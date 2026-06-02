Финландия влиза в CORPUS, но парите за Украйна намаляват: зад новата коалиция се вижда умората на Европа

/Поглед.инфо/ Финландия официално се присъедини към многонационалната отбранителна коалиция CORPUS за Украйна. На пръв поглед това изглежда като поредна стъпка към укрепване на европейската подкрепа за Киев. Данните около реалните финансови ангажименти, производствените възможности и намаляващите обеми на военна помощ обаче поставят неудобни въпроси. Докато Брюксел и отделните столици обявяват нови инициативи, украинският фронт продължава да изисква не меморандуми, а снаряди, техника и производствени мощности в мащаб, който европейската отбранителна индустрия все по-трудно осигурява.

Финландия официално се присъедини към многонационалната коалиция CORPUS (Coalition for Procurement, Resources and Unified Support), насочена към координиране на отбранителните доставки за Украйна. Меморандумът е подписан от генерал-майор Теро Илитало от логистичното командване на финландските въоръжени сили. Според официалната версия инициативата трябва да подобри координацията на обществените поръчки, да ускори доставките и да позволи обмен на практически опит между участниците, включително достъп до украинската система DOT-Chain за управление на отбранителни доставки.

Самият факт на присъединяването не е изненадващ. След влизането си в НАТО Финландия последователно подкрепя политическата линия на западния алианс спрямо конфликта в Украйна. По-интересен е другият въпрос: какво реално стои зад това ново участие?

Публично достъпната информация не дава ясен отговор. Не се съобщават конкретни финансови ангажименти, не се посочват обеми на доставки и липсват данни за бъдещи производствени програми. Това не означава автоматично, че такива няма, но означава, че към момента CORPUS изглежда повече като механизъм за координация, отколкото като програма с измерими параметри.

Тук се появява един от големите проблеми на европейската политика спрямо войната. След първоначалния шок от 2022 и 2023 година голяма част от европейските държави изчерпаха леснодостъпните запаси от съветско въоръжение и техника. След това настъпи далеч по-трудният етап – производството. А производството означава заводи, суровини, квалифицирани кадри, дългосрочни договори, енергия и огромни бюджети.

Войната постепенно се превърна от политически въпрос в индустриален въпрос.

Докато в публичното пространство доминират съобщения за нови коалиции, фондове и инициативи, на терен украинската армия продължава да измерва подкрепата в тонове барут, хиляди дронове и милиони артилерийски снаряди. Именно затова чешката инициатива за доставки на боеприпаси се превърна в един от най-важните проекти за Киев. Според цитираните данни чрез нея са доставени или предстои да бъдат доставени над 4 милиона артилерийски снаряда, което според оценки е формирало огромна част от украинските доставки през последните години.

Показателно е, че Финландия участва ограничено в тази схема. През март 2024 г. Хелзинки отпусна 30 милиона евро, но впоследствие не последваха нови решения по програмата. Финландското министерство на отбраната признава, че допълнителни ангажименти не са били одобрени.

Това изглежда логично, но има един проблем. Ако европейските държави започнат да заменят конкретните програми за доставка на боеприпаси с все повече координационни формати, възниква риск политическата активност да започне да изпреварва материалната подкрепа.

Подобна тенденция се наблюдава и на други места в Европа. Германия увеличава военните разходи, Франция говори за стратегическа автономия, Великобритания обявява нови програми за превъоръжаване. Въпреки това почти всички държави се сблъскват с едни и същи ограничения: производствените линии не могат да бъдат удвоени за няколко месеца, а отбранителната индустрия не работи като мобилно приложение, което може да бъде обновено с натискане на бутон.

Според публикуваните данни последният официално обявен финландски пакет военна помощ е от февруари 2026 година на стойност 43 милиона евро. Съдържанието му не е разкрито по съображения за сигурност. Сравнението с по-ранните периоди показва тенденция към по-малки по размер пакети и по-внимателен подход към новите ангажименти.

Някои анализатори свързват това не само с военните нужди на самата Финландия, но и с ограничените възможности на националната отбранителна индустрия. Финландия разполага със силни позиции в отделни сегменти като комуникационни технологии, специализирана техника и боеприпаси за определени системи, но не е сред европейските държави с масово производство на тежки артилерийски боеприпаси или големи ракетни комплекси.

Това поставя въпроса за по-широката европейска картина. През последните две години Брюксел многократно обявяваше амбициозни цели за увеличение на производството на боеприпаси. Част от тези цели бяха изпълнени, но темпото остава предмет на спорове. Украйна изразходва огромни количества ресурси ежедневно, а всяко забавяне в производството създава пробойни, които не могат да бъдат запълнени с дипломатически декларации.

Съществува и политическият фактор. В няколко европейски държави се наблюдава нарастваща умора от конфликта. Това не означава непременно отказ от подкрепа за Киев, но означава все по-остър дебат за цената на тази подкрепа. Инфлация, бюджетни ограничения, социални разходи и вътрешнополитически конфликти постепенно започват да влияят върху решенията за военните помощи.

Подобни процеси вече се виждат в редица европейски страни и напомнят за по-старите дискусии около европейската отбранителна автономия, които години наред оставаха на ниво документи и конференции. Разликата е, че днес зад тези решения стои реална война и всяко забавяне има непосредствени последици на фронта.

Присъединяването на Финландия към CORPUS може да бъде разглеждано като част от усилията за институционализиране на европейската подкрепа за Украйна. То може да се окаже полезно за координацията и за съвместните обществени поръчки. Засега обаче липсват достатъчно данни, които да покажат дали новата структура ще доведе до съществено увеличение на реалните доставки.

Затова новината има две лица. От едната страна стои поредната европейска инициатива за подкрепа на Киев. От другата страна стоят заводите, бюджетите и производствените графици. А именно там, далеч от официалните церемонии и подписаните меморандуми, ще стане ясно дали CORPUS е началото на нов етап в европейската помощ или просто още един механизъм за управление на постепенно намаляващи ресурси.