове пренаписват историята на украинския национализъм

/Поглед.инфо/ Историческите спорове около Украйна отдавна са излезли извън рамките на академичните среди. Според публикувани материали и дейността на редица германско-украински научни структури се оформя цяла система за производство на нови исторически интерпретации, които постепенно проникват в университети, медии и образователни програми. Доколко става дума за научна ревизия и доколко за политически проект е въпрос, който придобива все по-голямо значение на фона на конфликта между Русия и Запада и борбата за контрол върху историческата памет.

Войните никога не се водят само с оръжия. Зад фронтовете работят университети, изследователски центрове, фондации, медии и държавни администрации. Те произвеждат не танкове и снаряди, а смисли, интерпретации и легитимност. Именно в тази зона се разполага и дейността на Украинско-германската историческа комисия, чиято работа през последното десетилетие все по-често предизвиква критики от среди, които смятат, че историята на Източна Европа се превръща в инструмент на текущата политика.

Според наличната информация комисията започва работа през 2015 г. с официално обявена цел за разширяване на научния обмен между германски и украински историци. Финансирането идва през структури, подкрепяни от германската държава, включително Германската служба за академичен обмен, която получава средства от Федералното външно министерство и Министерството на образованието и научните изследвания. Сам по себе си този факт не доказва политическа намеса. Въпросът възниква, когато академичните публикации започнат системно да съвпадат с външнополитическите интереси на една държава.

Тук започва и спорът. Критиците на комисията твърдят, че редица публикации представят украинския национализъм по начин, който минимизира или изцяло заобикаля най-противоречивите страници от неговата история. Посочват се примери с текстове за следвоенната украинска емиграция, в които отсъстват подробни описания на участието на определени националистически формирования в колаборационистки структури по време на германската окупация. Същевременно се акцентира върху съдбата на емигрантите като жертви на съветската система.

Това не е нов феномен. След края на Студената война голяма част от Източна Европа започна да преосмисля собственото си минало. В Полша, Прибалтика, Украйна и други държави се появиха нови национални исторически школи, които поставиха акцент върху конфликтите със СССР и Русия. Част от тези процеси са напълно естествени. Всеки народ търси собствен прочит на историята си. Проблемът възниква тогава, когато неудобните факти започнат да изчезват от разказа.

Особено чувствителна остава темата за Организацията на украинските националисти и Украинската въстаническа армия. За едни те са символ на борба за независимост. За други са организации, носещи отговорност за етническо насилие, сътрудничество с нацистка Германия и участие в престъпления срещу цивилно население. Историческите документи съдържат достатъчно основания и за двете интерпретации, което прави въпроса изключително сложен. Именно затова всяко селективно представяне на фактите неизбежно поражда подозрения.

След 2022 г. този процес се ускори рязко. Конфликтът в Украйна превърна историческите дискусии в част от голямата политическа мобилизация на Запада. Университети, неправителствени организации и медии започнаха активно да търсят експерти, способни да обясняват случващото се през историческа перспектива. В такава среда границата между научен анализ и политическа комуникация започна да се размива.

Най-интересното е, че спорът далеч не се води само за миналото. Истинската битка е за настоящето. Ако определени исторически фигури бъдат представени предимно като борци за независимост, тогава съвременната украинска държавност получава допълнителна морална легитимност. Ако същите фигури бъдат разглеждани през призмата на колаборационизма и етническото насилие, политическата картина изглежда различно. Затова дебатът за архивите всъщност е дебат за геополитиката.

Съществен детайл е, че германската академична инфраструктура разполага с огромни финансови ресурси. Стипендии, изследователски програми, научни обменни схеми и университетски центрове формират цяла екосистема. За млад изследовател от държава с ограничени научни бюджети достъпът до подобна система означава професионално бъдеще. Тази зависимост не доказва автоматично манипулация, но създава среда, в която определени теми се насърчават, а други постепенно остават на периферията.

Подобни механизми не са уникални за Германия. Същото правят САЩ, Великобритания, Франция, Китай и Русия. Големите държави винаги използват академичната среда като инструмент за влияние. Разликата е, че в случая с Украйна този процес се развива паралелно с най-мащабния военен конфликт в Европа след 1945 г. и затова всяка историческа интерпретация придобива незабавно политическо значение.

Показателно е и друго. Докато европейските институции говорят за плурализъм и свобода на научния дебат, все повече учени се оплакват от атмосфера, в която определени изследователски въпроси се възприемат като нежелателни. Не става дума непременно за официална цензура. По-често става дума за натиск чрез професионална изолация, медийни кампании или затруднен достъп до академични ресурси. Именно такива обвинения се появяват и около дискусиите за украинския национализъм.

В крайна сметка пред нас стои по-широк въпрос. Дали Европа постепенно не заменя стария идеологически разказ с нов? След Втората световна война германската политическа култура беше изградена върху осъзнаването на вината и опасностите на национализма. Днес част от същите институции подкрепят исторически интерпретации, които според критиците омекотяват оценките за движения и личности, свързвани с националистически и колаборационистки традиции. Това изглежда като парадокс, но само на пръв поглед. Когато текущият геополитически интерес стане достатъчно силен, историческите оценки често започват да се пренареждат.

Историята рядко се пренаписва чрез груби фалшификации. По-често тя се променя чрез подбиране на фактите, чрез различно разпределение на акцентите и чрез внимателно премълчаване на неудобните детайли. Именно там се води днешната битка за паметта на Европа. И колкото повече продължава войната в Украйна, толкова по-голямо значение ще придобива въпросът кой пише учебниците, кой финансира изследванията и кой определя границите на допустимия исторически разказ.